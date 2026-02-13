CSR｜「潤愛同行」深耕社區　數碼化管理服務回應基層需求

在香港這座高密度城市，基層服務需要的不只是熱心，亦需要系統化的組織模式與科技輔助。慈善機構「潤愛同行」，目前，建立起覆蓋全港18區的「基層治理網格化體系」，更透過手機APP實現公益服務的數碼化管理。由更換一顆LED燈膽、清洗冷氣，到組建全港最大規模的全運會義工隊，「潤愛同行」正以企業化的效率與標準，重新定義社區服務。



構建網格化治理體系

「潤愛同行」的前身是2019年成立的義工隊，如今已發展成為擁有超過5,000名義工、3.7萬會員的龐大公益平台。其獨特之處在於將物業管理的經驗引入社會服務，建立了28個社區服務站及236個服務點，形成緊密的服務網。

機構定位清晰，旨在建立「基層治理網格化體系」，意味着可透過系統性的調研與規劃，回應不同社區的需求。從長者探訪到緊急物資支援，累計服務行動已達3.1萬次，覆蓋全港23萬戶家庭。

「旗艦級」社區客廳逾21.8萬人次使用

在寸金尺土的土瓜灣，空間是奢侈品。「潤愛同行」夥拍東華三院，在此區建立了全港第二間、亦是面積最大的「社區客廳」，實用面積逾7,000呎。這個空間並非一般活動中心，而是以劏房戶及有兒童家庭為主要服務對象的空間。客廳內設有共用備餐間、飯廳、洗衣及淋浴設施，解決劏房「煮食難、洗衣難」的生活窘境。另外，這裡提供了學習空間及集體活動場所，為孩子們創造了社交與成長的土壤，讓他們走出狹窄的居所，建立社區歸屬感。自2024年7月啟用至今，已錄得超過21.8萬人次使用，成為區內基層家庭不可或缺的「第二個家」。

「萬家燈火」計劃免費為一萬戶基層家庭更換環保LED燈膽，預計一年能節省超過800萬度電。

「萬家燈火」、「清新一夏」獲國際認可

基層生活改善往往從細節開始。「潤愛同行」將環保理念融入民生服務，推出了多個獲獎項目。其中，「萬家燈火」計劃免費為一萬戶基層家庭更換環保LED燈膽，預計一年能節省超過800萬度電，為基層家庭節省約960萬元電費開支，同時減少近5,000噸碳排放，實現惠民與環保的雙贏。

另一重點項目「清新一夏」，則聚焦公屋綜援戶及獨居長者，提供免費家居冷氣清洗服務，既改善室內空氣質素，義工的上門探訪亦為長者帶來心靈慰藉。因此「萬家燈火」、「清新一夏」榮獲聯合國可持續發展目標香港成就獎，備受國際認可。

第十五屆全運會，機構在華潤隆地的支持下，迅速組建了近500人的義工團隊，是全港人數最多的全運會義工隊。

全港人數最多全運會義工隊

在去年的第十五屆全運會，機構在華潤隆地的支持下，迅速組建了近500人的義工團隊，是全港人數最多的全運會義工隊，主要協助跨境馬拉松、輪椅擊劍等8項賽事。

今年的「同鄉社團家鄉市集嘉年華」引入創新科技元素，讓市民在親子互動中了解國家最新科技成就。

而在文化推廣方面，連續兩年協辦的「同鄉社團家鄉市集嘉年華」亦不斷創新。由2024年的「非遺展區」展示260件傳統工藝作品，到2025年承辦「新興科技展區」，引入創新科技元素，讓市民在親子互動中了解國家最新科技成就，兩屆活動累計吸引逾40萬人次入場。

開發雙APP平台 科技賦能公益效率

「潤愛同行」為提升服務效率，開發了「地區APP」與「會員APP」兩款數碼工具。「地區APP」讓前綫服務站實現全綫上化管理，在家居維修、物資需求等不同方面，工作人員都能實時在系統登記並獲後台高效配對 。「會員APP」則連結大眾市民，除了方便會員申請服務，亦提供一鍵報名成為義工服務，系統會自動記錄服務時數與貢獻值，讓每一分善舉都被看見，以「標準化」與「智數化」的發展路徑，為香港社福界提供了可借鑑的創新範本。

從硬件的社區客廳到軟件的APP系統，從關愛長者的冷氣清洗到培育青年的「漫遊小鎮」考察，「潤愛同行」正以全方位的視角，編織出有溫度、有智慧的社區服務網，與香港市民同心同行，共建美好社區。

