財政預算案2026派糖懶人包｜綜援出雙糧　薪俸稅寬減最多3000元

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案，去年大幅度「減糖」後，今年則稍為「加甜」，例如薪俸稅退稅上限3000元，較去年多1500元，不過僅回復至前年水平；而綜援、生果金及長生津則出額外1個月糧，較去年「半糧」多。另外，多項免稅額調高，包括基本免稅額由目前132,000元，增至145,000元。



財政預算案｜經濟轉差、失業率上升，基層首當其衝，不少都期望2026年2月25日公布的新一份財政預算案，可以有更多惠民措施，減輕基層市民生活壓力。（梁鵬威攝）

1.寬減26/27年度首2季住宅物業差餉，每季上限500元，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元。

2.寬減26/27年度首2季非住宅物業差餉，每季上限500元，估計涉及約44萬個非住宅物業，政府收入將減少約4億元。

3.寬減25/26課税年度 100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限3000元，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在25/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約53億元。

4.寬減25/26課税年度 100%利得税，上限3,000元，全港約17.1萬家企業受惠。有關扣減會在25/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約5億元；以及

5.發放額外相當於1個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；在職家庭津貼作相若安排，涉及額外開支合共約65億元。

另下，26/27課稅年度起，多個免稅額會調整：

6. 基本免稅額及單親免稅額由13.2萬元，增加至14.5萬元；已婚人士免稅額由26.4萬元，增加至29萬元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35億6000萬元；

7.子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6億8000萬元；以及

財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，隨着出生人口創新低，社會關注政府如何推動生育，如提高子女免額及2萬元新生嬰兒獎勵金會否延續。（廖雁雄攝）

8.增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9億7000萬元。具體調整如下：

-供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由5萬元增加至5.5萬元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加

-供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增加至2.75萬元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加

-父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元