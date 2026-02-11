宏福苑火災｜多人涉違國安被捕　副處長批有人借不可抗力理由抺黑

警務處今日（11日）公布2025年香港整體治安情況。副處長（國家安全）簡啟恩表示，就在大埔宏福苑火災，有多人涉嫌違反國安法被捕，案件仍在調查中。他拒透露具體人數，只稱已有3人已被檢控，包括涉嫌干犯明知而發布具煽動意圖刊物罪和妨害調查危害國家安全罪。



至於2019年有逾6,000人在反修例風波中被捕但未被起訴，處長周一鳴表示對於所有嚴重罪行，警方是不會停止調查，並會繼續處理，有個別案件即使事隔5至6年，當警方發現有新證據，仍會重新拘捕嫌疑人。



警務處處長周一鳴（左二）2月11日在記者會上回顧2025年香港的治安情況及警務工作。警務處副處長（國家安全）簡啟恩（右二）、副處長（管理）陳俊燊（左一）及副處長（行動）葉雲龍（右一）亦有出席。（夏家朗攝）

警務處處長周一鳴（左二）2月11日在記者會上回顧2025年香港的治安情況及警務工作。警務處副處長（國家安全）簡啟恩（右二）、副處長（管理）陳俊燊（左一）及副處長（行動）葉雲龍（右一）亦有出席。（夏家朗攝）

警務處2月11日舉行在記者會，回顧2025年香港的治安情況及警務工作。（夏家朗攝）

被問到現時本港的國安風險，周一鳴表示，自從《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效後，整體情況已穩定下來，但強調不能因此鬆懈，因為始終有暗湧，包括仍有軟對抗、外國勢力、逃犯「倒灌」，甚至是本土恐怖主義，所以警方會定期審視情況，有需要時主動出擊，但同時亦會持續宣傳教育，做到全民參與。

警務處2月11日舉行在記者會，回顧2025年香港的治安情況及警務工作。處長周一鳴（左）及副處長（國家安全）簡啟恩（右）出席記者會。（夏家朗攝）

有記者問到去年宏福苑五級大火期間，有多少人因違反國安法被捕，副處長（國家安全）簡啟恩僅表示以《維護國家安全條例》拘捕多人，但不便透露具體數字，因為有案件仍在調查中。

但簡續指，有3人已被警方檢控，其中一人干犯明知而發布具煽動意圖刊物罪，法庭已將案件押後至2月27日。另一人涉嫌在社交媒體發布煽動影片，以及披露與國安處約談的內容而被起訴，罪名是妨害調查危害國家安全罪及明知而發布具煽動意圖的刊物，案件押後至2月23日再訊。另有一人被控明知而發布具煽動意圖刊物罪，案件會在3月4日再訊。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



+ 1

▼2025年12月3日 消防員及警方在宏福苑火災現場調查▼



+ 5

記者問到有人以「不可抗力」因素停止發言，是否受警方行動指使。簡啟恩回應指，過去警方在處理國安法案件，或有團體解散時，都以「不可抗力」因素為由，但警方看過所謂「不可抗力」因素，其實是包括其財政問題、資源問題、害怕干犯法例問題。

警務處2月11日舉行在記者會，回顧2025年香港的治安情況及警務工作，警務處副處長（國家安全）簡啟恩出席記者會。（夏家朗攝）

但佢哋用咗呢個字眼，好似將呢個責任諉過於我哋警方，我認為係唔公平，同埋係抹黑警方嘅執法行動。 警務處副處長（國家安全）簡啟恩

至於有否影響言論自由，簡則說：「我諗在座各位都非常清楚，香港有新聞自由，有言論自由，呢個係有《國安法》，有《維護國家安全條例》係無損害過。」

周一鳴又補充，有少部份人士仍借機炒作一些議題，令一般市民在不清楚的情況下不喜歡警方、政府、中央政府，這些都是危險的行為。周認為絕對不能忽視，因為星星之火可以燎原，過往已發生很多次，希望廣大市民用雪亮眼睛認清事實真相。