涉5萬行賄理大專業進修學院講師　求獲取錄　認罪判囚半年

38歲內地男子欲入讀理大專業進修學院的中國語文及文化學士學位課程，惟兩度在英文面試「肥佬」，他其後涉趁面試官下課時強塞5萬元入對方口袋，以求獲得取錄，當場被拒並遭舉報。內地男被控1項向代理人提供利益罪，他今（28日）於西九龍裁判法院認罪，被判入獄半年。裁判官何慧嫻指案情嚴重，被告行為影響香港法治、公平和聲譽，並頒令充公賄款5萬元。



被告康杰（38歲，經理）持雙程證，報稱居於深圳，今承認1項向代理人提供利益罪，指他於2024年11月4日在香港，向專業及持續教育學院有限公司（香港理工大學的附屬機構）高級講師留金騰，提供一筆5萬元的饋贈，作為取錄被告修讀專業及持續教育學院有限公司之中國語文及文化學士學位課程的誘因或報酬，或由於留作出上述作為而向他提供利益。

被告康杰今認罪，遭判囚半年。(資料圖片)

被告將一疊5萬元現鈔 塞入高級講師的外套口袋

案情指，被告欲報讀理大專業進修學院一個自資學士學位課程，並於2024年6月底及10月底先後兩次參加英語面試，但均未能通過考核。期間，被告多次發訊息予一名有份主持該兩次英語面試的高級講師留金騰，又在校園附近等待對方，請求對方取錄他入讀其申請的學位課程，但遭一一拒絕。

至2024年11月4日晚上，被告趁高級講師下班時，將一疊5萬元現鈔塞入他的外套口袋，並請求對方接納他的入學申請。高級講師即時拒絕並指賄賂違法，提醒被告不要觸犯法例，被告其後跑離現場。高級講師立即向上司報告，並於翌日早上向廉署舉報。

案件編號：WKCC5051/2024