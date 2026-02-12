傑出服務獎邁進40年｜零售業轉型謀發展　推創新優質服務體驗

香港零售業在訪港旅客增加及本地消費改善的雙重帶動下，正逐步邁向復蘇，然而業界仍須面對勞工短缺、高昂租金及港人北上消費外流等持續挑戰。為此，業界積極推動創新優質服務體驗，以刺激本地消費，保持競爭力。適逄「傑出服務獎」邁進40年，香港零售管理協會日前舉行「2025 周年晚宴暨頒獎典禮」，商務及經濟發展局副局長陳百里，連同一眾商界領袖等亦有出席。陳百里副局長在致辭時讚揚獲獎前線精英的努力，肯定他們為顧客提供創新優質服務的貢獻，推動零售業不斷向前。他同時指出，香港零售管理協會多年來積極作為，透過各類活動與平台為業界創造更多機遇，對提升行業競爭力、促進零售業乃至香港整體經濟貢獻良多。



商務及經濟發展局副局長陳百里出任主禮嘉賓，聯同協會董事及執委會成員，與一眾嘉賓在台上祝酒，祝願零售業界團結一致，共同為香港經濟發展而努力。

謝邱安儀期望政府牽頭應對挑戰

香港零售管理協會主席謝邱安儀致歡迎詞時表示，感謝業界過去一年在挑戰重重下依然迎難而上、靈活應對。她展望 2026 年，零售前景仍面對多項挑戰，包括如何有效提振本地居民的消費意欲、吸引高消費或過夜旅客來港、應用新科技及優化「補充勞工優化計劃」（ESLS），以及深化與盛事經濟和其他新經濟的合作。她強調，協會期望特區政府能牽頭與業界並肩作戰，將各項政策轉化為實質經濟效益，令整體社會受惠。

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士勉勵業界繼續積極進取、團結合作，共同為行業發展而努力。

業界精英雲集 頒逾270大獎

適逢「傑出服務獎」40周年，頒獎典禮邀請了近 900 名來自批發及零售界的商會領袖、業界主管及前線員工一同出席，場面極為熱鬧盛大，體現了零售業界對此年度盛事的高度重視與團結。大會今年頒發了多達 270 個零售獎項，藉此表揚一眾在過去一年表現傑出的零售商、網店及前線服務精英，涵蓋範疇廣泛而全面，當中包括「最佳優質服務零售商大獎」、「信譽優網店大獎」、「O2O 零售品牌大獎」、「智能零售大獎」、「傑出服務獎」，及「香港有禮店舖」等，足見香港零售業在各個領域持續推陳出新、精益求精。

香港麥當勞榮獲「最佳培訓獎—金獎」。

香港麥當勞表示，很高興參與「傑出服務獎」，與業界精英互相交流切磋。各項訓練和互動環節有效提升參加者的表達能力與自信，促進團隊合作，提升服務質素。同時感謝顧客過去50年來對香港麥當勞的支持，承諾繼續秉持「以人為本，以客為先，創新求變」的精神，用心服務，為顧客帶來優質用餐體驗。

信和集團榮獲「最具潛質品牌獎—金獎」。

信和管業優勢積極運用數據分析，持續優化服務流程，以提供更高效、更貼心的體驗，成功奪得「最具潛質金獎」。該公司指出，集團深信員工是最重要的資產，將持續完善培訓及獎賞機制，提供多元化的學習與發展平台，啟發潛能與創意，推動團隊共同成長。

周大福珠寶榮獲「最佳參賽隊伍獎—金獎」。

周大福珠寶多年來積極參與《傑出服務獎》，藉此肯定同事的努力，同時凝聚團隊力量，今屆更榮獲「最佳參賽隊伍」金奬。集團視員工為寶貴資產，並以五大核心價值︰協作共贏、堅守誠信、靈活開放、勇於擔當、充滿熱情，推動員工持續成長，致力實踐服務文化的傳承。

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士，連同主禮嘉賓商務及經濟發展局副局長陳百里，向 2025 年最佳優質服務零售商大獎得獎公司頒發殊榮。

對於零售業界的長遠發展，謝邱安儀指出，香港業界與大灣區和其他內地城市融合發展極為重要，有助提升香港零售業的競爭力。同時，業界需在重新定位、制定人才發展策略，以及聯同跨界別協作方面下功夫。從宏觀角度來看，如何融入國家發展大局、配合「十五五」規劃，把握「引進來、走出去」的發展方針，將是香港零售業茁壯成長的關鍵。

（資料及相片由客戶提供）