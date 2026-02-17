青年爐邊對談香港對外角色　梁美芬助陣　不做獨善其身旁觀者

環球局勢複雜多變，國際秩序正受嚴峻挑戰，香港作為國際城市，應該如何調整對外角色以適應百年變局？當代青年又可如何在國際層面上參與和推動香港發展？早前（1月30日），「思哲香港基金會」聯同「聯校國際關係及外交學會」，邀請80名年輕學子，舉辦一場以「國際失序，香港對外角色何去何從」為主題的「爐邊對談」。



梁美芬：積極展現港青國際視野

活動邀請到香港基本法委員會委員、立法會議員、香港對外交流友好協會創會主席梁美芬參與對談。梁美芬表示，面對今日全球國際秩序的動盪與變遷，香港作為國際化大都市，其對外角色的定位與發展顯得尤為關鍵。她指，在國家「十五五規劃以及未來遠景目標」的指引下，未來香港應更積極融入國家的重大發展戰略，成為國際科技創新中心、國際金融中心和人文交流的重要平台，不僅要堅守「一國兩制」的制度優勢，更要在國家發展的大格局中展現香港的獨特價值。

梁美芬寄語在場學生，指他們是未來國家發展的重要推動力，要理解國家的戰略布局，積極參與國際交流和合作。例如，通過海外實習、文化交流、科技創新比賽等，展現香港青年的專業素養與國際視野。同時，社會發展推動者和教育者，亦有責任提供資源和平台，幫助青年理解國家大事，並在國際舞台上展現香港青年的風采。

張家敏：在變局中找到報效國家之路

特首政策組專家組成員、馮氏集團利豐研究中心董事總經理、思哲香港基金會創辦人張家敏，則探討了香港目前在對外交流的角色。他認為，香港作為一個國際樞紐，無疑在經濟發展、金融科技發展機遇以及文化交流層面上，都能為國家作出巨大的貢獻。

張家敏從中國貿易角度切入，分析了目前中美產業鏈上的「慢脫勾」，中國企業面對「不出海便出局」的競爭及營商現實，國家於新質生產力及高增值產業上的國內發展及海外佈局等等影響國際政經發展的關鍵。他指，按目前的國家經濟實力以及環球局勢發展下去，未來經濟體系將趨多極化，並大致會以北美、RCEP及歐洲與中東三分。他寄語青年人要多了解國情，多往外走，在世界的變局下找到一條適合自己，而且能報效國家的道路。

黃裕舜：給予年輕人足夠空間探索世界

香港大學哲學系助理教授、HKU-100學者、當代中國與世界研究中心研究員、羅德學人黃裕舜，討論了香港現今在世界上的定位，認為香港在定位上應以「一國兩制」、「改革開放」的初衷出發，以中國最自由、開放城市的角色去深化中國和「南方國家」的溝通，亦應於地緣政治的深化下展現和不同國家打好關係的重要性。

黃裕舜指，《基本法》賦予香港於對外事務上的高度自主性，宜透過在世貿、APEC等組織中的獨立參與者角色，推行對外交流，不但「説好中國故事」，更「説好中東、東盟故事」。同時，他亦認為教育制度應更善用機制吸納人才，融入辯論思維，解釋香港與世界的關係，及於香港中學文憑課程加入阿拉伯文、西班牙文等外語，使香港能真正成為亞洲甚至世界的治理人才搖籃，給予年輕人足夠空間探索世界，提升對國情認識，培養實際技能和歸屬感。

黃裕舜以自身經歷親述香港人如何與海外政經賢達、學術翹楚，民間群眾交流和分享的經歷，說明香港人在「一國兩制」架構下獨特的優勢，可以如何助力區域性的進步以及城市發展。最後，他點出香港作為唯一推行「普通法」的中國城市，加上具多邊組織的優勢，需更重視自身獨特性，走出時代紛亂格局。

李冠儒：避免被片面觀點影響交流

思哲研究所青年事務教育總監、北京大學國際關係學院博士生李冠儒，在對談中以其中日兩國學術交流的經歷，指出香港擁有其他地區所難以比擬的獨特地理位置和資訊流通優勢，而面對國際上的不同聲音和誤解，香港青年應該好好利用這些優勢，為國家和社會傳遞真實信息。

李冠儒提醒，學生思考國際問題時，要從多角度理解和分析，避免被片面化的觀點影響自身交流和參與。同時，他亦勉勵學生多參閱不同資訊，珍惜香港的獨特地位，積極參與國際事務，並在文化、經濟等方面，努力展示香港的多元與活力，以促進更深入的國際交流與合作。他相信，青年一代的努力將對香港的未來發展及其國際角色產生深遠的影響。

與會青年：不做「獨善其身」的旁觀者

在問答環節中，灣仔區青年社區建設委員會委員譚情女士說，香港學生可以學習外語，以強化對外溝通及交流能力，同時在大學選科時可考慮外國研究及國際人文等學科，從學術角度深入了解國外文化，以增進對外了解和認識。

聯校國際關係及外交學會執委主席沈嘉貝致辭時稱，作為當代香港青年人，應積極掌握香港未來，將個人發展與香港建設一起謀劃，不作「獨善其身」的旁觀者，爭取成為一個立足香港，放眼國際，關心社會的參與者。她亦表示，學會作為以推動國際關係及外交意識的團體，能夠在香港對外友好交流協會場地內舉辦活動，為對談亦更添一份意義。

香港加拿大國際學校楊悦錡同學表示，透過今晚的座談分享，讓她學習到更多國家之間的聯繫，以及許多專業層面的理由去讓她更明白我國在快速變化的世代中擁有很多優勢。作為一名自豪的中國香港青年，她立志要努力說好香港故事，讓世界各地的人民能夠更深入地認識我們的成就，促進世界共融並一起前進，創造更美好的世界。

余衍仰：與各方合作創造更闊交流平台

中華基金中學江彥銘和莊浩廉同學表示，這次活動讓他對目前的國際形勢有了更深入的了解。嘉賓們分享了許多關於中國與美國、中國與日本在國際關係中的外交問題，也談到了香港在中國與其他國家發展過程中能提供的幫助和機會。同時，他們認為香港學生與外國人的交流都是一個很好的機會。這不僅能幫助本地學生更了解外國文化，也能促進未來與其他國家的合作與交流。

聯校國際關係及外交學會執行顧問余衍仰感謝各位社會賢達出席，各位嘉賓在對談的分享對當代青年學生甚具啟發性，期望未來學會能與各方合作，為香港青年創造更大發展空間及更廣闊的交流平台。