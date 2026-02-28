房協獎助學金首設「創變卓越獎」　鼓勵青年提案解決房屋相關議題

香港房屋協會（房協）於2026年1月31日舉行第21屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮，表揚100名來自14間大專院校及職業訓練局的優異生，每人獲頒港幣一萬元。該計劃自2006年推行至今，受惠人數已超過1,700 人，累計獎／助學金逾1,300萬港元。今屆頒獎禮其中一個焦點為首次增設的「創變卓越獎」，五位獲獎同學憑藉其融合科技與社區關懷的提案脫穎而出，展現新一代對房屋議題創新且獨到的見解。



房協行政總裁陳欽勉與「創變卓越獎」評審團及得獎者在台上合照。

安排專家分享及實地考察 透過「創變卓越獎」啟發年青人創意

今屆頒獎禮新設的「創變卓越獎」，旨在鼓勵參賽學生就房屋階梯、長者房屋或房地產科技等核心議題提出創意方案。房協特別安排專家分享與實地考察，讓同學拓闊對房屋發展及服務的視野，並為最後匯報作準備。房協主席凌嘉勤教授於頒獎禮上表示：「我期望得獎同學能夠發揮潛能，延續房協的創新求變精神，為香港創造更多可持續的宜居環境，合力共建關愛共融的智慧社區。」

第十五屆全運會男子佩劍銀牌得主何思朗作為頒獎禮的特別嘉賓，在台上分享其奮鬥歷程外，亦勉勵同學應如佩劍運動般「精準出擊」，不斷裝備自己以回饋社會。房協今年共接獲30份參賽提案。經評審團審議，五名同學憑其全面分析及獨到見解脫穎而出，成功奪得首屆「創變卓越獎」，連同其所得的房協獎助學金，各獲頒港幣五萬元作獎勵。

陳君臨：從「一知半解」到深度分析AI App助向上流動

來自香港中文大學（護理學）的陳君臨，選取了「房屋階梯」為研究議題。他認為這不僅是政策指標，更是每位市民每天奮鬥的動力與願望。針對目前的公共房屋流動性及輪候時間，陳同學提出「房屋積分計劃」與「AI 房屋階梯分析 App」。前者透過積分獎勵，以鼓勵市民儲蓄與持續進修，從制度上提升置業能力；後者則利用大數據協助公屋租戶評估「上樓」的可行性與時機，旨在釋放公共房屋資源，縮短市民的輪候。他期望透過結合科技與政策，重新構築向上流動的路徑，讓「住大啲、住好啲」不再是夢想。

陳君臨亦分享在參與過程中的轉變。他坦言，起初對複雜的房屋政策一知半解，參與房協安排的專家分享後，逐漸清晰掌握各類樓宇的購買資格與政策細節，有助其提案勇奪「創變卓越獎」。

鍾尚敏：解決躺平現象「首期儲蓄計劃」創新房屋階梯

目前就讀香港高等教育科技學院（土木工程）的鍾尚敏，其獲獎提案的靈感源自於生活觀察。她提到，自己與父母一直以租賃形式解決住屋問題，高昂的租金成為儲蓄置業首期的最大障礙，這也是當前許多年輕人面對的共同難題。

鍾尚敏指出，置業門檻高與用途僵化導致房屋階梯出現瓶頸，進而引發社會躺平現象。因此提出「首期儲蓄租住計劃」，建議透過宿舍供應及「租金轉首期」的機制協助住戶加快資金積累，並提議建立基金活化空置私人物業。她特別感謝房協舉辦的「知識分享會」，讓本身具備土木工程專業、但對房屋政策研究較少的她，能與相關專業人士交流。她深信，只有透過創新的房屋階梯，才能造就房屋供求效益提升、推動住戶置業、業主獲得回報的三方共贏。

鍾尚敏建議以「租金轉首期」機制協助有意置業人士積累資金，並活用空置物業解決置業瓶頸。她期望透過創新的房屋階梯達成多方共贏局面。

盧俊緯：借鑑全球先例 構築三層長者房屋框架

來自香港城市大學（公共政策與管理）的盧俊緯，獲獎提案將視角聚焦於持續演進的安老議題。他提出的《從房屋實驗室到韌性體系》提案，主張將房協的試點項目轉化為具備韌性的生態系統。盧同學設計針對不同收入層級的「長者房屋三階梯」：第一階梯為基層長者在出租屋邨增設「智慧醫療樞紐」，解決其出門就醫的困難；第二階梯針對中產長者，引入創新金融融資方式，增加其流動資本以應付醫療開支；第三階梯則針對優質長者房屋市場，建議與醫療機構合作，直接將醫院級專業設備與服務引入長者家中。他認為業界可考慮從「公平供給」轉向提供「公平渠道」，確保醫療普及與資產流動，並因應市民的不同實際需要，實現其居家安老的願景。

盧俊緯提出「長者房屋三階梯」，基於不同階層，透過增設出租屋邨「智慧醫療樞紐」、創新金融融資，及引入專業居家醫護設備，確保醫療普及與資產流動，推動居家安老。

莫曜駿：大灣區智慧養老社區應對老齡海嘯

香港專業教育學院（沙田）（屋宇裝備工程學）的莫曜駿，從宏觀的人口結構變化分析香港狀況。他指出，二十年後香港每三人便會有一位是65歲以上的長者，在土地有限的情況下，必須尋找跨地域的解決方案。莫曜駿提議建設「大灣區智慧養老社區」，將香港優質的醫療專業與大灣區的廣闊空間及成本優勢結合。其方案包含「分級跨境醫療」與「自由點數」獎勵機制，並配合智能儀器鼓勵「老友記」積極參與健康管理與社區活動。他認為此模式能緩解香港的公共資源，透過權益置換與政策配套，他亦期望能打造一個提升長者自主性、減輕家庭負擔，並促進區域協作的新模式。

莫曜駿針對「人口老齡化」與土地短缺，建議發展「大灣區智慧養老社區」，結合香港醫療專業與內地空間優勢，透過跨境醫療及權益置換，紓緩本港公共資源壓力。

陳睿：房地產科技賦能達致「主動預警」

就讀香港理工大學（地產及建設測量學）的陳睿，其獲獎提案聚焦於「智能屋邨管理」。他認為房地產科技（PropTech）的核心價值不僅為了效率提升，而更在於實現「預防式管理」。陳睿在實地觀察屋邨的日常運作後，整合了物聯網（IoT）感測、AI 影像分析、機械人及無人機等技術，提出利用科技支援日常決策，構思出一套完整的「風險預警與預防」方案。他希望物業管理者能從被動的決策者轉變為主動的反應者，並參考外地的公共房屋管理模式，利用更多 IoT科技支援長者生活，最終能夠提升其住戶體驗、改善服務質素，並促進居家安老。

陳睿表示，獎金將用於提升個人專業技能，並計畫赴英國參加學術活動與考察，藉此拓寬國際視野 ，期望將海外的測量與管理思維帶回香港，提升本地住戶體驗與服務質素。

