屯門超市燒賣疑藏1.5厘米長鐵針　女子舌頭被刺傷　食環檢走化驗

有市民周三（2月4日）吃在屯門市廣場AEON購買蟹籽燒賣時，發現舌頭被一支長約1.5厘米的鐵針插入，受傷流血，要打破傷風針及食一星期抗生素。事主指燒賣約4厘米長，而1.5厘米鐵針藏在燒賣內，進食前根本無法察覺，事後分別向警方、食環署、AEON及燒賣生產商投訴反映問題。



食環署回覆《香港01》查詢指，已檢取殘餘食物和懷疑金屬異物檢驗，而涉事零售點已將有關食物下架，而署方到涉事持牌食物製造廠巡查，惟處所大門上鎖未有營業。《香港01》亦向警方、AEON及生產商查詢。



小姐在網上發文，稱吃了含有幼鐵針燒賣，舌頭感到痛楚，發現舌頭被鐵針刺傷，滿口是血。（謝小姐圖片）

蒸4粒燒賣作早餐 結果變「吞針」意外

市民謝小姐昨（5日）在Facebook群組「AEON Stores 關注組」發帖，稱於周三（2月4日）食用一個品牌的蟹籽燒賣時，被一支長約1.5厘米的鐵針插入舌頭，導致受傷流血，要打破傷風針及食一星期抗生素。

謝小姐接受《香港01》訪問時指，她大約於上周三（1月28日）在屯門市廣場的AEON超市購買了該品牌蟹籽燒賣。直至周三（2月4日）早上約7時返兼職前，她在家中蒸了4粒燒賣作早餐。當她吃到最後一粒時，舌頭突然感到劇痛，吐出時伴隨鮮血，滿口血絲。

她隨即到洗手間照鏡檢查，驚覺舌頭中間位置有異物刺入，「摸到脷中間有倒刺感覺，當時屋企只有我一個人，於是嘗試用眉鉗夾出，好辛苦咁夾到一支針狀物體出嚟，有1.5厘米長。」

謝小姐表示，該燒賣的包裝完好無缺，不知為何會有針狀物體。她指該針狀物體是鐵質，且似有生鏽跡象。謝小姐指燒賣約4厘米長，而鐵針藏在燒賣內，進食前根本無法察覺。

謝小姐舌頭被鐵針刺傷流血。（謝小姐圖片）

醫生為事主打破傷風針及處方一星期抗生素

事後，謝小姐到醫院急症室求診。醫生檢查後確認其舌頭受傷，並因擔心鐵針生鏽及細菌感染，即時為其注射破傷風針及處方一星期抗生素。謝小姐表示，現時傷口依然疼痛。

食環督察上門取證 AEON下架同款燒賣

謝小姐分別向多個部門投訴，首先她到屯門警署報警，其後致電政府熱線1823反映事件，周三下午食環署經1823 轉介後，有督察下午已上門檢走鐵針、謝小姐吐出的剩餘食物及燒賣作證物，稍後將到化驗室檢驗，如事件涉及刑事成份，有可能轉交警方調查。

謝小姐指燒賣約4厘米長，而1.5厘米鐵針藏在燒賣內，進食前根本無法察覺。（謝小姐圖片）

生產商回覆事主指已交保險公司處理

謝小姐的丈夫亦已電郵及致電AEON投訴，AEON回覆指已收起所有涉事品牌的蟹籽燒賣。謝小姐周三晚親自到屯門市廣場AEON視察，發現貨架上已不再售賣同款燒賣，但同品牌的其他產品仍有售。

其丈夫亦曾聯絡生產商投訴，但謝小姐形容對方態度冷淡，僅表示已交由保險公司處理。謝小姐強調，希望涉事公司能夠嚴肅正視產品質量問題，因事件涉及食安風險，其他人亦有可能購買有問題的產品而受傷。

食環署已檢取殘餘食物和懷疑金屬異物檢驗

食環署回覆指，周三經1823接獲有關食物投訴後，已隨即聯絡投訴人跟進，並於同日派員到其住所調查，檢取事涉殘餘食物、包裝袋和懷疑金屬異物作進一步調查及檢驗之用。如有足夠證據，署方會提出檢控。

署方人員同日已巡查屯門區出售事涉食物的零售點，其間未有發現違規情況。作為預防措施，涉事零售點已將有關食物下架。署方已提醒涉事零售點的負責人須檢查和確保所出售食物的包裝完整無損，以保障食物安全。

署方昨日（5日）下午曾派員到位於觀塘區的涉事持牌食物製造廠巡查，惟處所大門上鎖未有營業。署方稱會繼續跟進及採取適當行動，以確保食物安全和環境衞生。