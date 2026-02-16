新春保良迎金馬　初一匯聚愛心傳溫暖　2.17晚上9:45無綫翡翠台

農曆新年是最具意義的傳統節日之一，象徵著團圓與希望。保良局一直致力連繫社會各界，透過多元化的服務，為有需要的人士送上關懷與支持，每年亦會透過賀歲節目傳遞新年的祝福與正能量，與市民一同迎接美好的新一年。今年，保良局農曆新年電視節目《新春保良迎金馬》匯聚一眾實力歌手、人氣藝員與本局服務受眾，透過服務短片、受惠者故事分享、綜藝歌唱表演及慈善遊戲等精彩環節，呈現更多正能量故事，藉此向全港市民送上新年祝福，同時號召社會各界攜手行善，為保良局轄下逾300個服務單位籌募善款，以支援基層及弱勢社群。



本年度節目將涵蓋保良局多項服務，包括綜合家庭服務「家庭危機支援」、青少年服務及安老服務。其中，保良局今年與康樂及文化事務署合作，於維多利亞公園推出文化創意藝術市集「V Mart」，鼓勵青年創業，為年輕一代帶來更多發展機會。

保良局約定您！請於2月17日（大年初一）晚上9時45分準時收看無綫電視翡翠台《新春保良迎金馬》。於節目播出期間至當晚深夜12時，您可致電捐款熱線2280 4888（60條線）響應呼籲，以行動支持保良局。捐贈您的愛心利是，讓更多有需要人士受助，於新春佳節一同分享愛與關懷。此外，您亦可以按此以電子方式捐款，即時響應善舉。

保良局董事會成員及管理層與演藝嘉賓於節目背板前合照留念。

善款用途參考：

每捐款$100，可贊助有需要人士享用兩天的早、午、晚有營熱餐。

每捐款$500，可贊助一位發展障礙幼兒接受一節綜合遊戲訓練，以提升其認知、社交、語言、大肌肉、小肌肉及自理等能力。

每捐款$2,000，可贊助一名體弱長者按醫療或身體需要，依醫護專業建議，購買血壓計或康復用具。

凡捐款港幣$500或以上，將獲贈保良局社企「一同手作」禮品一份（將隨機送出）。禮品由本局殘疾學員參與製作，數量有限，先到先得，送完即止。

*禮品將於2026年2月27日起陸續發出（以速遞方式寄送，運費到付）

【節目詳情】

播映日期：2026年2月17日（農曆大年初一）

播映時間：晚上9時45分至11時15分

播映頻道：無綫電視翡翠台

司儀：龔嘉欣、安德尊、周奕瑋、麥美恩、李尹嫣

演出嘉賓（排名不分先後）： 草蜢、陳松伶、布志綸、林奕匡、黃妍、周吉佩、張與辰、劉洋、占士丁丁、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、謝雪心、馬德鐘、賴蔚玲、蔣家旻、吳偉豪、宋宛穎、游嘉欣、關嘉敏、王嘉慧、丘梓謙、羅毓儀、林俊其、劉芷君、曾文心、陳詠詩、施宇琪、袁文靜

節目籌委會成員與保良局屬校醒獅隊及藝人向廣大觀眾拜年，同賀新禧。

一眾藝人落力演出為保良局多元化服務呼籲籌款。

一眾主禮團嘉賓主持《新春保良迎金馬》的啟動儀式，為是次新春賀歲節目揭開序幕。

一眾董事會成員於大年初一向全港市民拜年賀新歲，同時寓意保良局善款數字節節上升。

誠邀您捐款支持保良局，一同實踐「信實開創 希愛永存」精神。您的愛心利是將令更多受惠人士獲得適切的幫助，一起分享節日溫暖。

立即捐款

1. 線上捐款方法：https://cnyshow26.poleungkuk.org.hk/

備註：

- 捐款港幣$100或以上可申請扣稅

- 如需禮品（適用於捐款$500或以上） / 收據：請將付款證明或截圖，連同收據抬頭名稱、本地郵寄地址／電郵地址、聯絡電話及捐款人編號（如有），並註明「新春保良迎金馬」，電郵至 frevent@poleungkuk.org.hk 或 WhatsApp 至 6708 2413 （保良局籌募部），又或郵寄至香港銅鑼灣禮頓道66號保良局莊啟程大廈10樓籌募部。

- 禮品將於2月27日起陸續送出（以速遞方式寄送，運費到付）

查詢：2277 8531 / 6708 2413（ＷhatsApp）

鳴謝支持

特別鳴謝以上善長支持是次籌款活動，積極推廣保良局多元化服務。

