宏福苑大火｜仁濟醫院今向1984戶災民各發放$2萬供過年支出

大埔宏福苑火災後，各界踴躍捐輸，積極跟進及支援支援因大火而痛失摯親、無家可歸的災民，包括仁濟醫院，至今院方的相關援助工作累計撥款總額已達2.06億元。院方指，適逢農曆新年將至，為向宏福苑居民表達節日關懷，仁濟醫院額外籌劃並將發放「仁濟宏福新春關愛暖歲金」，向宏福苑8座大廈、共1,984戶合資格家庭，每戶可獲2萬元，支援總額為3,968萬元。



仁濟醫院為於大埔廣福邨街市地下設立的社區支援中心「仁濟幸福站」。（仁濟醫院提供）

仁濟醫院早前已向居民發放超過一億港元的緊急援助現金，包括援助金、慰問金等。臨近新春，院方指，於今日（4日）起，透過銀行轉賬發放予宏福苑A至H座共1,984戶合資格家庭，每戶可獲港幣2萬元（累計每戶共獲港幣7萬元 ) 。合資格申請人須為火災當日仍居住於相關單位的居民。

另外，仁濟醫院為於大埔廣福邨街市地下設立的社區支援中心「仁濟幸福站」，已於1月31日正式運作，為宏福苑居民提供服務。駐站有受過訓練的社工或輔導員，為經歷火災事件而需要情緒疏導的居民提供情緒支援與專業輔導，並定期舉辦多元化活動，旨在促進居民互動、家庭關係及個人成長。同時，社區支援中心會作為仁濟醫院與居民之間的溝通橋樑，方便居民獲取最新的援助政策、社區資源及活動資訊，亦鼓勵居民在此互相認識、分享與支持，自然形成一個互助網絡。

仁濟醫院為於大埔廣福邨街市地下設立的社區支援中心「仁濟幸福站」。（仁濟醫院提供）

仁濟幸福站

地址： 大埔廣福邨街市地下 73-76 號舖

開放時間： 星期二至日上午 9 時至晚上 7 時；

星期一及公眾假期則設預約服務及活動

查詢及報名： WhatsApp 6687 7053