前海港資管理公寓實現10分鐘人才生活圈　56個香港餐飲品牌進駐

隨著粵港澳大灣區加速融合，前海作為「深港現代服務業合作區」的核心，近年成為香港專業人才北上發展的首選落腳點，區內的居住環境與生活配套亦成為焦點。近日多個位於前海、針對高端人才的居住項目及商業街區正式啟用，以港資管理及富含港式元素的國際化生活體驗為賣點，極受市場觸目。



位處前海核心地帶的「前海瓏灣國際人才公寓」，由香港逸蘭酒店及服務式公寓管理公司負責營運。項目鄰近前海灣，部分單位可俯瞰蔚藍海景，且鄰近深圳地鐵5號線前海灣站，距離深圳灣口岸僅約25分鐘車程，交通便利。

港資逸蘭管理 前海瓏灣主打優質海景與服務

公寓提供1,028間套房，戶型涵蓋一房至三房，約75至150平方公尺，景觀開揚且傢俬齊全。公寓提供每周兩次免費打掃服務，並設有健身室、空中共享空間及Spa等設施，餐室在平日更會提供早餐，以配合商務人才的生活節奏，在繁忙工作之中可享有高品質生活 。

前海瓏灣國際人才公寓

地址：深圳市南山區夢海大道5266號

交通：深圳地鐵5號線前海灣站

多樣化居住選擇 滿足家庭及個人需求

除了高端公寓，鄰近商務區的「前海服務公寓」則提供約384間簡約舒適的客房。除了標準豪華大床房外，亦設有約730呎的家庭套房，專為家庭住戶設計，公寓亦設有健身室，滿足不同人才的居住需求，距離深圳寶安國際機場及及深圳灣口岸約25分鐘車程，距離深圳北站亦在35分鐘車程以內，地理位置優越。

前海服務公寓

地址：前海深港合作區金融街3號綜合樓1-29樓, 南山區, 深圳

交通：地鐵1號線鯉魚門站、5號線桂灣站、11號線前海灣站

十分鐘生活圈 山姆旗艦店與港味街區並存

前海的生活配套發展成熟，周邊齊集前海萬象城、前海山姆旗艦店、卓越INTOWN及前海壹方匯等大型商業配套，構建出「十分鐘生活圈」，為住戶實現辦公、購物與娛樂的無縫對接。

值得關注的是，前海特別設立「港風港味行區」以促進深港文化融合，目前已吸引包括百年老字號恆香餅家、寶蘭生及餐飲品牌阿一鮑魚等共56個香港品牌進駐，為身處前海的港人提供親切的港式味道，亦為深港合作注入新的商業動力。

港風港味行區

地址：深圳市南山區桂灣三路前海交易廣場南區

交通：地鐵1號線「鯉魚門站」A出口

港設前海服務辦事處 助人才一站式北上

為方便香港人才與企業了解政策，前海國際是位於香港中環的「前海管理局」服務窗口公司，負責前海在港的招商引才、政策推介、政務服務等。有意北上發展的專業人士，有興趣可瀏覽此Facebook專頁或掃描以下QR code了解詳情。

前海國際（「前海管理局」服務窗口公司）

地址：香港中環花園道1號中銀大廈63樓A室

電子郵箱：info@qianhai.com.hk

電話：(852) 3462 9800

詳情可瀏覽此Facebook專頁或掃描以下QR code了解更多︰

