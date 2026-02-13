港鐵於清真寺辦職業展體現職場共融　多元族裔員工：包容宗教需要

港鐵公司(MTR)重視職場多元共融，繼2024年後，今年1月再次走入九龍清真寺，與香港回教信託基金總會合辦職業展覽，為多元族裔人士提供更直接的就業渠道。公司派員在現場講解相關職位及提供即場諮詢，亦安排多位多元族裔員工分享他們如何突破文化隔閡，發揮自身優勢。



港鐵與香港回教信託基金總會合辦職業展覧，為多元族裔社群提供更直接的就業渠道。

多元族裔前線員工發揮所長

對於多元族裔求職者而言，語言障礙與文化差異，往往是求職路上的最大顧慮。然而，在這次展覽的分享環節中，三位港鐵前線多元族裔員工——站務主任沙克、巴士車長穆正道及技術員簡則仕，卻以親身經歷證明「不同」才是他們的優勢。

巴士車長穆正道通過2024年在九龍清真寺舉辦的招聘日成功獲聘，正式加入港鐵。他與站務主任沙克皆指出，懂得運用多種語言，如英語、烏爾都語、尼泊爾語等，是他們在工作中的重要資產。沙克分享，這項多語溝通技能讓他在協助外籍乘客時能發揮所長，成為團隊與乘客之間的重要橋樑，有效提升服務質素。

除了工作技能，職場文化的「包容」亦是關鍵。三人均表示，在港鐵感受到團隊的接納與尊重。他們特別提到，管理層十分理解不同族裔的宗教需要，例如會安排適當的休息時間以便他們進行祈禱，體貼的安排令他們能更安心地投入工作。

沙克在會上分享了他的職涯目標，他希望將來能晉升為站長，並藉此勉勵在場的年輕求職者勇於規劃發展路徑 。而技術員簡則仕則鼓勵參加者要「多了解、多嘗試」，強調只要肯不斷努力，即使背景不同，亦能在大型企業中找到長遠且穩定的發展機會。

三位港鐵前線的多元族裔員工包括：巴士車長穆正道（右一）、站務主任沙克（右二）及技術員簡則仕（左二）分享工作點滴，感謝公司尊重員工的宗教需要，讓他們感受到團隊的接納與包容。

專業職位無分背景 重視人才發展

除了前線崗位，港鐵亦提供廣闊的專業發展階梯。活動中，來自印度及土耳其的兩位港鐵員工——高級品質保證經理李尚華及高級建造工程師（軌道）DANYILDIZ Bekir亦分享了他們的故事。

他們指出，港鐵為跨文化背景員工投入大量資源，提供各類專業培訓。Bekir表示，在考取專業資格的過程中獲管理層大力支持；李尚華則認為，港鐵的互助文化令他在帶領團隊時更具信心。這些經歷展現出不論員工的宗教或背景，港鐵都能提供平等的待遇與發展機會。

來自印度及土耳其的員工高級品質保證經理李尚華（中）及高級建造工程師（軌道）DANYILDIZ Bekir（右）指，港鐵為不同背景員工提供平等的專業培訓資源，助他們持續成長。

港鐵獲平機會金獎 致力構建共融職場

是次職業展覽反應熱烈，涵蓋了職業展覽、職涯諮詢及專題分享等多個環節，不少參加者表示，活動不僅加深了他們對港鐵各類職務的了解，亦提升了應徵的信心。港鐵多年來積極推動「多元文化與共融政策」，包括訂立員工多元化政策及提供透明的晉升制度。憑藉在推動平等機會上的努力，港鐵在平等機會委員會主辦的「種族多元共融僱主嘉許計劃」中奪得「種族平等招聘獎」、「共融工作環境獎」及「社區參與獎」三項金獎。另外，港鐵亦積極推動港鐵「EmpowerZ」多元人才 - 青年就業先導計劃，創造多元共融的工作環境，並於勞工及福利局 「愛心僱主」獎章2025中獲得第三級：殘疾共融先鋒及主題獎項「共融協作獎」。港鐵表示，未來將繼續與不同社群合作，為多元族裔求職者創造更多機會，締造一個真正尊重、接納及包容的職場環境。

展覽設有即場諮詢環節，讓參加者了解不同職位的要求及福利。

（資料由客戶提供）