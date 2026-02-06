黃金回收業數碼化　全港首部黃金ATM面世　公開透明免蝕底

近年國際金價持續高企，帶動本港飾金回收市場交投熾熱，不少市民大排長龍放售金器。然而，面對市場的急劇需求，傳統飾金回收業卻因長期依賴人手操作，相當耗時且容易出現主觀誤判。在數碼化轉型浪潮下，「Smart Gold Store 智能金店」將科技注入傳統，引進全港首部自動化「智能回收機」（別稱「黃金ATM」），負責人表示，期望以「公平、公正、透明」的科技力量取代繁瑣的人手操作，有效加快回收流程，為市民提供高效且便利的黃金買賣選擇，推動行業革新。



傳統行業的「科技革命」：一氣呵成的全自動化流程

傳統的黃金回收涉及切割、溶金、檢測等複雜且具危險性的工序，面對行業積習和香港黃金現貨交易市場日益活躍的趨勢，「智能金店」負責人表示，引入智能回收機是受到深圳等地的科創中心啟發。他指，這部機器整合了多項功能，可實現稱重、檢測成色、熔金、收錢「一氣呵成」的全自動化流程，將傳統工序中約80%至90%的工作量交由機器處理，大幅提高效率並減少人為干預，有效減低傳統開火溶金意外發生的風險。

智能背後：以科學數據確保「公平、公正、透明」

「智能金店」負責人指，智能回收機的核心價值在於其客觀性和透明度，能消除公眾對黃金回收買賣人手操作公平性的疑慮。在過程透明化方面，他指「黃金ATM」內設有即時監控鏡頭，能實時將金器在機內的檢測及熔金過程投射至螢幕，客戶可全程監控，享有充分的「知情權」，而即時監控系統亦能在有爭議時作為客觀憑證。

其次，在精準度方面，「黃金ATM」採用符合行業和國際最高標準的光譜儀探頭及零件，每日進行多次精密校準（如電子磅、光譜校準），確保最高靈敏度和功能性。「機器在穩定性方面，遠遠優於一個人去進行這東西。」負責人強調，信賴科學和機器是確保「足秤、足成色」的關鍵。另外機器內的估值機制實時與香港黄金市場金價掛鉤，價格每秒跳動，為客戶提供最公開透明的價格參考。最後，在客戶選擇權方面，流程上機器先進行初檢估值，在顧客同意後才進行熔金（熔金是為檢測X-RAY無法穿透的非純金成分）。

溫暖科技：打破隔閡的體驗店式服務

除了優化黃金回收流程外，「智能金店」在服務模式上亦進行改革。他們打破傳統回收店常見的「鐵欄」隔閡和安全門，打造出一個如現代化科技體驗館般舒適、無隔斷的店舖環境。

「智能金店」負責人指，雖然機器取代了大部分黃金買賣工序，但仍保留了客戶經理從旁協助。他指，這種專業人員與科技協作的模式，可以在確保機器能正確使用的同時，也讓店員能負責檢查物件及拆除非黃金的貴重物品（如鑽石）。店內亦注重店員與客戶之間的交流，如同「老友」般傾談閒偈，交流黃金知識，讓雙方建立信任，而非純粹的買賣關係。

此外，店舖提供免費初步檢測服務（不熔金，保持金器原狀），檢測報告包括重量、含金量百分比、即時回收金價及估值，為客戶提供客觀的格價參考，即使客戶離開後回流，往往也是基於優質的服務體驗。

推動科技 保留「收金」人情味

公司在推動科技創新的同時，也堅持保留人情味。負責人分享一次感人的經歷是，一位八旬伯伯拿著年輕時留下的金絲眼鏡來回收，初檢估值約8000港幣。但熔後發現眼鏡實為「金包銅」，價值極低。面對伯伯的極度失望，公司負責人基於一份「人情味」和對街坊的「社區情懷」，決定承擔風險，仍以初檢估價的8000港元收購。這個故事充分體現了公司在推動「自助回收」科技的同時，仍堅持保留人與人之間的互動和溫度。

飾金回收業未來發展：將智能回收機推向普及

對於未來發展，公司希望在兩三年內實現機器「無人駕駛」操作的更高階段，促使智能回收機能夠像ATM自動櫃員機一樣普及，讓市民隨時隨地都能完成黃金回收交易。

