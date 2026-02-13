青協推大灣區創業計劃　15隊獲最高60萬資助　Lisa加持港產牛仔褲

青協「粵港澳大灣區青年創業啟航計劃」，由民政及青年事務局與青年發展委員會的「青年發展基金」轄下「民青局粵港澳大灣區青年創業資助計劃」資助，是《青創同行We Venture》旗下項目，讓青年於國家創業政策支持下尋找無限商機，為大灣區經濟注入新動能。



272隊爭奪15個名額 獲資助最高60萬

此計劃共吸引272支青年創業團隊申請，申請人數達408人。經過8堂營商培訓課程、三日兩夜大灣區創業訓練營及兩輪甄選，最終選出15個具潛力項目，涵蓋智能建築、程式開發、餐飲、文化時尚、環保產品、音樂教育及珠寶設計等領域。優秀團隊分別獲最高60萬港元創業啟動金，包括48萬港元資助及12萬港元免息貸款。

「粵港澳大灣區青年創業啟航計劃」早前舉行頒獎禮及展覽，公布及展示獲選優秀項目，由民政及青年事務局青年專員陳瑞緯擔任主禮嘉賓，連同中央政府駐港聯絡辦青年工作部二級巡視員張國來，以及香港青年協會總幹事徐小曼，與青年交流，了解他們的創業方案。

香港青年協會總幹事徐小曼表示：「大灣區為創業青年提供廣闊機遇，協助他們開拓新市場及尋找合作伙伴。同時，青協將與37間大灣區城市的合作伙伴簽署戰略合作協議，進一步促進交流，為青年提供全面的創業支援。」

Lisa同款牛仔褲爆紅 啟動金助應付突發訂單

時裝設計師曾志豐成功入選及獲得全額啟動金，發展內地線上平台，推廣服裝品牌。他指出，啟動金對公司發展相當關鍵：「很多時候，從設計、生產到賣出服裝，我要先墊資支付材料和生產的部分成本，對我們這些小本經營的初創公司，造成很大壓力；這60萬元為我提供流動資金，應付這些支出，讓我專注設計及生產服裝。」

曾志豐感謝青協和導師們的支援：「在青協引進下，我成功進駐中山市易創空間創業孵化基地，亦設立了小紅書賬號在內地推廣品牌；導師們則大大提升我的創業知識，例如內地的會計和稅務等法例和做法。專業導師譚天韻女士更傳授她經營雞仔嘜服裝的經驗，協助我建立品牌知名度，拓展內地及海外市場。」

米芝蓮滷味數碼轉型 借「軍師」人脈開拓供應鏈

另一獲選項目的創辦人李柏逵計劃將擁有廿多年歷史的米芝蓮推介品牌「生記滷味」升級為高端包裝食品品牌，透過線上電商與社交媒體進軍內地市場。

李柏逵認為此計劃的人脈交流及相關支援，令他獲益良多：「我們在內地設置廠房，生產及運送國際認證的真空鎖鮮產品，必須確保每一個步驟安全達標，而且又要維持食品的味道，因此我們必須嚴選可信及高標準的廠房、包裝及物流，整個生產鏈每個細節都要一絲不苟、不能出錯。這計劃讓我們認識當地的專業人士及組織，提供實況分析，協助我們尋找合適的合作伙伴。」

他在青協介紹下，認識了很多軍師：「粵港澳大灣區餐飲及服務行業協會成為我們軍師之一，除了提供生產食品的意見，又傳授經營直銷平台的秘訣及推薦帶貨主播。此外，專業導師羅孟慶先生將壹品豆品實現大規模生產的經驗，都一一與我們分享。」

環保拖鞋善用灣區供應鏈 目標3年內落戶基地

三名大學生組成的團隊亦入選此計劃，團隊利用回收布料及天然材料製作酒店拖鞋，同時為酒店提供減碳、節水和減塑的數據分析，並建立環境貢獻網站。團隊成立約一年，至今與本港十多間酒店簽訂合約，推動酒店業綠色轉型。

創辦人之一梁永熹表示：「青協的支援讓團隊在與內地供應商接洽時更容易建立初步信任，減少溝通成本，對推動供應鏈合作有實際幫助。」

他又認為，此計劃提供全面的創業援助：「我們有機會到前海的創新創意基地考察，了解當地營商環境及政策。專業導師方俊輝先生以個人逾25年投融資及企業管理的經驗，針對我們的方案提供專業意見。」

ECO-STEPINN創辦人之一梁永熹認為，大灣區是理想的創業地區：「大灣區有完整的供應鏈，從採購回收布料及材料、生產製造到物流分銷，都可以在這裡完成。」

「粵港澳大灣區青年創業啟航計劃」為18至39歲有意在本地及大灣區創業的香港青年提供全面支持，包括創業啟動金、創業支援及孵化服務，並設有創業營商培訓、大灣區考察、創業講座及人脈交流，以及法律、會計和政策輔導等專業諮詢，期望創業隊伍於三年內落戶大灣區城市的雙創基地或進行商業合作，開展業務。

詳情︰https://sic.hkfyg.org.hk

（資料由客戶提供）