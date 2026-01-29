警聯青協成立防騙守護平台　周一鳴：去年約2500名大專生被呃$3億

警務處及香港青年協會（青協）今日（29日）為聯合成立的「青年防騙守護平台」舉行開幕典禮，同日舉辦青年防詐騙論壇暨平台開幕禮，活動旨在促進跨界別合作，加強青少年的防騙工作，以有效在校園層面宣傳防騙資訊，以及為受影響青年及其家人提供支援。警務處處長周一鳴在開幕典禮致辭指出，騙案已成為主流罪案，而2025年有約2500名大專學生受騙，總損失超過3億元。



警務處及香港青年協會(青協)今日(29)為聯合成立的「青年防騙守護平台」舉行開幕典禮。（鄧栢良攝）

去年約2500名大專生被呃$3億

警務處處長周一鳴致辭指，騙案已成為主流罪案，是全球共同面對的挑戰，受害人由成年人延伸至青年群體。警方幾乎每日接獲涉及學生的騙案，2025年已有約2500名大專學生受騙，總損失超過3億元。受害青少年不僅有金錢損失，亦造成心理創傷，影響成長、學習和家庭關係，曾有受害人自尋短見；亦有部分青少年警覺性不足而被騙徒利用，參與收款、轉帳或聯絡等非法活動，成為所謂「特務」，捲入其他詐騙案被捕。

周一鳴強調，防騙工作刻不容緩，並希望透過科學化和數據化方式，設計更到位的防騙策略，而警方與青協成立的「青年防騙守護平台」，旨在體現跨界別防騙、守護青年的共同使命，平台匯聚執法機關、社福機構、金融及支付機構、學術界及其他專業領域等多方力量，透過教育、支援、研究等層面，全方位應對青年面對的騙案風險，致力將防騙工作由被動回應提升為主動守護，實現「跨界防騙，守護青年」的願景。

周一鳴在開幕典禮致辭指，去年有超過2500名大專學生受騙，總損失超過3億元。（鄧栢良攝）

警方將個案轉介予青協 為涉案青年及其家人提供支援

平台獲大灣區共同家園青年公益基金資助，並邀請來自不同界別的機構和專家加入顧問團。平台的工作主要涵蓋三大方向：警方識別的相關個案轉介予青協，為涉案青年及其家人提供專業支援；舉辦多場中學校園工作坊、家庭教育講座、推出以學生為對象的防騙教育宣傳短片，以及進行問卷調查、數據分析及個案研究，完成後發表《青年防騙年度報告》，提出政策建議，提升反詐效能。

香港金融管理局助理總裁陳景宏在論壇上講述最新的詐騙手法。（鄧栢良攝）

除周一鳴外，開幕儀式主禮嘉賓包括香港青年協會總幹事徐小曼、大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬、香港金融管理局助理總裁陳景宏、AlipayHK 風險管理主管曾雲輝、犯罪學專家黃成榮教授，以及天主教鳴遠中學校長周黎明。而論壇匯聚超過50位來自政府、社福機構、金融及支付機構、學術界的專家及決策者擔任講者與嘉賓，逾330名來自10所大學及中學的師生出席。

各界人士分享詐騙手法、常見陷阱與應對策略

陳景宏、曾雲輝及黃成榮在論壇上講述最新的詐騙手法、常見陷阱與應對策略、詐騙者的心理特徵及行為模式、提供予受者、涉案青年及其家人的支援服務與預防策略等。天主教鳴遠中學校長周黎明則分享，過去兩年接獲9宗騙案，當中4宗為電子裝備騙案、2宗情感詐騙、1宗網上賭博騙案，以及2宗演唱會飛騙案，涉及3男6女，最多損失1.6萬。其中兩宗因學生致電老師求助，所以及時成功攔截到。他表示平日會利用早會向學生講解最新騙案手法。校方亦會識別高危受騙的學生，由老師提供協助，並會舉辦講座等。