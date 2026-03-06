城市林務發展基金—學習資助計劃培育樹藝人才

發展局致力培育樹藝及園藝業人才。自2020年推行城市林務發展基金，吸引年輕人投身樹藝行業，並鼓勵在職從業員持續進修，以提升本港樹木管理的整體專業水平。



城市林務發展基金學習資助計劃（計劃）提供課程資助及獎學金，鼓勵合資格學生及在職從業員報讀由本港職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦的樹藝及樹木管理及樹藝工作課程。通過系統化的專業培訓，為業界注入具備實戰能力的人才，推動城市林務的可持續發展。

每人最多可獲四次資助 最高資助額為港幣35,000元

計劃的認可課程涵蓋資歷架構第二至第五級，主要分為四類，分別為（一）樹藝及樹木管理課程、（二）樹藝工作課程、（三）樹木風險評估培訓課程及（四）樹藝業專業能力評估 - 鏈鋸操作。各課程的資助金額。 如下：

• 認可樹藝及樹木管理課程（類別一）：學費70%或港幣35,000元（以較低者為準）

• 認可樹藝工作課程（類別二）：學費70％或港幣10,000元（以較低者為準）

• 認可專業培訓及評估課程（類別三及四）：學費／評估費70％或港幣10,000元（以較低者為準）

每位申請人最多可就任何獲認可課程申請四次資助（不分類別）。

此外，發展局設獎學金制度。合資格# 學生修讀獎學金認可課程，每學年可獲發學費的總額或港幣50,000元（以較低者為準）。如修讀四年制的大學課程並於每年符合條件，最高可獲發合共港幣200,000元獎學金，減輕學貸壓力。

#(i) 在香港中學文憑考試中最佳五個科目取得20總積點或以上；或(ii) 在報讀認可課程的任何一個學年內表現優異並獲課程提供機構提名；

參考業界意見 推出優化措施擴大受惠層面

為進一步吸引人才，發展局參考業界意見，於2022至2025年間推出優化措施，包括提高學費資助、擴闊資助課程範圍及將每位申請人的資助次數增至四次（不分類別），更同時全面取消申請人的年齡限制及相關工作經驗要求。只要是香港居民，不論是應屆畢業生、轉職人士或在職從業員，均可申請資助報讀相關課程。

城市林務發展基金學習資助計劃全年接受申請。詳情請瀏覽：https://www.greening.gov.hk/ufsf/tc/study_sponsorship_scheme/eligibility/index.html

