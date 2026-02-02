航空業積極培訓人才　國泰首屆校際航空挑戰盃激發學生航空熱情

本地航空業界近年積極培訓人才，國泰為培育新世代成為未來機師、工程師和設計師等航空專業人才，首度舉辦「國泰校際航空問答挑戰盃」（CISACC）。該項賽事旨在以校園作起點，為業界積極「尋覓新血」，挑戰盃早前在香港故宮文化博物館圓滿舉行，經過激烈比拼，由宣道會陳瑞芝紀念中學隊伍奪得冠軍。這項大型校際賽事不僅激發了學生對航空知識的熱情，更成為香港培育新一代航空人才的重要一步。

攝影：鄭子峰



國泰舉辦「第一屆國泰校際航空問答挑戰盃」（CISACC）為本地航空業界積極發掘人才。

挑戰盃解密：CISACC 運作與獨特意義

國泰舉辦的「第一屆國泰校際航空問答挑戰盃」（CISACC），是一項以航空為主題、規模最大的校際盛事。賽事先透過網上「AeroQuiz」進行航空問答遊戲，從中學組別中選出表現最優秀的 16 間學校晉級實體問答決賽 ——「CISACC」，賽事於1月25日（星期日）舉行，以限時必答題及搶答題形式，考驗學生在航空知識、臨場反應及解難能力方面的水平，同時要求隊員在短時間內分工協調，充分體現團隊合作精神。

決賽一共分為限時必答和搶答環節，四支晉級決賽隊伍展開激烈賽事。

比賽題目由香港青年航空學會設計，涵蓋多個專業範疇，並融入聲音、圖像、影片及動作題等創新問答方式，既具教育性亦具趣味性。特別設有的「碟賽」環節，更要求學生在限定時間內製作飛機模型，從飛行性能、結構設計到美工塗裝進行多維度評分，直接把課堂上的 STEAM 概念轉化為實際動手體驗，為有意投身民航、工程或相關科技領域的年輕人提供了啟蒙與階梯式發展機會。

未能晉級的隊伍轉戰碟賽，參賽隊伍須於指定時間內製造一架飛機模型，以考驗同學在STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）方面的能力。

從挑戰中啟航：冠軍隊伍壓力下見證團隊合作

「國泰校際航空問答挑戰盃」（CISACC）的誕生，為香港一群熱愛航空的年輕人，提供了一個從線上知識競賽邁向實體考驗的「跑道」。晉身決賽的四支頂尖隊伍經過連串激烈的對決，最終由宣道會陳瑞芝紀念中學成為冠軍。勝出隊伍的參賽初衷，並非帶著志在必得的壓力，而是一份對航空的熱情。

宣道會陳瑞芝紀念中學隊伍成功奪得首屆挑戰盃冠軍，組員包括：陳頌恆（Moses）、林靜詩（Betsy）、鄧少傑（Marco）（由左至右）。

冠軍隊伍隊長林靜詩（Betsy）坦言，當初在朋友鼓勵下決定嘗試參賽，未曾預料能一路晉級。然而，真正的考驗在晉級實體決賽後才開始。面對難度由線上《AeroQuiz》升級至需要深入理解的航空知識，他們來不及做全面的系統式溫習，只能在午餐時緊急分工，各自負責最熟悉的範疇：一位負責引擎與設計，一位主攻香港機場相關數據，另一位則集中歷史知識，展現了極佳的臨場應變與團隊協作精神。

這趟從初賽到決賽的旅程充滿了驚險與挑戰。隊友鄧少傑（Marco）直言過程「真的很驚險」，每一題的得分都可能影響最終賽果。其中最大的挑戰來自於心理層面。Betsy 分享，在必答題環節落後時，如何冷靜地調整心態，確保在搶答環節中能精準、即時地發揮，是他們面臨的最大挑戰。正是這種高強度的挑戰，讓他們在競賽中實現了知識的整合與能力的提升。

參賽隊伍展現深厚航空知識，賽事中段比分緊咬，戰況激烈，勝負難分。

CISACC對他們的啟發，不僅是知識上的積累，更是對未來職涯的肯定與推動。隊長 Betsy 表示，比賽讓她意識到自己所學的航空知識還可以用得出來，萌生了「不如試試看」的想法，更堅定了她成為機師的決心。立志成為民航機師的隊友陳頌恆（Moses），平日會透過觀看YouTube、收聽全球即時航管與飛行員對話錄音，以及玩飛行模擬器來學習；而熱愛研究飛機設計與空氣動力學的Marco，則明確了自己想成為飛機設計師的目標。他們認為，CISACC提供一個讓他們深入了解本地航空知識的機會，加速了他們與航空世界的接軌。

今次比賽所贏得的豐富獎品——成為國泰飛躍理想青年學院的一員，並可前往澳洲阿德萊德的航空體驗之旅，對他們意義非凡。曾經參與過國泰「飛躍理想計劃」的Betsy將此視為一次「成果驗收」，希望檢視自己設定的個人單飛目標是否達成；對於首次參與的Marco和Moses來說，則是一個夢寐以求的機會，可以在專業教導下駕駛飛機，學習更多飛行知識，讓他們的飛航夢想更進一步。

未來願景：深耕青年航空人才培育

國泰及香港青年航空學會（HKYAA）對「國泰校際航空問答挑戰盃」（CISACC）的重視，彰顯了雙方致力推動青少年發展的持續承諾。國泰顧客及商務總裁劉凱詩強調，國泰致力為社區注入正能量，期望透過活動，使航空教育更具趣味、普及和具啟發性，為年輕人提供建立自信、開拓視野、追尋理想的成長平台。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，期望這項挑戰盃能成為國泰青年項目的年度活動，並計劃將比賽逐步擴展至整個大灣區，為香港、甚至國家培育更多航空業人才。

國泰企業事務總經理黃文傑闡釋，活動貫徹了「CISACC 不只是一個比賽—它是一個平台」的理念，採取線上選拔到線下決賽的形式，既是為了讓大眾參與，同時亦秉持精益求精的精神挑選人才，讓航空知識得以普及。他認為，實時問答賽的價值不只在於熟讀航空知識，更在於影響參賽者身邊的朋友和家人，使整個社會對航空知識有所了解，為航空人才儲備出力。香港青年航空學會主席劉伯智機長亦補充，航空業絕大部分工種都需要實時處理事物，比賽正好考驗了學生在面對壓力時的臨場反應和應變能力，而學生的出色表現亦令他深感佩服。

國泰企業事務總經理黃文傑（左）與香港青年航空學會主席劉伯智機長（右）均表示，雙方合作的共同目標是將航空知識普及，以平台理念持續推動青年航空教育。

劉伯智機長亦指出，與國泰合作的共同目標是希望將「航空的種子散佈在香港」，為有潛質的年輕人提供群體交流的機會，讓他們能夠互相認識，大家並肩走得更遠。此外，挑戰盃亦延續了國泰社區服務旗艦活動「飛躍理想計劃」（I Can Fly）的精神，進一步擴展至全港中學生及公眾，讓更多人得以接觸航空世界。

民航處飛行標準總監黃景輝機長致辭時表示，國泰校際航空問答挑戰盃為年青人提供一個寶貴的平台，加深對航空業的認識。

民航處飛行標準總監黃景輝機長獲邀為當日挑戰盃的主禮嘉賓，他在致辭時指出，樂見此類計劃持續發展，並期望未來能擴展至更多地區，共同推動國家與香港民航業的持續發展。除了CISACC之外，國泰在今年80週年之際，亦計劃於2月初舉辦一個大型社區關係活動，邀請數百位年輕人參觀國泰城，以持續推動青年發展，為香港航空業的未來作出長遠投資。