護理員調查｜每周返72小時　8成前線勞損　夜更1對40長者壓力爆煲

本港人口老化日益嚴重，安老院服務需求殷切。「同行支援」私營安老院前線員工身心健康計劃今日（6日）發布「私營安老院前線員工職業勞損及心理壓力調查報告」，揭示超過八成半人長期飽受身體勞損問題困擾，但仍要「痛住做」兼頂更，每周工時高達72小時。除了身體上的疼痛，夜班護理員更需承受龐大的心理壓力，往往「一人當值」，獨力照顧40名長者，面對突發事件要依賴自身判斷，惟變化之急，難以預料，目睹生命在眼前消逝，「睇見啲人喺自己手上去咗，你話覺唔覺得有啲惋惜？」



計劃建議政府制定長遠政策及支援措施，解決工時過長，缺乏保障等問題，才能吸納新血。政府亦需加強巡查，確保院舍在實際運作層面，人手合乎標準。

「同行支援」私營安老院前線員工身心健康計劃今日（6日）發布「私營安老院前線員工職業勞損及心理壓力調查報告」。（翁鈺輝攝）

八成半前線員工長期勞損 平均六個部位受傷「痛住做」成行業常態

計劃由滙豐銀行慈善基金透過香港公益金撥款資助，訪問了206位現職私營安老院護理員、保健員及助理員，結果顯示高達八成半受訪者出現身體勞損及痛症，平均每人有6個身體部位受傷，更甚者9個部位有勞損，包括頸、左右肩膀、腰、右膝蓋等，超過3成受訪者確診膝骨關節炎、網球手等，超過九成受訪者認為痛症由工作引起。

受訪者要從事急促重複、體力勞動或工作繁忙（85.4%）、工作姿勢不正確（58.5%）、工時過長（50.6%），私院空間普遍狹窄，難以使用移位機或過床板等設備，導致員工需頻繁徒手扶抱移動院友。即使有設備，亦因程序繁複而被棄用。此外，前線護理員普遍缺乏正規的扶抱技巧培訓，往往只能邊做邊學，大幅增加受傷風險。

約三成（28.6%）受訪者曾因工作受傷，當中超過一半（52.5%）未有即時接受治療或通知主管，亦有高達84.7% 的受傷員工未有申報工傷。員工求醫意欲偏低，認為自己只是輕微受傷，沒有需要求醫。即便34.5% 的受訪者曾就醫，他們亦多選擇北上按摩、拔罐等較低成本的紓緩治療，而非尋求正規醫療，「痛住做」已成行業常態。

夜班護理員獨力照顧40名長者 壓力沉重：見生命流逝「好唔開心」

現年69歲的護理員陳女士，從事護理員已有12、13年，她表示每日工作12小時。過往日班工作往往是兩名護理員照顧50至60名長者，直言最辛苦是為長者洗澡，需要先將長者抬落床，把他們拉上座椅去洗手間沖涼、她形容為長者洗澡時滿頭大汗：「啲汗真係鹹㗎，滴落個口。」完成後要扶抱他們上床換尿片，來回反覆，令她患上網球手及手腕勞損，醫生曾建議開刀，惟她拒絕只能「忍下忍下」食藥紓緩痛楚。

陳女士手部勞損，也忍痛開工。（翁鈺輝攝）

夜晚一人當值 照顧30至40位長者 心理壓力大

心理壓力同樣值得重視。夜班護理員需要面對「一人當值」的局面，不僅獨自承擔全院長者的生命安全及突發事故，亦要應付填寫事件報告、家屬責難等難題，導致他們長期處於高度緊繃狀態。陳女士現時已轉為夜班工作，相比起日班，「工作量少咗，但（心理）壓力加大咗」。夜班工作需一人照顧30至40位長者，「無事平安大吉緊係好啦，如果有起突發事件上嚟，有啲院友（身體）會突然變差。」她需第一時間尋求協助、通知長者家人、主管等，危急關頭也要自行判斷，先把長者送去醫院，再着同事通知家人去醫院。

她憶述，一名老翁需換尿片，同事換片有困難，「大便漏到一床都係」，於是幫手換片。其後餵奶為他補充體力，起初一啖一啖相安無事，惟對方突然「個人變色變樣」，即召救護員到場，急救5分鐘後將他送院。她坦言：「有啲驚，變得好快，5至10分鐘，一條生命就可以咁樣，已經唔使做急救。」陳女士對此感到心悒，「識咗咁耐，見到佢咁，好唔開心。」事件過後，她每半小時就會巡床一次，確保所有院友平安無事。

籲檢討薪酬與人手政策 吸納新血 確保長者照顧質素

有見及此，計劃提出4項建議，包括政府增撥資源主動介入，提供價錢相宜的紓緩身體勞損及痛症的治療服務；推動「有薪伸展運動」，將每日15分鐘的集體伸展納入工時，政府協助院舍落實方案；院舍提供標準化防護裝備及規定為新入職的護理員提供培訓，建立「非懲罰性」職安健文化以改善隱瞞工傷風氣。

長遠而言，政府需加強巡查，確保院舍在實際運作層面，人手合乎標準。同時制定政策及支援措施，正視薪酬待遇不足、解決工時過長、缺乏保障的問題，才能吸納新血。