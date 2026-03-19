立即報名｜北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業比賽2026 香港站

由北京大學滙豐商學院與劍橋大學嘉治商學院主辦，《香港01》聯合主辦的「北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業比賽2026 — 香港分站賽」正式啟動，本屆賽事主題「商業賦能科技，創新引領未來」，設有「公開組」、「大專組」、「中小學組」，為具前瞻性的初創人才提供一個國際舞台，爭取資金和開拓商機。誠邀各界創新創業人才參與、同台競技，展現香港的創新活力與潛力。



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「北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業比賽2026」是極具影響力的創新創業賽事之一，由北京大學滙豐商學院（PHBS）與劍橋大學嘉治商學院（CJBS）於2020年聯合創辦。賽事至今已舉辦至第六屆，累計吸引來自全球7個國家及地區、超過2,300個創新項目參賽，賽後項目融資總額更突破10億元人民幣，充分展現其在推動創新落地與資源連結方面的卓越成效。

2025 決賽花絮

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這不僅是一場比賽，更是對接頂級投資機構的黃金機會，讓您的創新項目獲得關注與支持。現誠邀您參加，與全球創業精英同台競技，開啟您的創業傳奇！

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參賽收獲*

→ 衍接國際級融資機遇：透過活動聯繫頂級投資者和企業家，爭取初創資金和開拓商機。

→ 拓展人脈網絡：結識來自不同領域的創業者、專家學者和投資人，建立寶貴的合作關係。

→ 晉級全球總決賽：香港分站賽公開組勝出者將代表香港晉身全球總決賽，與世界級項目一較高下，提升項目國際知名度。

→ 頂尖加速營：入圍團隊可參加專屬加速營，獲得名師指點，優化項目方向，打磨商業模式。

→ 媒體深度曝光：通過《香港01》媒體平台，獲得廣泛宣傳，提升品牌影響力。勝出隊伍可獲獨家專訪。

→ 《鯤鵬計劃》研發資助：於全球總決賽勝出隊伍有機會獲得深圳市政府《鯤鵬計劃創新創業獎勵》研發資助。

香港分站賽參賽組別及資格

公開組三甲可晉身全球決賽 凡參賽可獲參與證書

大賽主題 — 商業賦能科技，創新引領未來



公開組及大專組參賽項目可涵蓋多個創新創業領域，包括：人工智慧+、未來科技、消費科技、硬科技與智慧製造、ESG創新與綠色科技、醫療健康與生物科技等。

公開組：

參賽資格：所有本地或非本地18歲或以上人士，可以個人或隊伍形式參加，隊伍人數上限為5人。參賽者／參賽隊伍需要有公司商業登記證才可參賽。

提交參賽項目要求：需提交公司簡介、公司商業登記證、及最新版本的參賽計劃書（計劃書需為 PDF格式 及 不多於20頁）。

大專組：

參賽資格：所有成員必須為本地或非本地大學、大專院校之全日制學生（包括高級文憑、副學士、學士、碩士及博士研究生），可以個人或隊伍形式參加，隊伍人數上限為5人。

提交參賽項目要求：需提交最新版本的參賽計劃書（計劃書需為 PDF格式 及 不多於20頁）。

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中小學組則圍繞五大領域展開，包括：智慧城市與數字營商、生物科技及醫療健康、數碼科技與社會創新、新能源 及 綠色科技、前沿科技應用與發明。

中小學組：

參賽者資格：所有就讀於本港註冊中學或小學之學生，參賽者可以個人或隊伍形式參加，隊伍須來自同一學校，隊伍人數上限為5人。

提交參賽項目要求：需提交最新版本的參賽計劃書 （計劃書需為 PDF格式 及 不多於5頁）。

凡參賽可獲參與證書，參賽者可以廣東話、英語或普通話進行匯報*

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香港分站賽之重點日程：

報名階段：即日起至2026年4月30日

初賽路演：2026年6月或7月

《香港01》STEAM+01 Bootcamp 加速營：2026年8月

決賽作品提交：2026年9月

香港站決賽及頒獎禮：2026年9月

全球總決賽 (深圳舉行)：2026年12月



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賽事流程與評分準則 專業委員與創新資源對接機會

公開組及大專組評審準則：

10% - 市場狀況

清晰界定目標客群與市場痛點，評估市場規模與趨勢，並分析競爭差異以驗證項目可行性。

20% - 解決方案

解決方案是否具備技術創新以應對市場痛點，並評估其可行性、易用性與顯著價值。

25% - 商業模式

明確收入來源、成本結構與定價策略以確保盈利，規劃市場推廣與銷售渠道，並建立關鍵合作關係以支持業務運營。

25% - 增長潛力

是否具備清晰的發展藍圖，並確保業務模式能快速複製以應對市場擴張。

20% - 執行能力

核心成員是否具備相關專業背景與經驗，並能展現執行力與團隊協作以實現目標。

中小學組評審準則：

30% - 技術與創新性

創意是否具備原創性並展現獨特觀察，且能合理運用科學知識或簡單科技加以實現。

25% - 商業應用與潛力

項目是否針對日常問題提出解決方案，並具備基本的成本、價值與推廣概念。

20% - 可行性與可持續性

是否在學生能力與資源範圍內具備清晰的執行步驟，並融入環保、社會影響等可持續發展元素。

15% - 執行能力

是否具備良好的分工協作與相關技能，並展現對創業的熱忱與決心。

10% - 匯報表達能力

匯報是否結構清晰、表達流暢，並能從容應對提問，展現理解力與自信。

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*活動受條款及細則約束。

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