亞洲營銷及電商高峰論壇　業界領袖解構品牌營銷新趨勢

面對瞬息萬變的市場變局與科技革新，品牌能否掌握業界趨勢、開拓創新思維，是奠定其市場領導地位的關鍵。由香港貿易發展局主辦的亞洲品牌及營銷論壇（MarketingPulse）及亞洲電子商貿論壇（eTailingPulse）將於 3 月 19 日在灣仔會展中心 Hall 3DE 舉辦，二合一論壇邀請了全球各地的頂尖營銷及電商領袖，探討品牌營銷的全新趨勢與創新策略、電子商貿與營銷科技，以及社群媒體動態與公關危機處理等，專家將會即席分享品牌的成功經驗，為亞洲區的市場推廣人員、代理商和電商從業員，提供具前瞻性的知識交流與合作平台，從而幫助參加者開拓新的業務機遇。



匯聚全球頂尖營銷及電商領袖 破解「爆紅」營銷策略

今屆論壇以「Generate New Growth」為主題，MarketingPulse X eTailingPulse 匯聚環球市場營銷官、零售商、品牌代表、廣告界精英和電子商貿專家。演講嘉賓陣容鼎盛，代表來自多個國際及本地知名品牌，包括 LVMH、Olive Young、Yves Saint Laurent Beauté 、Meta、騰訊、淘天集團、亞朵集團等，將就實現品牌增長的創新思維、科技與電子商貿的最新發展、最新的營銷趨勢與新市場潛力，以至 IP 和微短劇在全球市場的發展等主題作深入分享。活動內容豐富，涵蓋高管分享及專題討論、數碼營銷及電商工作坊，以及與名人對談等形式，提供全方位的市場情報與實戰策略分析。

專家剖析市場營銷致勝關鍵 創新銷售方式引領潮流

Olive Young 首席運營官李鎭𤋮

作為韓國第一美妝品牌 Olive Young 的首席運營官，李鎭𤋮主導了公司國內外全渠道平台的整體戰略與執行。他將分享 Olive Young 如何憑藉數據與科技領導力，推動業務實現爆炸性增長，成功從本土品牌旗艦發展成為全球美妝潮流的引領者。演講將聚焦品牌敏捷的營運模式、精準的數據洞察、市場推廣新趨勢，以及在競爭激烈的國際市場中如何利用網絡擴展全球市場，為品牌提供更具洞察力、更貼近消費者的獨家市場指南。

想了解更多專家分析，立即登記入場！

《香港01》讀者專享6折優惠

亞朵集團創始人兼首席執行官王海軍

亞朵集團的創始人兼 CEO王海軍於 2013 年創立亞朵品牌，率先提出「人文酒店」概念，並成功開創了中國中高端酒店市場的先河。作為中國第一家中高端生活方式連鎖酒店品牌的創始人，他將分享亞朵如何以「中國體驗」為核心，實現「營銷破局」的商業智慧，並深入剖析亞朵如何成功將酒店場景和住宿體驗延伸至蓬勃的生活電商生態，他亦會提供品牌進軍中國市場時，如何啟發跨界創新與文化共鳴的精闢剖析。

新營銷趨勢：療癒經濟、IP 營銷與平替文化

近年來，如 JellyCat、Noodoll 等熱門商品在全球掀起搶購熱潮，其現象背後突顯出新一代消費者對於情感連結與陪伴感的強烈需求。本屆論壇將深入剖析此趨勢，為品牌揭示必須掌握的關鍵市場策略。面對這些新興市場，Noodoll Limited 創始人及設計師王怡穎、飛博共創 MCN 合夥人及品牌總監郭勤、SHOPLINE 香港市場行銷部門主管陳愷宜將探討三大核心趨勢：推活文化、療癒經濟，以及 IP 營銷，分享品牌如何運用「推活思維」設計高黏度的互動內容與活動，如何將療癒元素融入產品與營銷提升共鳴，以及如何與熱門 IP 合作帶來極大化的品牌觸及率與參與度。

針對平替文化（Dupe Culture）的迅速崛起，CARAXY創始人及首席執行官郭升將剖析品牌如何在新的消費習慣和價格敏感度中把握機遇，透過精準定位與原創故事鞏固價值，並在可負擔性與品牌高度之間取得策略平衡，確保品牌的價值在新消費語境中被重新界定與青睞。

電商革新：代理型AI 與即時零售

在電商領域，科技革新正迎來新世代，騰訊和阿里巴巴淘天集團等業界領袖將重點剖析兩大關鍵技術與趨勢：「代理型 AI」與「即時零售」。「代理型 AI」作為推動商業革新的新動能，正引領品牌積極探索其如何提升營運效率、優化消費者體驗，並開拓全新的營銷與業務模式。騰訊智慧零售時尚風尚行業總經理李洋將分享市場趨勢與應用場景，並提供代理型 AI 方案的實戰洞見，及未來的創新和佈局方向。

與此同時，市場對於「快」的極致追求已開啟即時零售的新時代，消費模式與需求不斷轉變。阿里巴巴淘天集團副總裁仇亞童將分享品牌與商家如何以靈活商品策略、即時營銷及速度導向的創新應對這需求。

另一方面，論壇亦將探討 IP 拓展快線，美裕宣傳製作有限公司創辦人兼董事總經理梁文安、零加創意有限公司行政總裁及創辦人譚展康將闡述電商如何成為 IP 擴展至海外市場的最佳途徑，提供從平台選擇、跨境物流到海外營銷策略的實用方法。

論壇除了業界領袖的專業分享以及與名人對談系列外，更另設數碼營銷及電子商貿工作坊，以及市場營銷及電商服務展區，為參加者提供全面的營銷交流平台，緊貼市場脈膊，同時亦可與同業交流，尋找合適服務供應商，應對瞬息萬變的營商氣候及市場需求。

立即登記，並以優惠碼 MPRF4PK01，尊享 HK01 讀者六折獨家優惠，或團購享5折優惠（購買5張或以上通行證），掌握市場最新資訊及營銷秘訣，早著先機！

MarketingPulse x eTailingPulse 2026 論壇

日期：3月19日

地點：灣仔會展Hall 3DE

網址：https://marketingpulse.hktdc.com/conference/mp/tc

