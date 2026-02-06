六福珠寶開運錦囊|馬年催旺桃花+健康　12生肖助旺攻略+化太歲

2026丙午馬年將至，人人都希望能搶佔先機，各方各面都馬到功成。到底今年十二生肖運勢如何？下文為大家介紹馬年開運錦囊、十二生肖運程、桃花/健康催旺大法，及化解太歲攻略。另外，亦為大家精選馬年催旺配飾，包括六福珠寶新春呈獻「金馬獻寶」系列，以及一系列開運錦囊，為迎接馬年做最佳準備！



風水中，有桃花位和健康病位之說，催旺桃花除咗代表愛情姻緣，同時亦可增強「人緣」，人緣好，萬事自然更順利！至於風水陣中的健康病位，必要化解，以免影響健康。

【催旺桃花】黃金擺設催旺中宮位

2026年若希望桃花運滿滿，需留意屋宅、店舖或辦公室正中央的「中宮」位置。此位置宜擺放金屬物品，如金飾、黃金擺設等，再放置一杯清水，自然能增強桃花運。

【健康化病】金飾驅走兩大病位

2026有兩個「大病位」，分別位於正南及西北。兩個位置均宜擺放金屬性質較強的物品，如放置金飾、黃金擺件等，以化病化災。

(以上內容僅供參考；鳴謝堪輿學家唐碧霞師傅)

開運第一式：【催旺事業】復刻盛唐「墩墩馬」坐鎮辦公室

在事業運勢方面，辦公室的布置能助你增強職氣場。六福珠寶攜手十大年度國家IP《唐宮夜宴》，推出融合國潮韻味的「墩墩馬」造型黃金工藝品及擺件。其設計理念復刻了唐代豐腴、雍容華貴的美態，唐馬圓潤飽滿、氣韻生動，象徵富貴吉祥。

「運轉墩墩馬」黃金工藝品：小馬背着以元寶為底座的黃金風車，風車葉飾有「福」與「順」字樣，輕輕轉動祈願馬來運轉、順風順水；另一款「運財墩墩馬」實體黃金擺件則展現小馬背上堆滿銅錢的憨萌形態，寓意馬上有福、馬上發財，並採用國家發明專利技術鑄造，可拿在手上賞玩，氣派十足！兩款都配有高雅唐風禮盒，禮盒設計亦見巧思，唐三彩色調加上寶相花轉盤，一打開禮盒便會自動亮燈與旋轉，象徵時來運轉、財源滾滾，精緻又具氣派！

若想將好運隨身攜帶，可選擇「福氣墩墩馬」黃金工藝品掛飾，可掛於手袋、手機、鎖匙上。國風拼色的皮革墩墩馬，背上裝着黃金福袋，內裡滿載財寶，財源及福氣滿滿，實行好運隨心掛！

開運第二式：【催旺家宅】駿馬萌馬齊賀歲

開運第三式：【增添運勢】助旺生肖飾、趨吉避凶化解太歲

新一年生肖運勢各有不同，了解所屬生肖的運程並佩戴相應助旺飾物，可有趨吉避凶之妙。特別是屬馬、鼠、牛、兔的朋友2026馬年犯太歲，該如何化解？想來年旺上加旺，又應如何催旺運程？即看以下十二生肖運程！

+ 7

(以上內容僅供參考；鳴謝堪輿學家唐碧霞師傅)

六福珠寶推出多款潮流開運首飾，如「奇趣萌牙」十二生肖黃金串飾，以微硬金工藝打造，生肖擁有明亮大眼並笑容燦爛地露出六顆小尖牙，淘氣又喜氣 。還有簡約風格的黃金首飾，「冰·鑽馬蹄」以馬蹄鐵為靈感，結合獨特炫彩工藝，願佩戴者擁有勇往直前的勇氣，獲得幸運之神守護。另有「合樂生福」黃金生肖串飾，根據「三合生肖」原則，並配上能量滿滿的水晶手串，寓意新一年福氣加乘！

「奇趣萌牙」十二生肖黃金串飾，大眼睛配上燦爛笑容，露出六顆小尖牙，造型可愛且討喜。

「冰·鑽馬蹄」系列以幸運馬蹄鐵為靈感，結合炫彩金片工藝，釋放猶如黃鑽般光芒，頸鏈仲有不同大小可選擇，吊墜則配送精美中性項繩，融合時尚與個性的現代簡約風格，願佩戴者馬到功成、勇往直前。

「合樂生福」黃金生肖串飾，根據「三合生肖」原則，意指某三個生肖彼此契合，帶有友誼、合作與幸福的祝福！（如虎馬狗為三合生肖）黃虎眼石配搭黃水晶，寓意財源滾滾、自信無畏；黃虎眼石搭配黑曜石，祝福富貴有餘、平安守護。

想為馬年BB或小朋友送上祝賀金飾，可選擇「平安小福馬」Q版黃金長命鎖包，小馬背着象徵平安的福字小蘋果，結合砂面與亮面效果，寓意幸福平安、茁壯成長 。鎖包備有不同尺寸，送禮一流。

還有色彩繽紛的「唐彩墩墩马」，以豐腴精壯的唐馬為設計原型，手工工藝與3D電繪相結合，奢華有質感。同時引入傳統五行哲學，以紫、綠、藍、紅、棕黑五色高溫琺瑯對應金、木、水、火、土五行意象，可選與自己相合的顏色，馬年一定旺到飛起！另外三彩墩墩馬以黃、綠、白三色點亮唐馬造型，十分高潔與清雅，為新年喜慶服飾點睛！

新年限定優惠 金馬獻寶 六福齊來

馬年將至，六福珠寶送上多重精彩優惠，讓你迎接一個充滿福氣與好運的新年！於2026年2月13日至3月5日，到香港或澳門全線門店，購買指定貨品滿額送鑽石首飾或珠寶購物券；購買指定鑽石首飾低至7.5折；購買指定定價黃金首飾低至6.5折*！

金馬獻寶 六福齊來 立即領取8折電子優惠券

進入WhatsApp聊天介面，即可領取8折電子優惠券。憑券於2026年2月13日至3月5日在香港六福珠寶門店購買指定首飾，即可獲8折優惠*！

*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

（資料由客戶提供）