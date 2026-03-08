啟思幼稚園創辦人陸趙鈞鴻離世　西關小姐變教育家　拒填鴨式教育

香港教育家、名校啟思幼稚園創辦人陸趙鈞鴻於3月1日離世，享年98歲。啟思幼稚園今日（8日）在學校網站張貼訃聞，讚揚她「畢生奉獻，以身踐道，為孩童築起知識與愛的園地」，對她離世深感哀痛，向其家人及受受致以深切慰問。



陸趙鈞鴻是出身富裕家庭的「西關小姐」，放棄繼承父母「醫」鉢，投身幼兒教育，1951年來港加入英華幼稚園，12年間除了教學，還編寫教材，創作兒歌給學生唱，在行內早有名氣。其後創辦北角衞理堂幼稚園、九龍靈糧堂幼稚園，在開校之初已向填鴨式教育說不，堅持學生6歲前用母語學習、4歲前不可寫字，《信報》創辦人林山木、前港大校長顧問程介明、曾掌管教育事務的行會成員羅范椒芬等紛紛將子女送到她的學校就讀。



陸趙鈞鴻2001年獲教育學院頒發「香港教育家年獎」，是首屆得主。（嶺南大學「嶺南通訊」圖片）

校方把社交網站專頁的校徽轉為黑白。訃聞指陸趙鈞鴻在幼兒教育界貢獻良好，榮獲第一屆傑出教育家年獎及多個獎項，「博士德澤與仁心，已化作啟思最深厚的根基，見證主恩」，全體仝人將繼承她的遺愛，秉持教育初心，繼續傳播光與愛。其追思會將於3月29日舉行。

啟思幼稚園3月8日在網頁發出訃聞，公布創辦人陸趙鈞鴻於3月1日離世，享年98歲。（啟思幼稚園網頁圖片）

首位奪「香港教育家年獎」 桃李遍學前教育界

香港教育學院（教育大學前身）2001年12月3日在禮賓府舉行首屆「香港教育家年獎」頒獎禮，時任政務司司長的曾蔭權將獎座頒予當時已73歲的陸趙鈞鴻。

年獎的遴選委員會主席為「光纖之父」、已故中大前校長高錕，讚辭讚揚她「是本港幼稚園教育的先驅，在過去接近半世紀以來，對幼兒教育界貢獻至鉅……現今幼兒教育前線的不少幼稚園校長、主任和教師都曾經是她的學生」，「政府與社會大眾直至近年才認定幼兒教育對社會整體健全發展的重要性，但是，趙博士在她悠長的幼教事業裏，早已鍥而不捨地推廣這個理念」。

陸趙鈞鴻致謝時說：「這個榮譽應該是屬於支持『尊重幼兒發展』的家長和老師的。」

陸趙鈞鴻創辦啟思幼稚園幼兒園。（校網圖片）

棄醫從教 因「很怕看到病人的辛苦樣子」

陸趙鈞鴻是生於富有之家的西關小姐，父親趙廷燊是西醫，母親是護士，在廣州趙家大宅前院開診所，她自小受到良好教育。

她本來欲繼承父親衣缽，已考進廣州嶺南大學醫學院，但心繫極冷門的幼兒教育，暗地裏報考南京金陵女子大學社會學系辦的全國唯一幼兒福利課程。她在訪問時曾說「很怕看到病人的辛苦樣子」，而且最想做幼稚園教師，開明的趙父讓她自由發展，因而選了後者。

陸趙鈞鴻（中）任啟思幼稚園總校監多年。（資料圖片／胡家欣攝）

追思會將於3月29日舉行。

開辦十多所幼稚園 編撰300多冊兒童書

1951年來港後，陸趙鈞鴻到英華幼稚園當主任， 12年間在行內早有名氣。她在1963年創辦北角衛理堂幼稚園，1980年又開辦九龍靈糧堂幼稚園，同時成立晶晶教育出版社，1984年開辦啟思幼稚園及幼兒園，連同之後的新校共十多所。

她着重給予兒童愛心、關懷和尊重，並指出幼兒課程的目的在於盡量發揮孩童的潛能、激發他們學習的興趣，培養他們的自信和獨立能力。由她編撰的兒童圖書、歌集和童謠達300多冊，還設計了不少教材套，輔助活動教學、主題教學和綜合課程的推行，得到幼兒教育界廣泛採用。

陸趙鈞鴻1951年來港加入英華幼稚園當主任，展開半世紀學前教育工作。（英華女校校友會YWGSAA網頁圖片)

家長憂子女落後於人而轉校 不動搖遲教執筆寫字原則

對於不少家長傾向從小催谷，要求早執筆寫字，她不以為然，拒絕為留住家長而改變原則。她在一次訪問中說：「家長望子成龍的心態很易理解，但走錯了路，影響可以是一世的。曾有家長因擔心孩子落後於人而轉校，但我不會為此而改變，對的事，就要堅持。最初有阻力，我便找傑出校友回校演講，拿學生的習作做證據，說明五歲孩子肢體發展成熟，寫的字才會工整，並且多開家長會，讓家長觀課。」

陸趙鈞鴻（左二)成立陸趙鈞鴻兒童發展研究中心及晶教育出版社。（晶晶教育出版社Facebook圖片）

晚年捲入子女債務問題 2022年退任啟思總校監職務

陸趙鈞鴻晚年捲入債務問題。2023年被入稟追討1,217.5萬元，是因她和孻子陸永基於2019至2021年間先後借貸1,012.5萬元，只償還了部份債務。啟思幼稚園當時表示，學校由非牟利辦學團體營辦，陸趙鈞鴻為創辦人，她於前一年退任啟思總校監職務，因此個人事件不影響學校的正常運作及財政，在校董會及學校管理委員會的帶領下，收生及財務一直穩健。

除這次事件外，陸趙鈞鴻及其女兒黃陸永恩和孻子陸永基亦於2020年時遭財務公司入稟追債，指於2019年4月借款後一直未有還清逾8,420萬元的債務和利息，並拒絕交出位於渣甸臺的抵押物業，最後被法庭下令在7日內清空和交出物業。