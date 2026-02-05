建行(亞洲)以科技賦能　創新金融產品　責任同行

中國建設銀行(亞洲)(建行(亞洲))2025年在多個業務範疇取得顯著成就，不僅在金融科技領域保持領先優勢，更將綠色理念深度融入發展策略及營運管理，並透過多元化的普惠金融舉措支援社區發展。除了在業務創新上獲得業界肯定，亦積極透過支持國家級體育賽事，推動內地與香港的體育文化交流。建行(亞洲)連續三年冠名贊助中國網球巡迴賽香港站賽事，賽事於2025年11月在維多利亞公園網球場圓滿舉行。這項為期8天的賽事屬於CTA1000系列，吸引逾150位國家級頂尖選手參與。建行(亞洲)透過支持此項國家級運動項目，以網球運動促進本地社區連繫，更為香港成為國際體育盛事之都貢獻金融力量。



建行(亞洲)自2023年起連續三年冠名贊助中國網球巡迴賽香港站賽事，展現出對香港大型體育可持續發展的深度承諾。

人工智能與數字貨幣提高服務質素

在金融科技領域，建行(亞洲)於2025年積極投入生成式人工智能(GenA.I.)與數字貨幣的應用，不但在生成式人工智能領域取得突破性進展，作為首批參與機構，亦完成了香港金融管理局與數碼港合作的第一期沙盒驗證；其自主研發的「Smart Engage」，成功運用大語言模型精準分析客戶意圖並生成個性化回應，有效化解長期以來資訊過載及服務不一致的行業痛點。緊接推進的第二期沙盒研究，透過「Smart RM Assistant」為客戶經理提供支援，利用A.I.技術進行深度數據分析，優化客戶關係並管理服務質量。

建行(亞洲)完成香港金融管理局第一期GenA.I.沙盒驗證。

在數字貨幣與代幣化技術方面，建行(亞洲)完成了「數碼港元」先導計劃第二階段試驗，成功測試跨銀行及跨區塊鏈的可編程預付商業情景，透過智能合約加強資金監管與消費者保障。與此同時，在「Ensembleᵀˣ」項目中，建行(亞洲)成功驗證了代幣化存款的真實交易與跨行轉賬，為未來代幣化資產交易市場奠定技術基礎，進一步鞏固香港國際金融中心的競爭地位。

將可持續發展理念植入營運核心

在追求技術革新的同時，建行(亞洲)亦致力於綠色金融的深度轉型，從參與者躍升為行業引領者。建行(亞洲）在2025年持續將ESG(環境、社會及治理)理念融入業務發展及營運中，並獲得多項獎項認可，包括榮獲「2025香港國際ESG榜單年度評選」之「最佳ESG金融服務機構獎」。其綠色服務的廣度亦在業界獲得高度認可，在香港品質保證局的評選中，憑藉在電力、金融租賃、電訊及房地產等多個行業的綠色貸款服務，成為獲獎最多的銀行。

這種綠色理念亦體現在日常營運的細節之中。以全新面貌開幕的中環旗艦分行，便是綠色建築與金融服務結合的典範，分行內部採用環保節能物料，並設置一面綠化牆，透過科技減碳減塵並淨化室內空氣。此外，該行亦推動「創藝在乎用心」理念，長期在分行展出展能藝術家作品，將文化藝術與綠色服務空間融為一體，實踐企業公民對社會與環境的長期承諾。旗下多處辦公大廈及分行網點更獲世界銀行集團成員國際金融公司為推進全球可持續發展而建立的「EDGE」綠色建築認證，持續優化電力、節水等設備設施。

中環旗艦分行採用環保節能物料及實施綠色營運措施，更設置自生長的藻類植物綠化牆，打造綠色舒適環境。

在綠色金融方面，建行(亞洲)持續加大投入綠色金融領域，深化綠色金融產品體系，綠色貸款餘額及承銷綠色債券規模逐年提升。綠色貸款方面，建行(亞洲)充分發揮跨境金融優勢，在節能減排、清潔能源、污染防治等領域加大信貸投放，推動全社會可持續發展轉型。截至2025年第三季度，全行ESG貸款餘額近500億港元，長期保持雙位數高速增長。建行(亞洲)作為牽頭承銷商，成功協助廣東省財政廳定價共75億元用於綠色、藍色可持續發展的離岸人民幣地方政府債券，以及協助建行倫敦分行發行了15億美元雙檔期綠色浮息債券及20億人民幣3年期綠色債券，展現了在綠色金融領域的大行擔當。

急難伸援手 普惠助民生

在日常的普惠金融推廣上，建行(亞洲)亦積極扮演橋樑角色。建行(亞洲)分布港九主要區域的4間普惠金融網點深入本地社群，為香港中小企創業展業保駕護航，並踐行責任金融使命，持續加大普惠金融力度。針對2025年政府發行的銀色債券及基礎建設零售債券，該行推出多項「七免」認購優惠，為市民提供低風險的投資選擇，透過發揮金融力量，促進社會發展和共融。

金融向善 共建未來

回顧2025年，建行(亞洲)在金融科技、跨境金融、綠色金融及社會責任等領域並駕齊驅，展現了「金融為民」的深厚底蘊。由利用GenA.I.與數碼貨幣提升服務體驗，到落實ESG綠色營運，該行成功將金融力量轉化為推動社會進步的實際行動。展望未來，建行(亞洲)將繼續發揮「聯通內地、服務香港」的優勢，以創新科技驅動高質量發展，並在普惠與綠色金融上持續深耕，致力成為香港市民及企業最值得信賴的合作夥伴，共同建設繁榮共融的社會。

