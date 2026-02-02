珠港攜手共築商貿新通道 助珠企藉港優勢「出海」

為積極響應粵港澳大灣區高質量發展戰略，深化珠海與香港在跨境商貿與物流領域的協同合作，由香港物流創新協會與珠海市工商聯（總商會）聯合主辦的「珠港跨境商貿物流合作交流會」，日前在香港立法會大樓隆重舉行。此次會議旨在依託香港作為國際樞紐的獨特優勢，精準對接珠海產業「出海」的迫切需求，共同繪製物流創新藍圖。會議匯聚兩地政商界代表，現場氣氛熱烈，雙方就推動珠港合作邁向更務實、高效新階段達成多項共識。



林銘鋒：港是企業進軍國際理想跳板

立法會航運交通界議員林銘鋒在致辭時，代表香港方面對珠海代表團表示熱烈歡迎。他強調，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，既是國家對外開放的重要窗口，也是國際一流的航運、貿易及金融中心。

林銘鋒向珠海企業家發出誠摯邀請，明確表示：「香港擁有得天獨厚的區位優勢、與國際接軌的法治環境及自由開放的營商環境。我們熱烈歡迎並全力支持珠海企業家來港設立據點。」他指出，香港不僅是連接內地與世界的「超級聯繫人」，更是內地企業進軍國際市場的理想跳板和運營中樞。他承諾，香港將在企業落戶、融資對接、人才引進及通關便利等方面提供全方位支援，助珠海企業利用香港的全球網絡與專業服務，降低「走出去」的成本與風險，加速融入全球產業鏈。

趙偉媛：冀建常態機制 深化供應鏈合作

珠海市委統戰部副部長、市工商聯黨組書記趙偉媛在會上詳細介紹了珠海市產業發展的戰略佈局。她回應指，珠海正加快建設現代化產業體系，在高端製造、高新技術及海洋經濟等領域基礎雄厚，外向型發展需求殷切。

趙偉媛認為，企業要成功「走出去」，離不開穩定、高效且國際化的物流商貿服務支撐，而香港正是珠海對接全球市場的最佳橋樑和首選平台。她期望以此次交流會為契機，建立珠港常態化合作機制，引導珠海企業善用香港優勢，在供應鏈管理、跨境電商、保稅物流及融資結算等領域深化合作，實現優勢互補、互利共贏。

程志偉：業界籲加強聯動 共拓灣區商機

香港物流創新協會會長程志偉強調，香港是大灣區物流創新的重要引擎。他介紹了本港在數碼物流、航空貨運、多式聯運及綠色物流方面的最新實踐，並表示協會將積極發揮橋樑作用，為來港發展的珠海企業提供資訊與技術對接服務。

會上，珠海市工商聯副主席張光暖亦就珠企跨境商貿需求作專題介紹。兩地企業代表隨後圍繞智慧口岸建設、海外倉佈局等議題展開深入探討。與會者一致認為，珠港地緣相近、經濟相融，應進一步強化「政府引導、協會搭台、企業唱戲」的模式，加快推動具體項目落地，為大灣區經濟注入新動力。