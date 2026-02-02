夫婦涉家中燒炭自殺　控方稱須候同住兒子的驗血報告　還押候訊

中年夫婦疑因破產，涉連同10歲兒子在住所內燒炭自殺，其後改變主變。而社工得知兩人有意自殺後，經多番聯絡，最終成功找到他們，並在其單位發現燒炭的痕跡。夫婦被控1項協助、教唆、慫使或促致他人自殺罪，今(2日)被解往九龍城裁判法院提堂。兩人暫毋須答辯，控方稱需時調查，包括等候兩被告10歲兒子的驗血報告，案件押後至4月27月，以待警方進一步調查，期間兩人需還押懲教署看管。



兩被告暫被控促至對方自殺

女被告YNY(47歲)和男被告WCF(48歲)，被控1項協助、教唆、慫使或促致他人自殺罪。兩人被控於2026年1月31日，在黃大仙下邨某室協助、教唆、慫使或促致對方自殺。

兩名夫婦被告在九龍城法院提堂。(資料圖片)

兩被告涉在黃大仙下邨的住所圖協助教唆對方自殺。（資料圖片）

控方稱警方仍需時調查

案件今提堂時，控方申請把案件押後再訊，以待警方調查，包括翻看閉路電視片段，和等候兩名被告10歲兒子的血液檢驗。辯方替兩名申請保釋，署理主任裁判官黃雅茵聽取陳詞後，拒絕兩人的申請，並把案件押後4月27日再訊。此外，案件將於2月10日，進行保釋覆核。

女被告得知須還押後激動哽咽

女被告得知需還押後，略為激動並在庭上哽咽，透露丈夫需要求診。辯方庭上指，男被告需要明天進行手術。黃官則提醒男被告，還押時聯絡懲教署福利官，署方便會作出安排。

案件編號：KCCC350/2026KCCC350/2026