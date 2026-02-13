前海揚帆再啟航「十四五」成果豐碩「十五五」新章聚焦港深融合

隨著國家「十四五」規劃圓滿收結，前海合作區從14.92平方公里擴展至120.56平方公里，並進一步發揮港深合作及制度創新的優勢，在各項經濟指標上錄得倍數增長。展望「十五五」，前海將以舉辦亞太經濟合作會議（APEC）為契機，繼續聚焦改革開放創新與現代服務業領域，以及港深合作的重要任務，為深圳建設全球經濟中心注入動力。



回顧「十四五」：經濟指標翻倍 制度創新成效顯著

過去五年，前海核心經濟指標表現強勁，2021至2025年，前海地區生產總值（GDP）從1,755.7億元（人民幣，下同）增長至3,318.1億元，成長近一倍。現代服務業產值亦從964.1億元增至2,182.0億元，在地進出口額則從3,780.5億元攀升至7,574.3億元，雙雙錄得超過一倍增長。五年來，前海累計完成固定資產投資突破7,000億元，累計實際使用外資1,575.2億元，2025年實際使用外資293.2億元，佔廣東省比重26%，成為外商投資重地。

制度創新方面，前海向全國輸出推廣制度創新的成功案例達105項，其蛇口自貿區制度創新指數連續四年全國居首，前海綜合保稅區在2024年度全國綜保區發展績效評估中排名第三。

前海現代服務業發展中心加速成型，18個特色產業集聚區繼續展現活力，船舶租賃資產突破200億元，位列華南第一、全國第三；飛機租賃貨值達63.3億元。目前區內已匯聚183家世界500強投資企業、42家全球服務商區域或職能總部。創新產業培育成效同樣顯著，全國首個具身智慧產業聯合創新中心，以及省級低空製造創新中心已相繼落戶。首家大型eVTOL（電動垂直起降）整機製造企業進駐，並獲得全國首張超輕型eVTOL特許飛行證；細胞與基因、資料等未來產業正加速發展，成功入選國家資料局資料產業集聚區試點。

港深合作是前海發展的核心命題，區內港資企業達11,065家，超過1萬名香港居民在前海就業26類港澳專業人士毋需參加內地職業資格考試即可備案執業，目前已有1,174名港澳專業人士受惠。「港資港法」及「港資港仲裁」已率先在區內實施，並拓展至大灣區內地城市，「港深汽車快通計畫」亦已正式實施，以「前海樣本」的形式持續推動兩地規則機制一體化。

民生領域的融合也讓港人在前海找到歸屬感，透過港深青年夢工場孵化的創業團隊共1,632家，其中港澳台及國際團隊達1,201家，融資總額72億元，培育了85家國家高新技術企業。「港澳藥械通」已覆蓋區內三級醫院，五家醫院獲相關認證，批準使用的港澳藥品及醫療器械達51種，受惠患者超過1,700人次。加上區內集合了14家擁有國際醫療服務能力的醫療機構，讓港人享受到與香港接軌的醫療服務。

前海持續營造有利的科創生態，香港理工大學等多所港澳專上學院的創新轉化平台相繼落戶，粵港澳大灣區一體化算力服務平台主流晶片覆蓋率超過85%，加上196家創新載體、123家國家級「專精特新」企業、12家獨角獸企業凝聚的科創活力，令營商環境不斷提升。

前海在全國率先實現「企業設立秒批」，首創企業開辦「雙錄簽名」改革，每年為企業節省費用約3,800萬元，「AI+產業資金審批」改革則讓外商資金最快10天到賬。全廣東省唯一的省級企業出海服務平台「深圳出海e站通」提供70項公共服務，協助企業揚帆出海。區內亦進一步展現對外開放的態度，成立了全國首個央地共建船舶登記服務中心，20艘國際船舶在前海登記，粵港澳遊艇自由行出入境艘次居大灣區首位。前海聯合交易中心2025年大豆成交量達1,272.11萬噸，電子元器件和積體電路國際交易中心交易規模達1,422.8億元，在國際大額商品市場的定價影響力持續提升。金融方面，「金融支持前海30條」逾九成落實應用，獲得6項全國首創、8項全國首批跨境金融成果，前海股權交易中心「專精特新」專板入板企業共847家，躋身全國前列。

前海的國際化城市新中心形象日漸清晰，隨著《前海國土空間規劃（2025—2035年）》發布實施，進一步確立「中心引領、雙港驅動、組團聯動」的發展格局。基建方面，深中通道及媽灣跨海通道先後通車，八條軌道落成，還有六條正在興建，形成對內對外均暢通無阻的立體交通網絡。生活配套同樣不斷改善，灣區書城、前海冰雪世界等文旅地標啟用，K11 ECOAST、沃爾瑪山姆會員店等大型消費項目逐一落成，建立起世界級商圈。前海亦在全國率先探索三維地籍土地管理模式，桂灣區域已發展成國際化街區典範，一座宜居宜業的現代化濱海新城正加速崛起。

新程啟幕：五大重點任務 確立高品質發展方向

展望「十五五」規劃，前海立足香港、深圳、灣區、全國、全球「五個維度」，以國際最高標準為目標，完美銜接《前海方案》、《前海規劃》、香港發展所需、國家部委工作要求、省市部署安排，以及行政區規劃佈局，同時緊扣「一平台一樞紐一區一高地」的四大戰略定位，以2030年建成現代及國際化濱海新城為核心目標，規劃未來五年的發展藍圖。

2026年作為「十五五」的開局之年，前海將以籌辦APEC為契機，集中完成主責主業，部署以下五大重點工作，以創新思維協助深圳成為具全球影響力的經濟中心和國際大都會。

一、以產業升級為核心，建立具國際競爭力的現代化產業體系：前海將建設高水平的粵港澳大灣區應用場景創新中心，發佈逾100項應用場景，為產業發展搭建優質平台；創新發展重點產業，建立細胞與基因領域的「一鏈主、一平台、一園區、一政策」體系，加快建設中央網信辦網路資料安全合規實驗室等重要平台；持續強化深圳出海e站通」，進一步增強服務內地、面向世界的功能，協助企業有序、有效、安全拓展海外市場。

二、以改革創新為動力，構築深化改革試驗的平台：推進科研設備進出境便利化等創造型、引領型改革，落實深圳綜合改革試點任務；開展外國人才服務保障綜合配套改革試驗點，設立市級人才項目平台，深化前海港深私募通機制，讓跨境保險資金匯兌更便利。舉辦2026年世界算力網聯盟大會，創立前海港深國際技術轉移中心，匯聚全球創新資源；建設高水平的前海國際法務區，推進建立信用經濟試驗區，促進「AI+產業資金」審批改革，持續提升國際一線的營商環境。

三、開放合作，提升高水準的對外開放門戶樞紐能級：實施海關總署支持前海改革開放新一輪的18條措施，拓展保稅維修、保稅展示交易等新業務形態，推行「一線直通、智聯監管」等創新措施；全力爭取進出口總額增長6%、服務貿易進出口總額增長10%，並增加FT帳戶（Free Trade Account）試點銀行數量，搭建內外貿一體化產業互聯網平台。依靠前海聯合交易中心創造「赴港上市直通車」，提升大豆、電子元件和積體電路交易規模；把握APEC機遇，舉辦高規格的大灣區—東盟經濟合作論壇，實踐海外引才計畫，聚集海外創新創業領軍人才。

四、以港深合作為主線，創造區域協同發展引領區：加快落實「港深匯」雙向總部基地，開展港深跨境低空物流試點，擴大港澳專業人士便利執業範圍；配合推進港深西部鐵路前期工作，改善港深跨境通行線路，提升通行效率。推出新一輪香港青年支援政策，投資港深青年夢工場南區，營造港人服務中心和一流國際人才社區，為港澳人才提供一站式服務的完善配套，推動有利兩地產業的人才流動條件。

五、城市建設，創造粵港澳大灣區未來城市新中心：突出「香港味」，啟用香港中小企業支援中心，進一步發展香港特色街區，與香港合作推出「一程多站」旅遊路線；提升國際形象，建立「三總」機制推動城市品牌行銷，推廣多語言標示，創造國際化支付系統。實施「山海連城」計畫，貫通68公里活力海岸帶，建成前海灣遊艇碼頭，建造前海博物館區城市文化客廳；加快海洋新城、「互聯網+」未來科技城等重點區域建設，提升前海國際會議中心周邊配套，推進智慧城市和零碳、近零碳智慧園區試點，凸顯「濱海風」、現代化與未來感。

總結過去五年的轉型升級，踏入「十五五」，前海將繼續為粵港澳大灣區的長遠發展注入動力。

