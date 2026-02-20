月全食｜3.3元宵節肉眼睹「血月」　天文台教最佳觀賞時間及方向

繼去年9月7日後，香港天文台今日（20日）表示，今年元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。



香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

天文台指，今次月食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出。當晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。下午7時4分，月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時3分月球開始離開地球本影。

月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色，天文台解釋，因太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。下一次在香港可以觀看到的月食將會是2027年2月21日出現的半影月食。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

這次月全食的詳情如下：

日期 時間 現象 仰角 方向 3月3日 （周二） 下午4時43分 半影食始 地平線以下 在香港看不到 下午5時50分 初虧 地平線以下 在香港看不到 下午6時22分 月出 -1度 東（83度） 下午7時4分 食既 9度 東（87度） 下午7時34分 食甚 15度 東（90度） 下午8時3分 生光 22度 東（93度） 下午9時18分 復圓 38度 東（101度） 下午10時25分 半影食終 53度 東南偏東 （112度）

天文台表示，市民可於3月3日晚上透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。

另外，香港太空館當晚將舉行觀測月全食的活動，館方先在演講廳舉辦「月食學堂」，向參加者介紹是次月食的階段和相關天文知識；之後會到天台進行「月食觀測」，參加者可目視和使用天文望遠鏡觀測月食。由於3月3日正值元宵節，太空館亦會在大堂特設天文燈謎，以謎會友，共慶元宵。

香港天文台的「九天天氣預報」及「天文觀測天氣資訊」網頁會提供有關3月3日的最新天氣情況及天文觀測條件。