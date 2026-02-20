地震｜廣東陽江錄4級地震 香港天文台：逾百市民報告感數秒震動
撰文：陶嘉心
香港天文台今日（20日）下午公布，地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。天文台指，據香港天文台的初步分析，今午2時28分廣東陽江發生一次 4.0級地震，震中位於北緯21.75度，東經111.77度附近，即陽江之西南約22公里(即距離香港之西南偏西約260公里)，震源深度約11公里。
香港天文台指，接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的震動。
震源深度約11公里 震中距離香港約260公里
