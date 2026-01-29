AI融入僱傭行業 重塑僱傭行業新常態

人工智能浪潮席捲全球，正逐步改寫各行各業的運作模式。從金融、零售到服務業，愈來愈多企業開始部署相關應用；隨着技術成熟，人工智能亦不再僅被視為提升後勤效率的工具，而是逐步走向前綫，直接參與與顧客接觸的環節，悄然改變傳統服務方式。



向來以人際互動與經驗判斷為核心的僱傭行業，亦開始出現轉變的跡象。隨着外傭人力市場擴大、可供比較的資料持續增加，僱主在配對過程中需要處理的資訊量顯著上升；當選擇變得愈來愈複雜，單靠人手逐一比對，已未必足以應付實際所需，亦促使業界思考，是否有更具系統的方法，協助僱主在眾多資訊之中看清差異。

全港首創 以AI協助篩選比對外傭

近日，有本地僱傭中介便率先推出 AI 外傭配對系統，嘗試透過科技協助僱主比較外傭資料，提升傳統配對流程的效率。

作為本港首間提供 AI 分析外傭資料功能的僱傭中介，安樂窩僱傭中心執行董事王偉東（Daniel）表示，相關系統結合了企業十多年篩選外傭的實務經驗，期望在加快前期配對工作的同時，亦可將累積數據轉化為內部培訓資源，促進顧問之間的經驗傳承，讓僱主與顧問都能更聚焦於更深層次、更具意義的交流。

僱主只需於網上平台選取數名候選人並回答簡單問題，系統便會整理履歷內容、梳理差異，提供初步分析；完成前期比對後，平台會引導僱主聯絡真人顧問跟進，由顧問補充履歷以外的實際情況，在提升效率的同時，清晰界定了 AI 與顧問各自的角色。

當前期分析交由系統 顧問的專業判斷更見關鍵

放眼當下行業生態，引入人工智能並非意在替僱主作出選擇，而是偏向重塑「作出選擇的過程」。其價值不在於判斷本身，而是在於把過往高度依賴經驗與記憶的前期比對工作系統化，將分散而繁複的資訊轉化為簡單明暸的框架，協助僱主更有系統地作出判斷。

面對高密度資訊的外傭配對過程，AI 所扮演的角色更像是替人整理思緒，將零散條件重新梳理，避免判斷在反覆取捨中失焦。然而，家庭運作、成員互動及外傭的心理狀態，始終需要透過經驗與交流才能理解，難以完全交由系統處理。

安樂窩僱傭中心的做法，正是透過在前期引入系統化分析，為顧問騰出專業空間，讓其更專注於理解僱主的實際需要、釐清顧慮，並促成僱主、外傭與中介之間的有效溝通。從這個角度看，人工智能的介入正重構服務流程，讓專業判斷回到真正需要人處理的位置；這種分工清晰的人機協作模式，亦正逐步勾勒出僱傭行業在智能化浪潮下的新常態。

