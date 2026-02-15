六合彩新春金多寶開始發售　初五攪珠　2億頭獎史上最高

【六合彩／新春金多寶／馬會／香港賽馬會】頭獎彩金達1,300萬元的六合彩於周日（2月15日）攪珠後，六合彩新春金多寶獎券隨即開始發售。六合彩新春金多寶將於星期六（2月21日）大年初五攪珠，頭獎基金估計達2億元，是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，亦是最大規模的新春金多寶。其中，金多寶高達1.65億港元。



六合彩新春金多寶｜原定2月17日六合彩攪珠不會舉行

馬年新春金多寶已在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分，攪珠將於同日晚上9時30分舉行。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於2月17日的攪珠將不會舉行。而場外投注處亦會於攪珠日（2月21日）提早於早上11時開始服務。

1,300萬頭獎攪珠結果出爐

另外，周日攪珠的六合彩結果出爐，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達1,300萬元。中獎號碼為：8、28、33、36、37、46， 以及特別號碼 ：4。

