中東局勢｜滯留杜拜、中東怎麼辦？航空公司、電訊商支援一文看清

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡。受中東局勢影響，導致多班航班取消，大批旅客滯留當地，《香港01》整理當地政府、電訊商、航空公司為受影響人士提供的緊急支援服務，以及入境處熱線電話，供有需要人士參考。



2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開反擊，其中包括多個擁有美軍基地的中東國家。據卡塔爾半島電視台報道，巴林首都麥納瑪一座大樓遭到伊朗的無人機襲擊，現場其後發生大爆炸，引發熊熊烈火和大量濃煙。圖為伊朗無人機擊中大樓一刻。（X@BNODesk）

阿布扎比和杜拜政府要求酒店為滯留旅客延長住宿服務

阿布扎比和杜拜有關部門3月1日要求，當地酒店為滯留的旅客延長住宿服務。阿布扎比文化和旅遊局向當地酒店發出通知，要求為受地區局勢影響而無法離境的旅客延長住宿服務，並表示相關費用由政府承擔。杜拜經濟和旅遊局也要求當地酒店為因航班暫停、延誤或取消而無法離境的旅客延長住宿安排。

電訊商為身處中東客戶提供緊急支援

CSL：連續10日每日豁免以下漫遊費用： 2GB 漫遊數據、60 分鐘話音通話、 20 條短訊。海外緊急支援熱線或 WhatsApp +852 3477 4089。

1O1O：為現時身處當地的客戶提供連續10日的通訊支援，每日包括：免2GB漫遊數據、60分鐘話音通話、20個短訊。如需協助，可致電或WhatsApp 1O1O免費海外緊急援助熱線：+852 3477 4088。豁免費用期：2026年3月1日00:00 至 2026年3月10日23:59（香港時間）。受影響地區包括阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、卡塔爾、以色列、伊拉克、伊朗、科威特、約旦及巴林。

圖為2026年3月2日，杜拜國際機場的入境大堂非常冷清。（Reuters）

多家航空公司對往返中東航班作出變更安排

國泰航空：已預訂 3 月 7 日或之前往返香港與杜拜國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，請直接與他們聯繫，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰網站、流動應用程式或客戶服務部訂票，可聯絡客戶服務團隊，國泰會協助預訂新航班。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。

卡塔爾航空：卡塔爾航空2月28日公布，在哈馬德國際機場，受影響的旅客目前正由增派的地勤人員協助處理。旅客可於未來7天內辦理退票或改簽。

阿聯酋航空：將於 3 月 2 日晚上起恢復有限度航班運作。阿聯酋航空正優先安排較早預訂的顧客，而已被重新預訂乘搭這些有限航班的顧客，阿聯酋航空將會直接與其聯絡。如未獲通知，請勿前往機場。所有其他航班將繼續暫停，直至另行通知。乘客可改為預訂 3 月 20 日或之前出發的其他航班前往原目的地，亦可填寫退款表格申請機票退款。

阿提哈德航空：如果乘客在3月7日前旅行，並且透過阿提哈德航空直接預訂了機票，可以填寫退款申請表申請全額退款。如果乘客持有的機票是在2026年2月28日或之前簽發的，並且原旅行日期在2026年3月7日（含）之前，則可以免費改簽至2026年3月18日（含）之前由阿提哈德運營的航班。

中國國際航空公司：旅客於2026年2月28日20時（含）前購買的機票，旅行日期在2026年2月28日至3月15日（均含當日）之間的杜拜、阿布扎比、利雅得進出港航班，可申請變更或退票，首次變更免收手續費，但需補艙位差價。

中國東方航空公司：旅客購買的機票至少含有一段未使用的涉及杜拜、阿布扎比、利雅得、馬斯喀特的進港、出港或經停航班，航班起飛日期在2026年2月28日（含）至2026年3月15日（含），可免費變更一次至原航班前後3天（含）以內的航班。

中國南方航空：旅客購買的涉及杜拜、利雅得、德黑蘭、多哈的進出港（含經停）航班機票，同樣針對2026年2月28日20:00（含）前購買、旅行日期在2月28日至3月15日之間的機票，可免費變更一次。

海南航空、深圳航空、四川航空、廈門航空也陸續發佈了涉及中東地區航班機票特殊處理方案。

協助在外香港居民小組處理的港人求助來自世界各地，辦公室掛有多個顯示不同國家時間的時鐘。（政府新聞處圖片）

香港人外遊聯絡入境處方法

香港入境事務處的「協助在外香港居民小組」

24小時求助熱線： (852) 1868

WhatsApp求助熱線： (852) 1868

微信求助熱線： 關注「香港入境事務處」微信官方帳號，或搜索微信號「HKImmd1868」

入境處流動應用程式 (App)： 下載App 後，可使用網絡致電 1868 功能

網上求助表格：https://webapp.es2.immd.gov.hk/ahu-client-new1868/#/form-list?lang=zh-HK&svcId=865&ticketId=865-a6b55025-3c77-44ad-bd25-3c63512c49b6

香港駐杜拜經貿辦： +971 4 453 3800

外交部全球領事保護與服務應急熱線： +86 10 12308

中華人民共和國駐阿聯酋大使館： +971 504 176589

中華人民共和國駐杜拜總領事館： +971 439 47588

中華人民共和國駐沙特阿拉伯王國大使館： +966 11 4831590