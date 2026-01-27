二手單車費800元起爭執　中年漢涉鐵通擊斃買家　謂：唔知為乜

兩名中年漢為一部二手單車買賣起爭執，賣方指買方未付800元而上門追討，初則爭執，繼而動武，賣方涉嫌用鐵通向買方的頭及頸打了數下至倒地，買方最終因頭骨骨折等死亡。賣方的中年漢否認謀殺，案件今(27日)在高等法院開審。庭上播放被告與警方的錄影會面，他指事主當天：「係咁X我。」但明言非特登去傷人或故意襲擊，對事件感到無奈，又謂：「無啦啦同人打交，唔知為乜。」



被告王冠銘，50歲，無業，被控一項謀殺罪，指他於2022年10月31日在香港，謀殺羅振成（58歲）。

被告王冠銘(黑布懞頭)被控謀殺罪。(資料圖片)

事主羅振成被襲擊後倒在地上。(網民Kwan Kwan上傳至facebook我愛天恩圖片)

事主羅振成被發現地點旁有一枝鐵通。(資料圖片)

指事主未付800元

控方開案陳詞指，被告案發前為事主購買一輛二手單車，但他指事主未有付800元，多番向事主追討不遂，故於2022年10月28日，到事主天水圍天恩邨恩盈樓的住所追債，但未能找到事主。

被告曾離開之後拿鐵通折返

被告翌日下午再到事主的住處，當時他未有持有任何物件。後來被告曾離開，之後拿著鐵通折返。片段顯示，被告和事主在升降機爭執。被告以鐵通指向事主，其中一人把垃圾桶推入升降機內。

現場人士見被告與事主各持鐵通打鬥

事主最終乘搭升降機到地下，並離開恩盈樓。被告手持鐵通在樓下尾隨，並和事主發生打鬥。現場有途人以手機和汽車行車紀錄儀拍下部份過程，片段顯示被告和事主各手持鐵通打鬥，期間被告持鐵通向事主的頭揮動至少4次，事主最終倒地，被告則離開。

救護員抵達時事主已不省人事

救護員接報扺達時，事主已不省人事。事主被送扺醫院時，醫生檢查發現他的腦內出血，頭骨亦有骨折。事主留醫兩天，最終不治。

被告指事主係咁X我

被告於同月30日被捕，在警誡下聲稱：「佢差我錢唔還，我咪同佢嘈交，我嬲起上嚟先打佢，佢係咁X我」。

與事主認識不足兩個月

此外，控方庭上播放被告被捕後的錄影會面。他在會面稱，和事主認識不足兩個月，他曾為對方維修單車。案發前他把一部二手單車賣給事主，但事主未有付800元給他，他因此上門追討。

在附近垃圾站拿鐵通自衛

被告稱他曾到事主的單位追討，但事主未有付款，兩人因此口角。他指事主欲取武器襲擊他，他便到樓下，並在附近的垃圾站拿取一枝鐵通，作自衛之用。他折返時遇上事主，他阻止事主離開，包括阻礙升降門關門，又把垃圾桶推入升降機。

指事主粗言指罵再口角

事主最終到樓下，被告當時心生不忿，亦無可奈何，原本打算離開，惟事主再粗言指罵，兩人因此再口角，並繼而動武。兩人各持鐵通打鬥，被告曾打中事主的頭或頸，事主最終倒地。被告見狀大驚，然後離開。

稱非專登去傷人

被告又指，對事件感到無奈，又說：「唔係專登去干犯傷人罪（事主當時未去世），無啦啦同人打交，唔知為乜。」被問及事主手持的鐵通從何而來，被告表示不清楚。

案件編號，HCCC 52/2024