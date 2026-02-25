長洲聖心學校3小學生照顧受傷路人　傷者：臨危不亂勝過成年人

一名網民在社交平台發文，指其成年弟弟上周五（20日）在長洲行山時跌倒受傷，左手骨折及弄傷下巴，流了很多血。有三位路過的小朋友幫忙報警，更清晰地告訴警察確實的受傷位置。傷者形容「呢種臨危不亂的反應即使很多成年人都未必能做到」。他們向傷者送上一包紫菜零食作打氣之用，又陪他等救護員到場，直至確認他上了救護車才離開。



傷者完成手術後一醒來便惦記着三名小朋友，指若沒有他們的幫助和陪伴，後果不堪設想。三名小朋友就讀的長洲聖心學校其後留言回覆，指學校在事發當天已得知事件，肯定他們的善舉，獎勵他們各一個小功。傷者家人亦表示已聯絡學校，安排當面答謝的事宜。



傷者在長洲家樂徑附近受傷。（Threads @lsy_cincin）

傷者在北眺亭附近受傷。（Threads @lsy_cincin）

3小學生為助傷者而遲了回家吃晚飯

傷者胞姐在社交平台Threads發文，指其成年弟弟上周五在長洲行山時，在長洲家樂徑觀景台（北眺亭）附近跣倒受傷，左手骨折及弄傷下巴，流了很多血。其後有三位路過的小朋友幫忙報警，更清晰地告訴警察確實的受傷位置。

帖文說，三名小朋友向傷者送上一包紫菜零食作打氣之用，有陪他等救護員到場，直至確認他上了救護車才離開。「因為咁樣，三位小朋友當晚返屋企食飯遲咗」。其弟在醫院完成手術後情況穩定，「但佢一醒來就不停掛住三位小朋友。如果無佢哋果刻嘅幫助同陪伴，後果真係不堪設想。」

當時情況好危急，好彩遇到三位路過嘅小朋友。佢哋雖然年紀細細，但係非常冷靜又有善心，即刻幫幫協助報警，仲好清晰咁幫哥哥同警察講返確實嘅受傷位置。佢哋仲送咗一包紫菜零食俾哥哥打氣，一直陪住佢等到救護員到場，確定哥哥安全上咗救護車先至肯離開。

其胞姐說，很多多謝三位「英雄」和他們的家人，「當面報個平安，亦都想話俾佢哋父母知，佢哋教出嘅小朋友真係好勇敢、好值得驕傲」。

傷者在學校的帖文下留言，形容「呢種臨危不亂的反應即使很多成年人都未必能做到」。（Threads @lsy_cincin）

傷者：3位小英雄很清晰向消防員和報案室報山上座標數字

傷者其後也親自發文，衷心感謝三位「救人小英雄」。他表示，事發時現場並無其他路人，幸好遇到他們第一時間伸出援手。「最令人感動嘅係佢哋好冷靜咁處理，喺最短時間內清晰咁向消防員同埋報案室報山上的座標數字，比（畀）援人員能夠迅速鎖定我嘅位置，以最快速度趕到現場救我，呢種臨危不亂的反應即使很多成年人都未必能做到。」

三名小朋友就讀的長洲聖心學校肯定他們的善舉，獎勵他們各一個小功。（長洲聖心學校IG）

聖心學校獎勵3人各一個小功：對此好人好事，學校十分欣賞

三名小朋友就讀的長洲聖心學校其後留言回覆，指學校在事發當天已得知事件，肯定三名學生的善舉，「對此好人好事，學校十分欣賞」，獎勵三人各一個小功。傷者家人亦表示已聯絡學校，安排當面答謝的事宜。