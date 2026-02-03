冠忠巴士、熱雪奇蹟打造一站式滑雪體驗　推動大灣區冰雪旅遊發展

北上滑雪已成為港人近年最愛的假日活動，不過市民以往需轉乘多趟交通工具，才能前往內地滑雪場，相當耗時。冠忠巴士集團與熱雪奇蹟集團，日前舉行大灣區戰略合作簽署暨產品發布會並宣布合作計劃，將冠忠巴士集團旗下「環島中港通」跨境交通領域的網絡優勢，結合「熱雪奇蹟」多元化而專業的頂級冰雪資源，並融入雪逸國際滑雪學院的專業教學體系，推出低至$316的套票，包含交通、滑雪教學、體驗及雪具租借等一站式服務，以推動大灣區冰雪旅遊發展及滑雪運動普及化，加速大灣區文商旅產業融合，創造更多新機遇。



上車點遍布全港直達滑雪場

市民憑套票乘搭「環島中港通」，即可直達廣州花都融創文旅城「熱雪奇蹟」或深圳華發冰雪「熱雪奇蹟」，每日有逾40班次可直達目的地，30多個上車點遍布港九新界。環島中港通副總經理（跨境巴士業務）李少鳴指，近年港人北上熱潮有增無減，對班次密度、路線選擇的需求愈來愈大，「以往港人大多短途遊深圳，但現在因社交平台推介、出行模式改變等因素下，吸引更多港人到國內玩，他們更愈玩愈遠，範圍擴展至整個大灣區。」

滑雪體驗正是其中一項最受港人歡迎的活動，李少鳴直言，不少「滑雪發燒友」會自攜私伙裝備北上，惟大型雪具運送困難，直通巴士便能解決煩惱。「攜帶雪具再四處轉地鐵，其實非常不方便。即使港車北上，私家車的長度或許不足以存放雪具，一班人又要分幾輛車。我們的巴士則具備充足的貯存空間，十件大型雪具都放得下，三五好友可一起上車直達滑雪場。」李少鳴說。

環島中港通副總經理（跨境巴士業務）李少鳴認為港人北上熱潮持續，故增設直達國內雪場的巴士線，可成為方便又快捷的新選擇。

專業教練助初學者上手

是次合作獲中國香港滑雪總會支持，其轄下的雪逸國際滑雪學院的教練團隊，均持有國際滑雪教練協會（ISIA）三級或以上認證，課程標準亦通過總會審核認可。產品套票由環島中港通提供及配合雪逸國際滑雪學院教學培訓雙結合。初學者可於專業指導下學習入門技巧，繼而按個人程度選擇安全合適的體驗，例如滑雪夏令營、周末滑雪訓練營等。

雪逸國際滑雪學院代表表示：「我們將把總會認可的專業教學體系與選拔機制融入合作項目中，為參與的青少年提供從啟蒙到進階的規範化培訓。」而在與冠忠巴士的跨境交通網絡，及熱雪奇蹟的頂級室內滑雪場地互相配合下，學院期望能實現「無需遠赴海外，在家門口接受國際水準滑雪教育」的願景。

減省時間成本 實現「在家門口也能滑雪」

於全國核心城市客源地打造室內滑雪場，熱雪奇蹟打破氣候界限，將滑雪體驗帶至國內南方地區。熱雪奇跡副總裁兼大灣區總經理孫錚形容，南方地區對滑雪體驗的需求愈來愈大，他指，是源於數年前北京冬奧會掀起熱潮，及國家政策持續的大力支持，「大灣區人民對冰雪消費的認知和能力很強，加上在天然環境下，大家沒有見過雪，驅使大灣區滑雪的熱度不斷上漲。」孫錚認為，室內滑雪場的出現，大大減省機票和時間成本，也讓滑雪運動不局限於一個季節。

熱雪奇蹟副總裁兼大灣區總經理孫錚指，室內滑雪場的出現減省了機票和時間成本，讓滑雪運動不局限於一個季節。

熱雪奇蹟不但在南方補足場地缺口，實現「在家門口也能做滑雪運動」，也憑藉專業且系統化的訓練支援，讓初學者踏上冰雪運動的起點。孫錚補充：「我們有特製一套符合中國人的滑雪教培體系，訓練中心提供三階十二級的體系化課程。從零基礎到十二級都為國內用戶量身訂造，從初級陪伴他們到高階。」他指，當在室內滑雪場學習到一定程度，用家也能到更大、更高階的室外滑雪場地進行體驗。

創造新冰雪消費模式

由冠忠巴士集團與熱雪奇蹟等合作推出的套票，滿足大眾交通和娛雪需求，也涵蓋多級別滑雪、雪服雪具租借，同時亦可盡享廣州融創文旅城內的酒店住宿、自助早餐與樂園門票優惠，滿足客戶運動與度假的雙重需求，創造冰雪新消費模式。

李少鳴期望，是次戰略合作能達成「一票多行」的效果，不但促進冰雪短途旅遊，也連帶讓滑雪場酒店、周邊景點與餐飲業營業額同步增長，例如前往深圳華發冰雪世界的乘客，也能憑車票免費前往前海多個重點車站暢玩不同景點。

展望未來，三方計劃共同打造大灣區滑雪夏令營及周末訓練營，並聯動本地學校及體育協會，推動系統化滑雪教學進入校園與社區，培育本地冰雪運動人才，為大灣區冰雪產業注入可持續發展動力。

（資料及相片由客戶提供）