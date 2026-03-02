宏利成立樂活智庫　全方位推動「樂活自主」

在香港，「長壽」一直是城市名片：我們擁有全球數一數二的平均壽命，但市民更關心的，其實是如何在享有長久生活的同時，仍能保持健康、自主及掌控感。當醫療費用上升、慢性病與心理壓力成為日常，人們愈來愈注重「如何活得好」而非單純「活得長」。



宏利早前成立「樂活智庫 」(Longevity Institute)，旨在打造匯聚全球力量的平台，協助人們活得更長、更健康，並擁有更穩健的財務保障。宏利承諾2030年前投放3.5億加元，通過研究、創新與倡議，以及社區夥伴合作三大支柱，推動大衆在不同人生階段都能活得精彩。

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，「樂活智庫」希望推動大衆實踐「樂活自主」—— 按自己的節奏和價值觀活出更健康、更有意義的人生。

研究顯示：港人重視「活得好」甚於「活得長」

宏利香港及澳門首席市場總監林沛(左)與宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡(右)分享《宏利亞洲康健調查2025》的重點發現，強調身心健康與財富管理的全方位整合，對實現人生目標至關重要。

《宏利亞洲康健調查2025》顯示，港人對「健康」的定義早已超越「冇病冇痛」：77%受訪者認為健康的真正意義在於能夠自主生活，做自己重視的事；不少人更寧願活到 75 歲但活得充實，也不想平平凡凡地活到 80 歲。可見港人重視生活質素多於單純壽命長短。

調查亦指出，真正的「活得好」從來不是單一面向：身體、心理、財務及家庭支援缺一不可。83% 受訪者認為家人支援對心理健康至關重要，77% 則認為心理健康與長壽息息相關。尤其在生活節奏緊張的香港，心理健康不再是「小眾議題」。按宏利香港及澳門與本地精神健康慈善機構香港心聆 (Mind HK)的調查結果估算，近半港人出現抑鬱及／或焦慮徵狀，突顯「身心並重」在追求樂活路上的重要性。

林沛指出，港人追求按自己方式活得更好，同時在財務規劃與專業支援方面展現出多元需求。她續指，保險業監管局早前研究估算本港保障缺口約6.9萬億港元¹，反映市民在健康、財務及退休保障方面有殷切需要。

擴大醫療服務網絡 為市民帶來更便捷、更全面的醫療支援

隨着港人愈加着重「活得好」，對更便捷、更多元化的醫療服務需求亦日增。為回應這些需求，宏利香港及澳門正積極拓展醫療生態系統，為客戶提供更完善的健康支援。

（由左至右）：宏利香港及澳門首席營運總監湯嘉麗；宏利香港及澳門首席健康總監李旭明；宏利香港及澳門行政總裁白凱榮；保柏香港董事總經理夏思雅；保柏香港財務總監李鈞樑；保柏香港保險業務總經理陳宇文出席簽署合作備忘錄儀式。雙方計劃展開策略性合作，為客戶提供更便捷、更多元化的選擇。

宏利香港與澳門最近與保柏香港簽訂合作備忘錄，計劃在港創建更完善的醫療服務網絡，為客戶提供更周全、便捷的優質醫療方案。宏利香港及澳門早前亦攜手大中華區領先醫療服務機構新風天域集團及旗下醫療機構，如深圳新風和睦家醫院，為合資格客戶提供免找數、癌症日間服務快捷預約、第二醫療意見及癌症藥物支援等服務，照顧在內地工作、經常往返兩地的香港居民及內地訪客的不同醫療需要。

宏利香港及澳門亦進一步擴展其中國內地醫院覆蓋範圍，現時涵蓋内地超過 38,000 間公私立醫院，大幅提升客戶跨境就醫的靈活性與便捷度。

宏利香港及澳門首席健康總監李旭明表示，宏利希望通過更整合的醫療服務網絡及健康管理方案，讓客戶在預防、診治乃至復康每個階段都更安心地做到「樂活自主」。

他續指：「要真正實踐『活得好』，預防與早期介入同樣重要。我們致力加強預防性支援，協助客戶在問題出現前已作好準備，從源頭提升整體健康水平。」

把「樂活」帶入校園與社區

「樂活自主」不只關乎個人，也取決於社會支援網絡是否完善。宏利香港及澳門多年來著重支援港人最切身、卻又最容易被忽略的「心」—— 心理健康與情緒教育。

為此，宏利香港及澳門與香港心聆建立策略慈善夥伴合作關係，通過公衆推廣、消除污名計劃及提供免費心理健康會談諮詢等，提升社區心理健康支援。

樂隊主音6@RubberBand（左二）、唱作歌手Serrini（中）和香港心聆行政總裁凌悅雯博士（右二）參與由宏利香港及澳門主要贊助及香港心聆主辦的「香港國際心理健康研討會2025」，讓大眾於輕鬆氣氛下認識更多關於心理健康的資訊。

宏利香港及澳門亦與香港情緒教育慈善機構JUST FEEL 感講 合作，支援本港小學情緒教育，推動「同理心校園文化」，並通過一系列活動鼓勵學生表達感受，並提升大眾對情緒的認識。

宏利香港及澳門與香港情緒教育慈善機構JUST FEEL 感講 攜手籌辦全港首個「My旗日」，來自宏利及九所感講夥伴學校的親子義工，於全港各區邀請市民分享當下感受，並送出各款感受旗紙。

讓「樂活自主」成為港人新常態

林沛強調，宏利樂活智庫旨在全方位推動「樂活自主」從概念走入生活 —— 讓每一位港人不只活得更長，還要活得更健康、更樂活自主，並擁有更穩健的財務保障。

備註：本文所述「宏利」指宏利金融有限公司；「宏利香港及澳門」則指宏利人壽保險（國際）有限公司。

¹ 資料來源：保險業監管局首份《保障缺口「身故風險」研究》結果(https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/press_releases/20210825.html)

（資料由客戶提供）