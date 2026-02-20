護老院老翁因風扇噪與室友爭執　刀刺對方胸致入ICU五天　囚20月

退休漢入住元朗一間護老院後，因電風扇噪音與鄰床室友爭執，其後以20厘米長的刀刺傷院友胸口，令對方留醫深切治療部5天。老翁今（20日）在區域法院承認1項有意圖而傷人罪，辯方求情指，被告案發時入住護老院不久，未習慣護老院生活，才會失去理智犯案。區域法院暫委法官溫紹明指案情嚴重，被告的行為可以致命，考慮被告犯案僅一時衝動，判囚20個月。



被告麥耀森（69歲，退休人士）被控1項有意圖而傷人罪。控罪指他於2025年1月17日，在香港新界元朗泰衡街大興大廈2樓康德護老院有限公司內，意圖使顏達明身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案發於元朗康德護老院。（黃學潤攝）

被告麥耀森用20厘米長生果刀刺傷鄰床姓顏院友。（黃學潤攝）

被告麥耀森在區域法院認傷人罪，被判囚20個月。(黃浩謙攝)

用刀刺胸口後把刀拔出

案情指，被告與顏姓男事主是同房鄰床院友。事發當日早上11時左右，二人因風扇的噪音問題起爭執。被告其後手持20厘米刀走向鄰床，並向著顏揮刀。顏試圖擋開不果，被告並用刀刺中顏的胸口，再把刀拔出。職員聽見尖叫聲後，上前捉住被告，並報警處理。

指顏曾問是否好好打覺被挑釁

被告在警誡下指：「（顏）係咁鬧我，同逼埋嚟，我先用刀拮佢一下。」被告在錄影會面稱，顏問他是否「好好打」來挑釁他，他擔心顏會衝過來，才向顏揮刀，以警告顏不要走近，非有意傷害顏。

顏左側肋軟骨橫斷

醫療報告顯示，頻胸骨下方有一處3厘米刺傷，左側肋軟骨橫斷，另有心包積血及左側血胸，需進行引流，其後在深切治療部留醫5天，需用呼吸機維生。

被告曾中風案發時未習慣院舍生活

辯方求情指，顏有挑釁被告，被告意識到傷害了顏後，已即時後退，事件屬單一行為。被告2022年中風，其後入住涉案護老院，案發時因未習慣護老院的生活，才會失去理智而犯案。

官指被告行為嚴重可致命

溫官判刑時指，被告的行為嚴重且可致命，顏在案發後要留醫深切治療部，亦要用呼吸機維生，可見其傷勢嚴重。惟考慮到被告過往奉公守法，犯案因一時衝動，終判囚20個月。

案件編號：DCCC1061/2025