陳耀南離世｜鍾志光視為恩師：從學以來最好的中文老師　沒有之一

著名文史學家陳耀南離世，享年85歲。其執教港大時的學生、體育評述員鍾志光在社交平台證實死訊，「吾愛吾師！感念陳耀南教授（1941-2026） 」。鍾志光之後在其他社交媒體專頁留言道：「（陳耀南）是香港大學碩士班的恩師，對我影響甚深，亦是我從學以來最好的中文老師，沒有之一，萬分不捨！ 」



體育評述員鍾志光3月8日在社交平台發文，證實著名文史學家陳耀南離世。（鍾志光Facebook截圖）

陳耀南是誰？

陳耀南為香港大學榮譽退休教授，從事教學多年，曾任教於香港大學、香港理工學院，台灣的中正大學、中興大學等，桃李滿門。他畢業於崇基學院中文系，之後入讀羅富國師範學院，畢業後應聘傳統名校英華書院。 香港中文大學成立後，陳教授回校重修1年，並在1966年取得香港中文大學文學士學位，出任英華書院中文科主任，1968年升任副校長，後成為「榮譽」校友。

圖為著名文史學家陳耀南2025年夏天曾經返港，旁為執教港大時的學生、體育評述員鍾志光。（鍾志光Facebook圖片）

誰是陳耀南的學生？

在執教英華書院10載期間，其學生包括「歌神」許冠傑、前財政司司長梁錦松、前香港副廣播處長吳錫輝。許冠傑曾在訪問中表示，其喜愛中國文學是因為崇拜陳耀南，也指對方在其寫作歌詞有深遠影響。梁錦松也曾向媒體稱，陳耀南為其恩師，指自己當年中五會考失利，後獲陳耀南向校長力薦，能在英華升讀中六。

圖為著名文史學家陳耀南2025年夏天曾經返港，當時以坐輪椅代步。（鍾志光Facebook圖片）

陳耀南與龍門陣有什麼關係？

陳耀南過去多年筆耕不輟，著作包括《古文今讀》、《中國文化對談錄》、《文心雕龍論集》等。90年代，他曾與鄭經翰、黃毓民和當時的記者徐佩瑩，主持時事評論節目《龍門陣》。此外，他也曾為香港電台主持的電台節目《古文觀止》。

提到《龍門陣》，陳耀南是三位主持中最溫文爾雅的一位。有網民認為，陳耀南在《龍門陣》最令人津津樂道果一集，應該是前立法會議員馮檢基當年接受邀請當港事顧問，三位主持人在節目中圍攻馮，最溫文爾雅的陳耀南也用了「無恥」來斥馮。

陳耀南1994年退休後移居澳洲，但仍在多份本港報章撰寫專欄，並創立「南洲國學社」，講授經子、詩詞、古文、對聯等。據指出，陳耀南首任妻子於2019年離世，此後陳耀南一直獨居，至2023年再婚。去年6月，陳耀南曾回港探親訪友。