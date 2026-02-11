2025罪案數字｜周一鳴：逾8.9萬宗罪案按年跌5.9%　2019後首下跌

警務處處長周一鳴今日（11日）將舉行記者會回顧去年香港整體治安情況及警務工作，警務處副處長（國家安全）簡啟恩等亦會出席。周一鳴周二（10日）出席立法會保安事務委員會就先披露，去年錄得89,137宗罪案，按年跌5.9%，自2019年逐年上升後首次下跌，絕大部份主要罪案，包括行劫、爆竊、強姦、非禮、傷人及嚴重毆打、盜竊、刑事毀壞、勒索、青少年及三合會相關罪案等均錄跌幅。



雖然詐騙案亦輕微下跌，但周一鳴提到網上投資騙案中，與股票相關騙案增1200宗，損失金額大，並稱在港人常用社交平台群組，時有虛假美股內幕消息，市民因時差和不熟美股而受騙，會與相關公司推動以科技攔截相關群組及用戶。



周一鳴1月29日在青年防騙守護平台」舉行開幕典禮致辭指，去年有超過2500名大專學生受騙，總損失超過3億元。（資料圖片/鄧栢良攝）

詐騙案較2024年少2.9%

周一鳴指，去年全年罪案有89,137宗，按年跌5.9%，自2019年逐年上升後首次下跌，當中詐騙案佔接近一半，有43,212宗，比前一年少2.9%，亦是自2019年以來首次下跌，大部份主要罪案，包括行劫、爆竊、強姦、非禮、傷人及嚴重毆打、盜竊、刑事毀壞、勒索、青少年及三合會相關罪案等均錄跌幅。

周一鳴指，首先是從源頭打擊利用電訊網絡行騙，提到去年六月警方和新加坡警方聯合行動拘捕八人，以40萬張香港電話卡打出大量詐騙電話行騙。警方和通訊辦和業界成立工作小組一直不斷研究並實施不同措施，包括商經局將於年內提交降低電話卡數目上限，和訂立新罪行打擊不當使用電話卡的立法建議。