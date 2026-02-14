CSR|華潤創業履責解四業難題 太平洋咖啡培訓專才 研究院推科普

青年是社會的未來，要協助他們解決學業、就業、創業及置業的「四業」難題，單靠口號並不足夠，更需要企業運用自身資源精準扶持。華潤創業積極響應特區政府《青年發展藍圖》，將企業社會責任（CSR）融入業務發展，直接調動旗下太平洋咖啡、華潤科學技術研究院等業務單元的產業優勢，針對青年在成長不同階段的痛點，搭建一條看得見、行得通的成長階梯。



太平洋咖啡授一技之長 百萬基金圓灣區創業夢

在就業與創業支援方面，華潤創業旗下的知名品牌太平洋咖啡（Pacific Coffee） 發揮了關鍵作用。在「青雲啟夢」職涯發展計劃下，太平洋咖啡與香港專業進修學校（港專）及地區民政事務處合作，開展「咖啡師實習計劃」。這並非普通的參觀，而是由資深從業員手把手傳授沖調技能及店舖營運知識，讓青年掌握實實在在的一技之長，提升就業競爭力。

對於有志創業的青年，支持更升級為實質的起動資金。在「衝出夢想」計劃首期，華潤創業利用大灣區產業資源，資助表現優秀的青年團隊各100萬元創業資金，協助他們在深圳前海開設咖啡店，讓創業夢想成功「落地」。這不但解決了創業初期的資金樽頸，更為港青北上發展提供了寶貴的實戰平台。

「青雲啟夢」助力香港青少年職業發展。

華潤研究院引院士入校 夥科技園助科研變現

針對學業層面，特別是近年備受重視的STEAM教育，華潤創業依託華潤科學技術研究院的強大科研背景，將頂尖科學資源帶入校園。在「同心創夢」計劃推動下，公司連續三年邀請39名中科院院士及研究員走進全港160多所中小學進行「科創大講堂」巡講，與學生近距離交流，激發他們對科學的興趣。

而在高階的創科創業支援上，華潤創業更與香港科技園公司聯手推出「中國市場加速計劃」（China Booster）。該計劃利用華潤龐大的產業網絡，為初創企業對接國內外的供應鏈及產業鏈資源，協助青年的科研成果加速商業化，打通進入內地市場的「最後一公里」。同時，透過提供涵蓋人工智能、生物醫療等前沿領域的實習名額，全方位培育創科生力軍。

特首李家超與首期「衝出夢想」獲勝者在前海活動上合照。

多元實習擴闊視野 文化浸潤根植情懷

除了硬技能，華潤創業亦透過多元化的實習項目回應青年對學業與就業的探索需求。例如推動香港教育大學學生到內地華潤希望小鎮學校實習，為這批「未來教師」提供鄉村教育的實戰場所；以及與職業訓練局（VTC）合作，引導青年投身物流航運業，鞏固香港國際物流中心地位。

在文化層面，公司推廣「君子六藝」（禮、樂、射、御、書、數）及舉辦繪畫比賽，讓青少年在互動中領略中華優秀傳統文化魅力。

「衝出夢想」China Booster計劃落地東莞。

華潤創業強調，履行社會責任不只是單向的付出，更是與青年共同成長的過程。相關青年計劃的價值在於它不是一個靜止的項目，而是隨着青年需求不斷升級的長期承諾。從校園科普到職場實戰，從創業資金到產業對接，華潤創業正以實際行動，為香港青年的未來鋪路搭橋。

