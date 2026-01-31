「馬灣Go Green!」綠悠遊嘉年華　官商民推動保育　實踐綠色生活

大自然不僅是人類的寶貴資源，更是身心靈的健康泉源，愛護環境是為每位公民應盡的責任。為配合環境保育與國家生態文明建設、「雙碳」目標及綠色轉型發展戰略，香港馬灣公園聯同其ESG策略夥伴Rainbow Foundation合辦年度「馬灣 Go Green！」綠悠遊嘉年華，於1月31日在新鴻基地產發展的藝術海島社區「馬灣1868」圓滿舉行，並邀得一眾政商及社福界領袖蒞臨主禮，見證跨界協作推動可持續發展的成果。



綠色嘉年華跨界動員 推動生態共融公民責任

是次嘉年華以「身心靈健康」為主題，邀請約500位來自低收入家庭、殘疾人士及有特殊教育需要兒童參與，透過綠色工作坊及生態導賞，深入探索馬灣歷史文化與生態保育成果，在大自然中滋養身心靈、促進家庭和諧，並學習實踐節能減廢及綠色低碳生活，培養公民責任。

活動典禮邀得政、商、教育及社福界領袖蒞臨主禮，包括教育局副局長施俊輝博士 JP、香港馬灣公園諮詢委員會主席鄭慕智博士 GBM GBS OBE JP、中央政府駐港聯絡辦社團聯絡部處長齊威先生、全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴先生、全國政協委員及滬港社團總會常務副會長樊敏華先生、團結香港基金總裁李正儀博士、中國文化研究院院長邱逸博士、「全城更新」創辦人兼主席馬王培琪女士、綠惜地球總幹事黃子勁博士、香港馬灣公園董事局成員馬錦華先生 MH JB，以及Rainbow Foundation發展總監吳叡芳女士。

來自香港浸會大學和香港教育大學的「可持續發展青年大使」與「馬灣1868」商戶等單位協力營運環保互動攤位。

活動成功凝聚跨界別支持，大會誠摯鳴謝帝逸酒店、屈臣氏蒸餾水及冠忠巴士慷慨贊助獎品與交通安排，並獲60位來自香港浸會大學和香港教育大學的「可持續發展青年大使」擔任義工，聯同「馬灣1868」商戶協力營運環保互動攤位及綠色工作坊，共同體現環保與ESG理念。

官民學協作推動永續發展 攜手共建綠色未來

香港馬灣公園諮詢委員會主席鄭慕智博士 GBM GBS OBE JP致辭。

香港馬灣公園諮詢委員會主席鄭慕智博士 GBM GBS OBE JP在致辭中表示，香港馬灣公園作為新鴻基地產的ESG樞紐，一直積極推動環境保育與歷史活化。其中公園一期自2007年陸續開幕至今，累計接待約842萬人次，並透過Rainbow Foundation積極聯繫社會各界，舉辦超過13,500個生命教育及公益活動，約有91萬人次參與，其中逾半為學生及青少年，其餘為長者、傷殘及長期病患人士，惠澤超過2,100間慈善團體及非政府組織。未來，公園將持續拓展跨界合作，推動環保教育，惠澤社群。

教育局副局長施俊輝博士 JP致辭。

教育局副局長施俊輝博士 JP在致辭中讚揚香港馬灣公園聯同社會各界舉辦別具意義的嘉年華，共同推動環境保育。他強調，教育局非常重視推動可持續發展教育，已將相關元素融入中小學課程，並透過《價值觀教育課程架構》培養學生愛護環境的價值觀。他續指，教育局自2024/25學年起推行「邁向碳中和學生校園大使培訓計劃」，聯同多個政府部門、綠色組織及商業團體舉辦講座、工作坊及考察，加深學生對氣候變化和碳中和的認識，為國家「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」的目標儲備人才。

綠惜地球總幹事黃子勁博士分享。

綠惜地球總幹事黃子勁博士指出，環保的力量在於每一位公民的日常實踐。他呼籲大家從綠色習慣做起，透過精明消費從源頭減廢、減少塑膠用品、培養乾淨回收習慣，並建立珍惜資源的心態，將「零浪費」理念化為具體行動，共同守護地球未來。

保育活化雙軌並行 傳承馬灣自然與文化遺產

香港馬灣公園致力平衡發展與文化傳承，屬於第一期的「挪亞方舟」與「大自然公園」為寓教於樂的主題公園。

參加者參與挪亞方舟導賞團「食用菇菌奇妙之旅」，認識菇菌的獨特性和營養價值。

香港馬灣公園致力平衡發展與文化傳承，屬於第一期的「挪亞方舟」與「大自然公園」為寓教於樂的主題公園。其中挪亞方舟以愛生命、愛家庭、愛地球等八大愛的精神為核心，透過生態保育、科學探索、親子教育及藝術創作等多元活動，啟發大眾建立正面價值觀與持續學習的熱誠。

園內的馬灣古蹟館由1956年落成的芳園書室活化而成，館內展出獲國家文物局評為「1997年全國十大考古新發現」的新石器時代晚期馬灣人體仿製復原像，並於館外重置唐代灰窯及清代磚窯，呈現馬灣公園深厚的歷史層次與保育成果。

「馬灣1868」聚焦活化馬灣舊村歷史建築，引領公眾深入探索這座蘊藏歷史文化與生態價值的小島。

「馬灣1868」打造獨一無二的海島藝術社區，為訪客提供豐富的體驗。

第二期項目「香港馬灣公園 - 馬灣1868」佔地約50萬平方呎，是一個集保育、文創、餐飲、旅遊及藝術零售的微度假景區。馬灣島自古以來就是海上絲路的重要節點， 清朝政府1868年在馬灣設立海關，因此景區命名為「馬灣1868」。園區內原址保留「三級歷史建築物」馬灣天后古廟、九龍關石碑以及「梅蔚」石刻等古蹟。天然風景與漁村風貌交織，提供人寵友善的活動空間，更設有多元化的文創工作室、藝術零售店舖、環島觀光項目以及餐飲食肆，打造獨一無二的海島藝術社區，為訪客提供豐富的體驗。

(資料及相片由客戶提供)