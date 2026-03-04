Mira Place「Mi」概念　以人為本「破界」租務策略

本港零售市場近年受持續的「北上消費」熱潮及網購普及化等的趨勢夾擊，面對前所未有的嚴峻考驗，不少傳統商場在面臨轉型挑戰下都各出「奇招」，期望在逆市中尋求突破。美麗華集團旗下的Mira Place積極革新，實行全方位「破界」發展策略，更斥資8位數打造全長超過65米的戶外文化藝術空間「Mira ARTvenue」，開創結合購物與文化藝術的獨特體驗。



從「Mi」出發 心「活」探索重塑尖沙咀購物目的地

「Mi『心』活探索」(Art lives within Mi) 源於 Mira Place「以客為先」的理念。「Mi」取自商場名稱 Mira，同時是「Me」(我)的諧音，代表一切由顧客的生活需求出發，讓顧客與社區及本地文化建立深厚的情感聯繫。美麗華集團物業資產管理業務總監吳劍汶指，Mira Place以「Mi『心』活探索」的全新生活藝術理念為核心，致力於創造一個充滿靈感的空間，讓客人由「Mi」出發，在此探索獨一無二的「心」活體驗。

「破界」租務策略吸納旗艦店及設計師品牌 引領升級個性化購物體驗

面對消費市場不景氣，Mira Place採取「破界」的租務策略，透過整合現有的舖位成較大面積的店舖，成功吸引多個現有或全新人氣品牌擴充或進駐為旗艦店或概念店。當中例如：無印良品、UNIQLO、GU 及Vivienne Westwood等，加入全新獨有元素及體驗，為顧客提供更舒適、更個性化及多元化的Mira Place獨有購物體驗。

此外，Mira Place致力推廣獨特性的本地原創設計品牌及匠人精神，並於2024年起推出「Mira匠人認證」，讓顧客可於場內全方位探索非大眾化的本地創意品牌。現時場内已匯聚超過20個「Mira匠人」品牌。精選品牌包括：多年來匠心鑽研皮具的motto carpe diem、創造獨特而永恆耐穿時裝的BERTH、以及嚴選咖啡豆品質及著重本地烘焙的CAFEMCM等。

商場近年亦成功引入多個新品牌進駐，包括意大利運動品牌FILA香港旗艦店（港澳首度引進「FILA GOLF 店中店」概念）、瑞士鐘錶品牌Swatch全港最大面積的專門店，以及內地知名茶飲品牌霸王茶姬剛開幕的全九龍最大甄選店，以提升顧客購物體驗，同時帶旺人流和整體營業額，有效維持商場的高出租率。

吳劍汶指，Mira Place作為彌敦道擁有最大地舖面積的單一業主，充分發揮其獨特的地段優勢，配合主要商戶的創新展示，將超過150米的彌敦道地舖營造成極具標誌性的品牌形象。例如：Swatch的裸視3D螢幕、UNIQLO和GU的大型LED屏幕，以及DESCENTE、FILA的獨特外牆設計等，將彌敦道變成城市視覺焦點，吸引市民及遊客目光，從而帶動人流進入商場。

「Mi+」會員獎賞計劃建造「美麗華生態圈」 與商戶共創協同經濟

美麗華集團於去年9月推出「Mi+」會員獎賞計劃，計劃整合了集團旗下酒店、商場、餐飲等業務，以購物 (Shop)、餐飲 (Dine)、旅遊 (Travel)、生活 (Live) 及健康美容 (Wellness) 五大興趣為核心，建立一個完整的「美麗華生態圈」，不僅讓業務進行交叉銷售，也大力發揮協同效應，讓商戶接觸更多潛在客群。

「Mi+」涵蓋美麗華集團四大業務，建立「美麗華生態圈」，讓業務進行交叉銷售，發揮協同效應。

Mira Place亦與商戶積極合作推出聯乘節日活動，例如與UNIQLO攜手打造全球首個暖「粒粒」聖誕樂園(“Gift” Warmth this Christmas) 打卡裝置，並融入了品牌冬日主打商品，有效幫助商戶於大型節日提升生意額及曝光率。最近，亦與UNIQLO合作於Mi + App内推出「新年穿搭攻略」，重點介紹新年穿搭並提供一鍵領取UNIQLO限時禮遇及電子集印賞活動，有效提升商戶優惠及商品的曝光率，並以限時獎賞鼓勵顧客於商戶消費，實現共創協同經濟的目標。

打造戶外文化藝術新地標「Mira ARTvenue」 心「活」探索個人化生活藝術

在文化藝術方面，今年1月斥資逾8位數在商場北面入口打造全長逾65米的全新戶外文化藝術空間「Mira ARTvenue」。吳劍汶指，該項目耗時兩年籌備，目標是將尖沙咀核心地帶變成一個獨特的城市藝術聚點。這個空間盡用地理優勢，巧妙地將附近的聖安德烈堂、香港天文台「1883大樓」等歷史建築，以及九龍公園的自然景觀串連起來，讓藝術、歷史和自然景色無縫接軌，成為區內的文化藝術新地標。

(左)美麗華集團物業資產管理業務總監 吳劍汶先生、(中)日本藝術家 國吉滿先生 及 (右) 美麗華集團租務及營運總監 韓熾東先生

Mira Place特別邀請日本藝術家國吉滿合作於「Mira ARTvenue」設計「花之丘」大型常設藝術裝置，透過色彩繽紛的巨型立體珊瑚花，帶出大自然的生命力及人與自然和諧共處的訊息。「花之丘」白天與晚上的觀賞體驗截然不同，晚上於燈光映照下，花影交錯，營造出如夢似幻的氛圍，讓公眾可以從早到晚，以不同角度欣賞打卡及拍照留念。

「Mira ARTvenue」更設有「Moon Stage」戶外文化舞台，並預計未來會不定期舉辦多元化的音樂、文化活動及沉浸式體驗，為本地年輕人提供一個展示創意與交流的平台，充分體現商場鼓勵公眾探索生活與文化的願景，實踐「心」活探索的生活態度，在此發掘或綻放自己的無限可能。

