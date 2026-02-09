快易通電子錢包終止服務！記得3月16日前轉付款方式及辦理退款

快易通（Autotoll）目前作為「易通行」隧道費服務商，自「易通行」於2025年5月起全面實施後，相關政府隧道及管制區的快易通電子道路收費系統（ETC）已停止營運。隨着本港隧道收費模式轉變，快易通近日宣布將於2026年3月16日正式退出儲值支付工具業務，並終止快易通ETC及VGoPAY電子錢包服務。



其用戶需盡早重新設定「易通行」隧道費及港珠澳大橋通行費的自動繳費安排，並申請取消戶口及退還餘額。下文為大家整理相關替代支付方式與退款方法，提醒其用戶預留充足時間處理，以繼續享有日後的出行便利。



隨着本港隧道收費模式轉變，快易通近日宣布將於2026年3月16日正式退出儲值支付工具業務，並終止快易通ETC及VGoPAY電子錢包服務。

3月16日取消戶口前須更新付款設定

由於ETC及VGoPAY服務即將終止，現時透過快易通繳交「易通行」隧道費的車主，必須在2026年3月16日取消戶口前登入並重新設定「易通行」戶口的自動繳費方式。如未曾註冊過「易通行」戶口的車主，只需下載「易通行」手機APP或於網站 (https://www.hketoll.gov.hk/Account/Signup)開立新戶口，連結車輛及開立指定儲值戶口，並設定自動增值方式以自動繳交隧道費。

根據規定，若車主未能在限期前設定新自動繳費方式並逾期未繳付隧道費，最高可被徵收每程$525的附加費，嚴重者甚至會影響車輛續牌及過戶申請。

現時透過快易通ETC或VGoPAY繳付「易通行」隧道費的車主必須在2026年3月16日前，登入並重新設定「易通行」戶口的自動繳費方式，或開立新「易通行」戶口以繳隧道費用。

至於經常往返大灣區、透過快易通繳交港珠澳大橋通行費的「粵通卡」ETC用戶，可參考以下兩種替代方案：

方案一（推薦）：從以下途徑申請交通銀行「交銀灣通」服務，輸入專屬代碼「ETC05」申請銀聯雙幣信用卡，可享 (1) 最高港幣1,500元現金回贈、(2) 免費獲贈「粵通卡」與豁免月租費優惠，以及 (3)「國內ETC」通行費95折優惠 。

• 交通銀行網站

• 信用卡熱線：2269 9888

• 交通銀行（香港）各分行

• 快易通客戶服務中心

方案二：車主亦可選擇直接向粵通卡官方申請，包括前往珠海實體店或透過微信小程序在線辦理。詳情請瀏覽粵通卡官網。

經常往返大灣區、需繳交港珠澳大橋通行費的「粵通卡」ETC用戶亦需於限期前轉換繳費方案。

如何取回快易通戶口餘額？

如快易通用戶戶口內尚有餘額，須於2026年3月16日服務終止前，前往指定網站（www.autotoll.com.hk/cancel）或提交書面表格辦理取消戶口及申請退款。

- 退款時間：一般網上申請經銀行轉帳或「轉數快」退款，約需14個工作天 。若涉及爭議、需補交資料，或透過紙本、電郵及傳真提交的申請，則需30個工作天。

- 注意：如果用戶同時持有快易通 ETC 及 VGoPAY 戶口，應分別進行取消手續。

三大階段終止服務時間表

快易通服務將分階段終止，建議車主盡早準備：

- 第一階段（2025年12月15日）：已停止新用戶註冊或現有用戶指定車輛更新服務。

- 第二階段（2026年2月23日）：凌晨零時起，終止所有增值服務（包括銀行自動轉帳、現金、PPS、Circle K 及 7-Eleven便利店、信用卡支票及轉數快增值）。

- 第三階段（2026年3月16日）：凌晨零時起，終止所有付款服務（含「易通行」、港珠澳大橋、「粵通卡」通行費及其他商戶付款），相關網站及手機應用程式亦會停止運作。

溫馨提示：取消戶口前須做一件事

由於戶口取消後將無法再次登入，快易通呼籲用戶在申請取消前，應自行下載及列印電子月結單，以確保保存完整的戶口紀錄。

如車主需要進一步協助，可致電快易通客戶服務熱線︰2627 8888或電郵至 cs@autotoll.com.hk查詢。有關「易通行」設定的疑問，則可致電其24小時服務熱線︰3853 7333。

詳情瀏覽網站：https://www.autotoll.com.hk/autotollclub/main.php

（資料由客戶提供）