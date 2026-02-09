蘭花入境｜漁護署：勿帶或網購沒許可證瀕危動植物　高危物種一覽

漁護署今日（9日）提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。署方發言人指，農曆新年將至，近日已錄得多宗市民從內地攜帶蘭花返港時被香港海關截獲的個案。市民若計劃在本港以外地方購買動植物產品（包括網購），應事先查證該物種是否屬受管制的瀕危物種。



漁護署今日提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。圖示常檢獲的蘭花。（政府新聞處圖片）

漁護署發言人指，部分動植物遭過度採捕，正面臨絕種的威脅，因此其進出口受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規管。本港透過《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），實施《公約》的規定。在條例下，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物（包括其部分和衍生物），均受許可證制度規管。

去年檢瀕危物種個案逾500宗 包括花旗參、乾海馬、瀕危鯊魚魚翅等

任何人違反條例有關規定即屬違法（即使並非作商業用途）。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁十年，有關物品亦會被沒收。去年，檢獲瀕危物種的個案超過500宗，包括蘭花（如蝴蝶蘭等人工栽培品種）、花旗參、乾海馬、天麻、石斛，以及列明的瀕危鯊魚魚翅等。

漁護署今日提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。圖示常檢獲的花旗參。（政府新聞處圖片）

漁護署今日提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。圖示常檢獲的乾海馬。（政府新聞處圖片）

漁護署今日提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。圖示常檢獲的天麻。（政府新聞處圖片）

漁護署今日提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。圖示常檢獲的石斛。（政府新聞處圖片）

漁護署今日提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。圖示受《保護瀕危動植物物種條例》規管的列明瀕危鯊魚魚翅。（政府新聞處圖片）

發言人續指，農曆新年將至，近日已錄得多宗市民從內地攜帶蘭花返港時被香港海關截獲的個案。市民若計劃在本港以外地方購買動植物產品（包括網購），應事先查證該物種是否屬受管制的瀕危物種。由於要分辨動植物產品是否源自瀕危物種可能並不容易，漁護署建議市民切勿購買未能確認是否受管制的產品。

市民如欲查詢瀕危物種資訊，可致電1823或瀏覽www.cites.hk。