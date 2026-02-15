「我愛香港協會」調查：單親媽媽幸福感低於合格線

由民建聯立法會前議員梁熙擔任顧問的「我愛香港協會」，今天（15日）發佈一項有關媽媽幸福感的問卷調查，結果顯示受訪單親媽媽的平均幸福感低於合格線，至於雙親媽媽幸福感則高於合格水平。協會建議「社區客廳」在照顧劏房戶以外，可開放予單親家庭並提供託管服務。



協會早前訪問了500多位雙親家庭及單親家庭的媽媽，就6個項目的幸滿感評分，包括家庭生活、健康狀況、事業發展、經濟狀況、進修機會及個人自由及生活平衡。以10分為滿分，結果發現雙親家庭的媽媽對所有項目的幸福感評分都合格，平均有6.9分，以家庭生活為最高分；而單親家庭的媽媽的整體評分不合格，只有4.73分，當中對健康的評分則最高，惟對事業發展、經濟狀況、進修機會及個人自由及生活平衡的幸福感評分都不合格。另外，單親家庭的媽媽對所有項目的幸福感評分均低於雙親家庭的媽媽，當中事業發展、家庭生活及經濟狀況的差距尤大。

協會顧問梁熙與多名單親家庭的媽媽展開深度訪談，更直接聆聽她們的心聲及需要。綜合普遍訴求包括支援孩子發展音樂、體育等興趣，以及參加交流團等費用，讓孩子有機會增強自信；增加具彈性的工作機會，例如可以在上午9時至下午3時上班的兼職工作，以兼顧照顧孩子，亦可增加收入，紓解經濟壓力；部分SEN有特殊教育需要孩子的家長反映輪候治療的時間長，需更為專業穩定的支援服務；期望「社區客廳」在照顧劏房戶以外，可開放予單親家庭並提供託管服務。

協會顧問梁熙指將積極跟進媽媽的訴求，集合社會力量，為單親家庭爭取更多實際而持久的支援，以提升單親家庭媽媽的幸福感，不再獨自面對困難，同時讓每位孩子都有更公平的成長起點。

新春將至，協會亦舉辦年度「新春送年糕 暖意贈媽媽」活動，為單親媽媽送上象徵「年年高升」的年糕及蘿蔔糕，傳遞新年祝福與關懷，希望她們在新一年幸福感高升。「我愛香港協會」成立於2004年，是政府認可之非牟利慈善團體，多年來致力推廣正向價值及中華傳統美德，透過「關愛單親家庭計劃」向基層單親學童提供獎助學金及多元支援，並定期舉辦各類家庭與社區活動，以促進家庭互助及推動社區關懷。