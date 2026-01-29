金價高企｜賣金熱潮持續　市民賣金幣大賺十多倍　婦人瞞夫賣首飾

地緣政治局勢不穩，令金價不斷上漲，現貨金價首次突破每盎司5,500美元。金價高企令本港賣金熱潮持續，位於中環、標榜「高價收金」的「忠記」，雖然上午9時半才營業，但今日（29日）約9時其門前已大排長龍。開門前，現場取籌的籌號已超過100。



市民梁先生十多年前購入一些金幣，現在因為金價可觀而決定放售。他指，忠記的買入價大概是每兩50,000港元，令他大賺十多倍。他稱賣金賺取的利潤沒有特別用途，只供生活所需。



雖然忠記上午9時半才營業，但約9時其門前已大排長龍，高峰期有近50人聚集在門外。（洪戩昊攝）

雖然忠記上午9時半才營業，但約9時其門前已大排長龍，高峰期有近50人聚集在門外。開門前，現場取籌的籌號已超過100。

市民梁先生十多年前購入一些金幣，現在因為金價可觀而放售。他指，忠記的買入價大概是每兩50,000元，令他大賺十多倍。他稱賣金賺取的利潤沒有特別用途，只供生活所需。

梁先生十多年前購入一些金幣，持貨十多年，令他大賺十多倍。（楊凱力攝）

有婦人因金價吸引暪夫賣首飾

很多人也是被金價吸引而來，包括一名不願透露姓名的婦人。她認為現在的金價很吸引，加上有財政需要，所以瞞着丈夫，拿走家裏的首飾到忠記放售。她稱她已非第一次這樣做，選擇忠記是因為其價錢比其他店舖高。

現時在忠記賣金也需要取籌。（洪戩昊攝）

「舊金換新金」市民須提早兩小時到場取籌

不過，金價高企同樣令一些真的有需要買金的市民受影響。張女士因家有囍事打算「舊金換新金」，她表明不論金價多少，她都會放售自己的舊首飾。在賣金熱潮下，她昨天（28日）先致電店舖，獲告知已沒有現場籌，故今早她7時多便到場取籌。

她表示，選擇忠記是因為其口碑好。她指，已很難追溯自己放售的舊首飾的來源，若在其他店舖放售，相關程序會比較複雜，而在忠記則比較簡單。