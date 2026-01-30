城巴2.2起擴展分段收費計劃　增18條線最高一程慳$20　回贈一文看

城巴今日（30日）公布，下周一起（1月2日）擴展短途分段收費計劃，適用於18條路線，涵蓋油尖旺、九龍東、將軍澳、新界東及大嶼山區，大部份路線扣除分段收費優惠後，車費低至10元，甚至同一條路線最高可節省20元。例如短途客乘坐55號線由觀塘往返黃大仙，可獲回贈9.4元，即只需付上10元車費。



城巴將按實際情況，計劃短期內擴展至港島南區。一文看清18條城巴路線、分段收費範圍、涵蓋路段及回贈車費詳情。



城巴2026年2月2日起擴展短途分段收費計劃，適用於18條路線。（資料圖片）

短途分段收費計劃新增精選路線。（城巴圖片）

城巴擴展短途分段收費計劃 相同路線最高慳$20

城巴「上落拍卡 優惠即達」短途分段收費計劃，旨在為市民和旅客提供更實惠及便捷的出行方案。乘客只需於上車時如常使用八達通或電子支付工具支付車費，下車時再在相同的電子收費器再次拍卡或掃碼，即可獲得車費回贈。

城巴公布，由下周一（2日）起擴展短途分段收費計劃，適用於近20條新發展區路線、熱門路線及通宵路線，提升油尖旺、九龍東、將軍澳、新界東及大嶼山等的交通便利性。大部份適用路線的分段收費優惠，車費低至10元，同一條路線最高可節省20元。

九龍東短途乘客在擴展計劃生效後，乘坐55號線由觀塘往返黃大仙，可獲得9.4元車費回贈，即只需支付10元車費。（城巴圖片）

短途客坐城巴55號線觀塘往返黃大仙 車費回贈$9.4

城巴團隊分析乘客出行模式後，認為多條跨區路線可提升功能，發展成為區內接駁用途。若以觀塘碼頭開往屯門（菁田及和田）的55號線為例，自去年底提升班次及延長服務時間後，除了提供九龍東到新界西的遠途交通服務外，也便利觀塘前往黃大仙的乘客。

換言之，九龍東短途乘客在擴展計劃生效後，乘坐55號線先在觀塘上車拍卡或掃碼，再在黃大仙落車拍卡或掃碼，即可獲得9.4元車費回贈，即只需支付10元車費。

根據城巴資料，新增路線共有18條，當中8條是通宵路線。（城巴文件截圖）

繼續觀察乘車模式變化 擬短期內擴展至港島南區

根據城巴資料，新增的路線共有18條，當中8條是通宵路線，包括55、78C、796X、798、790、795、N796、78C、78X、79X、79、N23、N26、N29、N930、N50、N952、N962，優惠車費由10元至14.5元不等。

城巴又指，將繼續觀察市民乘車模式的變化，根據實際情況調整服務，並計劃短期內擴展至港島南區，惠及更多乘客。