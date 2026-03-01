啟德體育園開幕一年使用率90%　主場館逾190萬人次入場

啟德體育園今天（1 日）開幕一周年，園方一年間舉辦近 50 個、合共逾 120 場國際及本地的體育和娛樂盛事，啟德主埸館和體藝館使用率接近九成，當中啟德主場館吸引超過 190 萬人次入場，形容迅速成為推動香港體育產業、盛事經濟與旅遊發展的新動力，成績有目共睹。



亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡2025年11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（夏家朗攝）年

體育活動方面，啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場三個主要設施，連同園區的保齡球中心、室外體育設施、戶外空間等場地，由去年 3 月開幕至本月底，預料體育活動總日數將突破 200 天，涵蓋本地、全國性、區域及國際體育賽事、國際足球勁旅公開訓練、社區體育比賽及活動等。運動種類繁多，遍及傳統項目欖球、排球、網球及新興運動匹克球、沙灘卡巴迪等，體育活動總參與人數至今已超過 84 萬人次。

韓國男團SEVENTEEN2026年2月28日及3月1日在啟德主場館舉行演唱會。（潘耀昇攝）

為與社區共享這份喜悅，體育園今天舉辦大型「社區同樂日」，邀請近 1,500人參與，免費體驗園內八項運動設施，他們都是啟德和九龍城區的居民，以及多個社福機構的受惠家庭。園區化身成巨型運動探索地圖，設置八大運動體驗區，涵蓋網球、沙灘排球、匹克球、攀石、跆拳道、兒童劍擊、保齡球及單線滾軸溜冰。多名港協暨奧委會體育大使及精英運動員亦親臨支持，擔任嘉賓教練，與市民近距離互動，耐心指導運動技巧，分享賽場上的奮鬥故事與珍貴經驗。

體育園過去一年開放多項室內及戶外運動設施供市民預訂使用，至今累計錄得逾 52,000 名會員人次訂場及使用設施，社區運動時數近 140,000 小時。啟德體育園發言人表示啟德體育園一周年誌慶，不僅是一個重要里程碑，更是全港市民值得自豪的時刻，指過去一年，見證運動員奮力拼搏、表演者傾力演出，以及觀眾熱烈的掌聲與歡呼，每一場盛事都令人深受感動。作為香港最大型的體育及休閒娛樂新地標，園方指肩負凝聚社區的使命，同時連結大灣區及國際舞台。未來，將繼續讓這個『香港主場』持續閃耀，吸引更多世界級盛事落戶園區，配合政府「體育＋盛事」發展策略，攜手將香港變為成更耀眼的「亞洲盛事之都」。