香港賽馬會主席廖長江中學時代學習騎術，在馬鞍上迎著風馳騁的奔放自由，說比起坐在開蓬跑車風馳電掣，更加迷人。1988年成為馬會會員，他開始當上馬主，名下擁有的馬匹，部分更是自行配種而來的。



迎接農曆馬年，對於扎根香港、面向國際，有超過140年歷史的馬會來說，馬年的意義格外重大。他表示，馬會推出馬年系列活動聯繫各界，歌頌人馬情誼，並希望以馬匹的堅毅和敏捷特徵，與香港攜手建設明天比今天進步的社會。

今年十月，馬會廣州從化馬場將舉辦常規賽馬賽事，屆時，從化馬場將聯同跑馬地馬場及沙田馬場組成「黃金三角」，推動大灣區賽馬旅遊，同時助力促進內地馬匹運動發展，目標把中國馬產業推向國際。馬會主席的願景是馬會不斷進步，更大力貢獻香港、貢獻國家，「馬會好，香港好，國家好」。

今期《駿步人生》，廖長江歌頌人馬情，從香港、祖國以至國際層面，剖析他的馬匹世界觀；同場加映對欖球、武俠小說、畫作等心得，分享他另一面的「書情」、「畫意」。

法國普羅旺斯風景油畫，用色對比強烈。

主席開「廂」

迎馬年，馬會主席廖長江接受《駿步人生》封面專訪，講馬、講自己。訪問在跑馬地馬場的主席廂房進行，窗外是翠綠如茵的賽道，室內亦見馬影處處：策馬銅像、賽駒照片，還有多幅主席私人收藏的畫作，當中不少以馬匹為主題。繫結馬蹄鐵圖案領呔的廖長江趁著訪問前的空檔，來個開「廂」式的導賞，讓大家一睹他的喜好和品味。

他指著駿馬圖內的一圈設計，娓娓道來一匹賽駒充實的一生：從剛出生與母馬依偎、喝奶漸長、長成後受訓成為賽駒、參與賽事，最後退役、回歸牧場，培育下一代。

說來似是緣份驅使，這幅畫作他和妻子首次邂逅時，看的只是複製品，後來得知真品下落，兩人決定向畫家、專門繪畫馬匹的英國畫家Roy Miller買下原畫，並於九十年代從倫敦帶回香港，屬主席個人最愛的珍藏之一。

廂房另一端一幅描畫法國普羅旺斯的風景油畫，雖然沒有馬，但廖長江喜歡其顏色對比強烈。「你看，山用了這藍色，樹用了這黃色，用色很獨特，我很喜歡。」情有獨鍾，他更一口氣買下了兩幅同系列作品，一幅掛在跑馬地馬場這邊，另一幅懸掛在沙田馬場的主席廂房，互相呼應。

主席廂房內掛了「萬事吉」英姿凜凜衝刺一刻的照片。

偏愛馬匹和風景主題

他欣賞畫作之道是什麼？「油畫、水墨畫，只要合眼緣的便會買下。我比較喜歡當代中國畫，其次是西方油畫；題材方面，偏愛馬匹和風景內容。如果是馬的主題，我又特別喜歡那些可以展現馬匹活力的畫作。」不過，近年已經少買入畫作，笑說：「自從2012年加入立法會，空閒時間就不多了。」

至於廂房牆壁上懸掛了不同年代、超過數十張的愛駒照片，廖長江介紹一張心頭好。「這匹馬叫『萬事吉』。」他指著牆上一張照片，特寫一匹棗色馬英姿凜凜衝刺的瞬間：「這是我第一匹培育出來的馬，可說是我的『長子』。牠不是買回來的，是我以母馬與種馬配種而來，所以我對牠特別有感情。」

駿馬圖描繪賽駒充實的一生。

牠與牠的名字

我留意到很多馬主以系列來為馬匹命名，我卻沒有這樣的掣肘。我會以當時的環境和馬匹特徵來取名。

廖長江與馬結緣的起點，可追溯至青少年時期。「我中學在英國讀寄宿學校，每到周末學校會提供興趣班，我便參加了馬術。」留學期間他學會了基礎騎術，自言如今年紀大了，技術早已生疏，但那種策馬奔馳的感覺，依然刻骨銘心。「好free。我喜歡那種馬匹在奔馳的時候，迎風的感受。我想，即使是駕駛開蓬車亦不能取代；那種動態難以言喻，是非常好的感覺。」

愛馬之心埋下了種子，回到香港，他受到身為馬會會員的哥哥廖長城薰陶，不時入馬場觀賽，對賽馬興趣大增。1988年，作為執業大律師的他，在前任香港終審法院首席法官李國能推薦下，成為馬會會員，從此與香港賽馬會結下情緣。

廖長江對馬匹的熱愛是不折不扣的「技術流」，閱讀大量相關書籍，尋根究底鑽研血統學問。「育馬的學問很大，要研究父系、母系、祖父、外祖父的性能。母馬要和怎樣的種馬交配，才可以產生更好的後裔呢？例如母馬是匹一哩馬，你想要速度更快，便可以考慮和短途種馬配種，這樣子，產生優良幼馬的機率便較大。」 他像在分析一份法律文件，但隨即又笑著補充：「但這（配種）不是非常科學的東西，純粹靠運氣，是沒有保證的。」

名下馬叫「歌舞昇平」 饒有意思

鍾情研究馬匹血統，自然亦渴望一圓馬主夢。他在香港回歸祖國前後擁有第一匹馬「歌舞昇平」。由此，廖長江談到為愛駒改名的哲學。「我留意到很多馬主以系列來為馬匹命名，我卻沒有這樣的掣肘。我會以當時的環境和馬匹特徵來取名。」他續指，「回應鄧小平先生的名句『舞照跳、馬照跑』，我就用這名字寓意香港回歸之後繼續歌舞昇平。」

至於他另一匹愛駒「萬事足」，由來就更有趣。「這匹馬來到香港的時候，我兒子出生了，『有子萬事足』嘛，所以便把馬匹命名為『萬事足』。」一匹又一匹賽駒的名字，既是廖長江個人，也是香港歷史的折射。

不計團體馬，他名下曾擁有馬匹「歌舞昇平」、「萬事足」、「萬事吉」、「快馬當先」及「極品」。

香港隊在「十五運會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」奪得金牌，廖長江（前排左）頒獎予港隊運動員。

從化．沙田．跑馬地

除了賽馬，廖長江與體育早有淵源。眼前溫文的廖長江，原來年輕時是欖球（Rugby）校隊成員。「我不是特別『大隻』，但我速度非常快，對手往往追不上；而且我比較機靈，防守很有效率，我一把抱住對方的膝蓋，多強壯的對手都一定會倒下。」

這份運動魂，令廖長江對馬會支持體育的工作特別關心。在剛過去的第十五屆全運會，馬會作為全運會香港賽區唯一合作伙伴，撥款逾5億港元支持香港賽區及廣東賽區的籌備和賽事工作，廖長江多次現場觀賽，支持港隊。「每位運動員的付出都很大，亦很拼搏，我覺得每一位運動員，都是值得尊重的。」

多項賽事當中，他看得最「肉緊」的，莫過於「十五運會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」，更親手將全運金牌頒發給奪冠的港隊成員，那份興奮與激動，至今仍溢於言表。「非常之興奮，非常之激動。當時我們一直領先，中間一段時間一度被山東隊超越，最終排除萬難贏了，我當時非常激動，頒獎的時候也是非常高興。」

他的十五運會難忘時刻，不得不提擔任火炬手一環。「當時我是有點壓力，那火棒的重量還是有的，我一直警惕自己不要跌倒、不要跌了火炬。」跑著跑著，「傳送火炬的時候我身邊有幾位工作人員，他們著我跑慢一點，原來是要讓拍攝的車輛拍下那畫面。」這種經歷，津津樂道，大賽過後，他將火炬保存下來作為紀念。

除了支持賽事，馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向十五運會及殘運會奪獎的港隊運動員，合共發放逾1,800萬港元的現金獎勵，以示嘉許。

從化馬場 振興鄉村成功示範

賽馬作為體育運動，2026年最令人期待的運動盛事之一，是馬會廣州從化馬場預期10月舉辦常規賽馬賽事，屆時從化馬場聯同跑馬地馬場及沙田馬場組成「黃金三角」，協作推動大灣區賽馬旅遊，同時助力內地馬匹運動及馬產業發展，為國家作出貢獻。

廖長江希望從化馬場啟用後，帶動當地旅遊經濟，表示馬會一直配合國家規劃，尤其是馬產業發展，並致力將大灣區發展成為馬產業基地、中國馬產業進軍國際的基地，當中除了育馬，還包括馬術運動。

從化馬場由馬會與國際知名建築師攜手合作興建，設計融入了中華文化元素，現已成為馬會的世界級訓練中心，目前為超過400匹賽駒提供訓練，包括世界頂尖佳駟，對香港賽馬業的發展貢獻良多。同時，從化馬場致力為馬產業能力建設作出貢獻，並成為鄉村振興的成功示範。馬會從零開始，至今培訓了超過800名員工，為他們提供就業機會。

馬會是第十五屆全運會香港賽區的唯一「合作伙伴」機構。廖長江擔任火炬手在香港出席火炬傳遞儀式。

「馬會好，香港好，國家好」

馬會透過獨特的綜合營運模式，以博彩收入轉化為稅款及慈善捐款、建設更美好社會為宗旨。2024/25年度，馬會回饋社會共391億港元。馬會慈善信託基金成立於1993年，目前是亞洲最大型的慈善基金。此外，馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一。

對於馬會未來的慈善工作，主席寄語：「希望我們做得好。我們做得好，對香港的貢獻才會更大，亦意味著有需要的人能夠得到馬會的幫助。……我們是非牟利機構，馬會賺的錢不是為了馬會本身的利益，而是整體香港的利益。」他口中的「馬會好，香港好，國家好」，是大家的祈願。

希望我們做得好。我們做得好，對香港的貢獻才會更大，亦意味著有需要的人能夠得到馬會的幫助。

2025/26馬季開鑼日開幕儀式上，廖長江聯同香港特別行政區行政長官李家超敲響銅鑼，標誌著新馬季展開。

歡迎您！

廖長江在香港賽馬會留下的足跡，接近40年。從1988年成為馬會會員、2002年成為遴選會員、2013年出任董事，到2025年擔任馬會主席，見證了馬會的成長。「1988年的馬會和2025年的馬會大有不同。從前的馬會是一個營運成功的地方賽馬組織，繼而一直成長，逐漸發展成為現在一個世界級賽馬機構。我想全世界很多地方，（目前）都以香港賽馬作為學習模式。」

迎接未來，馬會致力推廣香港活力澎湃的世界級賽馬活動，以及豐富多元的娛樂盛事，朝著全球體育娛樂品牌的願景邁進，為市民及遊客帶來更多精采的國際級賽馬及娛樂體驗盛事，讓他們親身感受馬匹運動結合娛樂節目的魅力所在。

談及對馬會的願景，廖長江表示，「我們不再只是辦賽馬，我們強調的是賽馬娛樂、賽馬旅遊。娛樂的部份將會增加很多，希望吸引遊客或年輕一代，他們不一定來參與賽馬，可以單純入場參與娛樂活動。」他舉例，跑馬地馬場「快活星期三」（Happy Wednesday）的啤酒園是一個成功例子，「很多入場人士在晚上八時半、九時，吃過晚飯後才來，單純是娛樂消遣。」

2002年3月「萬事足」奪冠，廖長江（右三）偕同親友拉頭馬。

去年國際賽 入場旅客破紀錄

至於馬場對旅客的吸引力，正在提升。他稱，「近年愈來愈多遊客入場，去年『浪琴香港國際賽事』我們有超過1.3萬名遊客入場，打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。今年元旦日的賽事，內地遊客有八千多人入場，增幅一倍。」

今年是農曆丙午馬年，主席表示，「馬會籌辦一系列馬年活動，第一是希望與眾同樂，這是最重要的；第二是向來到香港的遊客展現香港的活力和魅力。」遠的不說，單單在年初一「新春國際匯演之夜」的馬會花車，以及年初二香港賽馬會呈獻：「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演，已經令人期待。盛事浪接浪，年初三，馬會在沙田馬場舉行的馬年賽馬日，歡迎本地及外地馬迷和遊客入場，歡度精彩紛呈、寓意吉祥的賽馬盛事。

馬會助力內地發展馬匹運動及馬產業。圖為廖長江（前排左）及馬會行政總裁應家柏（前排右）向十五運會馬術賽事盛裝舞步個人賽的獲獎運動員頒發獎牌及紀念品。

對吃 要求高品質

工餘時間，主席愛馬、愛畫、愛運動，還愛美食。「我喜歡吃東西，但不一定要很高檔，我對吃的要求高，但是在於品質上的高，不是吃裝修、吃氣氛的那種。好吃的茶餐廳我吃，好吃的雲吞麵我也吃。」

他最愛的食物之一，正是潮洲菜和廣東菜。不過美味的食物，總是帶點「邪惡」，他的秘訣是淺嚐，例如鵝肝，只容許自己「一年吃一兩次」。「我怕太肥，因此多做點運動，吃少一點。」現在他每星期健身兩次。所以說，運動，因此可以吃得更多。

我們不再只是辦賽馬，我們強調的是賽馬娛樂、賽馬旅遊。娛樂的部分將會增加很多，希望吸引遊客或年輕一代，他們不一定來參與賽馬，可以單純入場參與娛樂活動。

以「馬年駿步」祝福讀者天天進步。

資料提供 : 馬會刊物《駿步人生》