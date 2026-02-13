李家誠告周秀娜｜連何柱國也問李與周關係　李思前想後認為周造謠

周秀娜被恒基地產主席李家誠指誹謗的事件，李的律師今午(13日)已正式入稟高等法院興訴。入稟文件提到，李早於2016年3月，即近10年前，坊間突傳出有關他與周的誹聞，但李稱他既是已婚漢，亦一直忠誠於妻子，卻突然被傳與周有關，甚至連當時星島集團的主席，已故富翁何柱國，也曾口頭問他與周的關係。李稱他思前想後，認為唯一可從這謠言中得益的人只有周，故當年已曾向周發出律師信，李一再重申，他既不認識周，與周亦無任何關繫。



原告李家誠，被告周秀娜。李除向周興訴外，另入稟7案控告5個「網紅」(Youtubers)，包括：Smart Travel，娛樂大嗨家、娛槳加油站等，另亦有控告Youtube 及Google。

周秀娜被富商李家誠誹謗。（資料圖片）

李家誠認為周秀娜2016年為宣新片而造謠。

李家誠強調他一直忠誠於妻子徐子淇。（IG圖片）

李家誠指，當年的傳聞廣傳至富商何柱國(圖)也曾口頭問他與周秀娜關係。（資料圖片）

一頭霧水被問與周關係

入稟文件透露，李在2016年3月4日，突被多間傳媒詢問他是否與女藝人周秀娜有關係，甚至當時星島集團的主席何柱國，也曾口頭問過他。李稱他當時一頭霧水，並指這完全是錯誤的謠言，並認為是周發出的。而當年3月《東方新地》就有報道提及這事，指周與超級富二代搭上，而李亦符合描述的條件。然而這消息在社交媒體不斷轉發。

認為周為宣傳新片做宣傳

李稱，他不知事件如何發生，但認為唯一在這謠言的得益者，就只有周，特別是周當時正為她的電影「iGirl夢情人」做宣傳，該片在2016年3月10日首影，周是該片的女主角，故有理由相信，周想利用製造這謠言，來宣傳她的娛樂事業。

消息被廣傳曾向周發律師信

然而這個謠言，之後繼續在社交媒體上流傳，並不斷有「網紅」提及，對李及李的家人造成傷害，但李認為周仍繼續惡意地再用此作宣傳。李稱他曾於2016年3月4日向周發出律師信，同月10日的《壹週刊》亦有提到，指周自製緋聞，但周知「玩大咗」後已改口。

案件編號：HCA 289/2026