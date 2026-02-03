西環邨馬頭圍邨重建｜搬遷津貼未必夠？　黃碧如：夠唔夠好個人嘅

房委會聯席會議通過西環邨馬頭圍邨（第一期）重建遷置安排，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日（3日）指，西環邨目標於2029年9月完成清拆，馬頭圍邨（第一期）則預計於同年7月完成。房委會資助房屋小組委員柯創盛則指，較關心社區服務隊如何提供支援，認為需理順搬遷過程支援，尤其是轉介方面，如轉介長者去大灣區或政府院舍等有需要加強。



馬頭圍邨為九龍城區內最古老的公共屋邨之一，邨內常住人口多為長者。(資料圖片/莫家文攝)

黃碧如在港台節目《千禧年代》指，西環邨預計於2029年9月完成清拆，馬頭圍邨分兩期清拆，第一期預計於2029年7月完成。至於安置安排，受影響住戶可獲調遷至新屋邨，西環邨住戶會調遷至加惠民道第一期公營房屋項目，馬頭圍道則遷往土瓜灣重建項目，及美東邨公營房屋發展項目。

她又指，受影響住戶如選擇購置資助出售房屋，如居屋、綠置居等，可獲優先選樓。如他們希望搬往其他地區單位，房委會在資源許可下亦可以配合。此外，黃碧如指一人或二人家庭會有「替代配屋」家庭津貼，即選擇不入住公屋所獲得的津貼，但收到津貼後兩年內，不能再申請其他資助。

有關資助金額方面，單人約8萬多元，二人約10萬多元，只有一人或二人家庭會有該津貼，因為根據過往經驗，申請者多為長者，他們或因身體狀況等，希望入住政府安老設施，而不再遷往其他新單位。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如。（資料圖片）

強調搬遷津貼非全數資助 黃碧如稱屬「幫幫手」

黃碧如稱，用來接收的屋邨已有足夠數量安置受影響住戶，但有住戶或因身體狀況等，希望暫不遷出馬頭圍邨，住在馬頭圍邨第二期會較方便，房委會將酌情考慮。她指此類住戶的確實數字暫未有掌握，但估計數量不多，如太多住戶選擇，便需篩選，將第二期空置單位留給有需要住戶。

至於搬遷津貼，一人家庭可獲10350元，6人或以上家庭則為33060，黃碧如指金額是根據立法會財務委員會檢討的基礎而定，有意見指搬遷津貼未必足夠，黃碧如稱「夠唔夠都真係好個人嘅」，強調該筆款項是搬遷津貼，並非全數資助住戶，只是「幫幫手」，如住戶有困難可向社區服務隊或關愛隊求助。

馬頭圍邨。（資料圖片/馬耀文攝）

柯創盛關注社區服務隊如何支援

另外，當局亦指，會發掘具特色值得保留商戶，黃碧如指會諮詢住戶意見及研究，會有評審委員會，暫未有定案。

柯創盛則指，今次兩邨重建可改善住戶生活，及釋放更多土地，較關心社區服務隊如何提供支援。他指社區服務隊可讓住戶有多一個途徑知道安置安排，主要亦是提供資訊、搬屋等支援，亦涉及轉介服務，如長者去大灣區或政府院舍安老等，他認為這方面有需要加強。

房委會資助房屋小組委員柯創盛。（資料圖片/廖雁雄攝）

至於搬遷津貼，他指，西環邨預計需1360萬，馬頭圍邨則約2220萬，「都係公帑要善用」，如立法會財委會有調升幅度，相信房委會亦會相應增加金額，居民亦可透過家人或各方面提供支援。